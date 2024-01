Grace O’Malley-Kumar : maman veut des peines de prison obligatoires pour port de couteau

Grace, la fille de Sinead O’Malley et du Dr Sanjoy Kumar, a été tuée à Nottingham le 13 juin de l’année dernière.

Ils ont déclaré qu’il était nécessaire de mettre en place une « dissuasion massive » contre l’utilisation de couteaux et ont appelé le gouvernement à examiner « de toute urgence » la question.

Mme O’Malley-Kumar et son ami Barnaby Webber, tous deux âgés de 19 ans, ainsi que Ian Coates ont été mortellement attaqués par Valdo Calocane.

“Chaque jour, il semble qu’il y ait une histoire de quelqu’un qui a été poignardé à mort et on a l’impression que rien n’est fait pour y remédier”, a-t-il ajouté.

L’imposition ou non d’une peine de prison dépend de la culpabilité, du préjudice ou de facteurs aggravants et atténuants.

Pour les personnes âgées de plus de 18 ans, une peine minimale de six mois de détention s’applique si une personne a déjà été surprise en possession d’un couteau. Pour les jeunes de 16 et 17 ans, l’équivalent est une détention de quatre mois.