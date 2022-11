Grace, la petite amie enceinte de la star de I’m A Celeb, Seann Walsh, brise son silence sur son “nouveau chapitre” et leur premier enfant

La petite amie enceinte de SEANN Walsh, Grace Adderley, a admis qu’elle refusait de regarder sur les réseaux sociaux pour voir des trolls dénigrer la bande dessinée en disgrâce.

Grace a révélé à quel point je suis une célébrité… Sortez-moi de là ! est un “nouveau chapitre” pour la bande dessinée, 36 ans, après qu’il soit devenu tristement célèbre pour avoir trompé sa petite amie d’alors Rebecca Humphries en embrassant sa partenaire Strictly Come Dancing Katya Jones en 2018.

En arrivant à l’aéroport de Brisbane avant de s’enregistrer à l’hôtel cinq étoiles JW Marriott sur la Gold Coast, Grace a déclaré: «J’espère que c’est un nouveau chapitre.

“C’est le Seann que je connais et j’ai essayé de ne pas trop chercher en ligne. Je pars juste de ce que disent tous ceux qui m’ont envoyé des messages et tout est positif. Je suis vraiment content pour lui. »

Elle a ajouté: “Je n’aime pas aller en ligne et regarder parce que cela me dérange si quelqu’un dit quelque chose de méchant et qu’il ne peut pas le lire de toute façon, donc je ne fais que me blesser si je lis des commentaires négatifs.”

Pendant ce temps, Grace, qui a temporairement emménagé chez ses parents pendant que Seann est dans la jungle, a déclaré que son homme était un grand enfant dans l’âme.

“Seann rit littéralement tout le temps et parce que son rire est si fort, même les voisins m’ont envoyé des messages du genre : “Cela nous manque vraiment d’entendre Seann rire le matin”.

“C’est un enfant piégé dans le corps d’un homme de 36 ans, mais aussi comme un vieil homme qui se plaint également de son dos.”

Parlant des amitiés improbables que Seann a nouées, Grace, qui doit accoucher en février et surprend le sexe, a déclaré: «Nous allons probablement organiser une première fête d’anniversaire où Boy George se produit, peut-être que Babatúndé viendra sur et faire un set, ce sera génial !

Elle a poursuivi: “Il est fan de Boy George et je savais que c’était le premier concert auquel il assistait avec sa mère.

“Alors je savais qu’il aimerait absolument que Boy George soit là-dedans !

“Il aime aussi les créatifs et il y a beaucoup de créatifs dans le camp, donc je savais qu’il allait s’entendre avec tout le monde. Cela ne m’a pas du tout surpris. »





Cependant, Grace a plaisanté sur le fait que la “bromance” que Seann a avec le député sous le feu Matt Hancock, 44 ans, est “très étrange” et “surréaliste” à regarder depuis chez lui.

Elle a dit: “Je savais comment Seann allait réagir à l’entrée de Matt – les gens n’arrêtaient pas de me demander et je me disais:” Il va juste se mouiller de rire! “”

Pourtant, alors que Grace souhaite que le comédien soit couronné roi de la jungle, Grace admet qu’elle a hâte que Seann la chouchoute à son retour à la maison.

Elle a dit: “Je manque de prendre du thé au lit et des choses comme ça, mais ça s’est bien passé – je peux le regarder à la télévision, ce qui est tout aussi excitant que de prendre une tasse de thé pour être honnête!”

