Grace Dove sur Hilary Swank la défiant (exclusif) – Hollywood Life

Eileen et Roz sont devenus un duo assez dynamique sur Quotidien de l’Alaska, même s’ils ne le voient pas encore. Le journaliste chevronné et le jeune journaliste passionné se sont associés pour enquêter sur la mort de Gloria Nanmac, une femme autochtone vivant en Alaska. Alors que Roz et Eileen se rapprochent de la vérité, faites de même Grâce colombe et Hilary Swank. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Grace de son travail aux côtés de l’actrice oscarisée.

“Hilary me défie de la meilleure façon chaque jour et me pousse”, a déclaré l’actrice autochtone. “J’ai réalisé très tôt que je devais travailler plus dur et être meilleur pour suivre le rythme. Je pense que c’est ce qui est si incroyablement excitant dans les coulisses, mais aussi ce qui se passe dans la série. J’ai le cœur, j’ai la connaissance de la terre et de la communauté de l’Alaska, mais elle a des années d’expérience sur moi en matière de journalisme. Je pense que nous sommes une très bonne équipe, que nous le voulions ou non.

Grace a qualifié Roz de “rôle de rêve” et elle a toujours été “fascinée par le journalisme”. En grandissant, elle pensait même poursuivre une carrière dans le journalisme. “Mais quand le rêve de devenir acteur s’est concrétisé, j’ai réalisé que je devais le poursuivre. Mais c’est bizarre comme tout s’enchaîne. D’une manière ou d’une autre, je peux faire les deux », a déclaré Grace HollywoodLa Vie.

Depuis le début, Roz a été sceptique quant à la confiance en Eileen et ses intentions. “Je pense que Roz a eu sa confiance brisée pendant si longtemps, a été trompée et a été réduite au silence toute sa vie de différentes manières”, a noté Grace. “Comme je le ressens en tant qu’indigène, nous nous battons constamment. Il y a eu tellement d’actes répréhensibles contre nous pour supprimer notre culture culturelle et faire taire nos voix. Je pense qu’il lui en faudra beaucoup plus pour faire confiance à Eileen. Peut-être commence-t-elle à lui faire confiance en tant que journaliste, mais je pense qu’ils ont encore du chemin à parcourir.

L’épisode 3 nous a présenté le demi-frère de Roz et certains de ses dysfonctionnements familiaux. Grâce a dit HollywoodLa Vie que c’était « finalement le but de Tom McCarthy » de montrer la vie « en profondeur » d’un journaliste, au bureau et en dehors.

“Cela a été vraiment amusant d’explorer tous ces différents aspects et comment cela affecte notre travail et comment nous devons également séparer la vie à la maison de la vie au bureau”, a poursuivi Grace. “Un message que j’ai vraiment compris était que les journalistes doivent faire très attention à ne pas laisser leurs opinions et leurs sentiments contrôler une histoire. Il doit toujours s’agir des faits et garder les faits comme principale force motrice tout au long de l’histoire.

Roz a un lien personnel avec ces femmes autochtones disparues. Sa cousine, Laura, a disparu à 17 ans. Sa disparition a poussé Roz à devenir journaliste et à trouver des réponses. Grace a pesé sur le lien émotionnel de Roz avec ces cas.

“Je pense que cela reflète mon expérience en tant qu’autochtone parce que MMIW [Missing and Murdered Indigenous Women] nous affecte tous. Cela affecte nos familles. Cela affecte notre communauté. C’est pourquoi Roz est aussi si passionnée », a déclaré Grace. “Donc, elle va continuer à se battre pour utiliser sa voix, mais je pense qu’elle travaille aussi très dur pour s’assurer que cela colle aux faits. C’est exactement ce que fait un bon journaliste. Je pense que c’est probablement une chose qu’elle va beaucoup apprendre d’Eileen, c’est comment s’y prendre de manière professionnelle. Mais elle a encore beaucoup à apprendre. Elle est jeune et elle a beaucoup de feu. Je pense que c’est aussi ce qui va la faire vraiment se démarquer.

Elle a poursuivi: «Ce fut un tel rêve devenu réalité pour moi parce que nous racontons des histoires très importantes à des gens qui n’ont peut-être même jamais entendu parler de MMIW. J’ai utilisé ma voix en tant qu’acteur Secwepemc pour partager des histoires de résilience et de lutte et défendre les jeunes. Mais souvent, j’ai l’impression que nous ne partageons que des histoires pour notre peuple, et personne n’écoute. Alors que mon objectif ultime est de pouvoir apporter des expériences autochtones à des personnes non autochtones. Parce qu’avec une grande partie de la crise et une grande partie de ce à quoi nous sommes confrontés, il faudra bien plus que notre simple participation à ce combat. Cela va prendre tout le monde, alors cela commence par la prise de conscience. Avec la prise de conscience, nous pouvons créer le changement. Quotidien de l’Alaska diffusé le jeudi à 22 h sur ABC.