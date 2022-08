Grâce aux éléphants de mer, nous en savons maintenant plus sur la vague de chaleur marine « Blob »

Une vaste étude menée avec des capteurs sur les éléphants de mer a révélé une mine de nouvelles informations précieuses qui nous ont aidés à mieux comprendre les facteurs contribuant au « Blob », une vague de chaleur marine majeure qui s’est produite dans l’océan Pacifique au large des côtes de l’Amérique du Nord. Depuis quelques années, la communauté scientifique parle du « blob », un organisme unicellulaire qui ressemble à une moisissure visqueuse mais qui a une incroyable capacité d’apprentissage. Mais le mot « blob » désigne aussi un autre phénomène scientifique tout aussi impressionnant : la canicule observée dans l’océan Pacifique Nord entre 2013 et 2015, qui a eu des conséquences dramatiques sur la faune qui peuple ces zones océaniques.

“Au cours de l’été 2015, deux ans après le début de The Blob, seulement 166 baleines à bosse sont revenues dans la baie de Glacier en Alaska depuis leurs aires de mise bas hivernales près d’Hawaï et du Mexique, une baisse de 30 % par rapport à 2013. Tous les baleineaux à bosse vus à Glacier Bay cette année-là ont disparu. plus tard et sont présumés morts. Et les corps de 28 rorquals à bosse et 17 rorquals communs se sont échoués sur des plages en Alaska et en Colombie-Britannique au Canada », souligne un article publié dans Science en janvier 2019.

Une canicule marine désigne un réchauffement anormal et prolongé des eaux. Le « Blob » de 2013-2015 représente le plus long et le plus intense enregistré à ce jour. Pour mieux comprendre les causes de cet événement climatique inhabituel, une équipe de chercheurs américains de l’Université de Californie à Santa Cruz (UCSC) a utilisé des éléphants de mer pour explorer les phénomènes océanographiques des fonds marins dans cette zone.

Publiée dans le Journal of Geophysical Research: Oceans, l’étude a marqué les éléphants de mer du Nord avec des capteurs océaniques portés par des animaux enregistrant la profondeur, la température et la salinité de l’eau pour suivre les migrations des éléphants de mer sur près de 10 000 km à travers le Pacifique. Cette espèce sous-marine de la famille des phoques n’a pas été choisie au hasard : elle est capable de plonger à plus de mille mètres de profondeur !

“Les éléphants de mer collectent des données à des endroits différents des plates-formes océanographiques existantes”, explique l’auteur principal Christopher Edwards, professeur de sciences océaniques à l’UC Santa Cruz, “dans un communiqué de l’université.

Canicules marines de plus en plus fréquentes

Les données recueillies pendant le Blob à partir de capteurs avec lesquels les éléphants de mer ont été marqués ont révélé que les températures anormalement chaudes s’étendaient à 1 000 mètres sous la surface. Le réchauffement du sous-sol a persisté en 2017, longtemps après le retour à la normale des températures de surface, note l’étude.

Selon les chercheurs, ces anomalies de température sont si profondes qu’il est peu probable qu’elles soient dues à un mélange depuis la surface. Une hypothèse est que les eaux exceptionnellement chaudes ont été transportées vers le nord depuis le sud. En effet, des changements en surface ont pu altérer transitoirement les courants plus profonds pour attirer les eaux du sud vers le nord.

Ce phénomène climatique est d’autant plus préoccupant que les canicules marines risquent de devenir de plus en plus fréquentes à mesure que la planète se réchauffe, avertissent les auteurs de la recherche. “Tout comme pour les vagues de chaleur terrestres, nous avons assisté au cours de la dernière décennie à une augmentation spectaculaire de la fréquence et de l’ampleur des vagues de chaleur marines. Plus nous pouvons collecter d’informations, mieux nous serons en termes de compréhension de ce qui se passe et de relever les défis », a conclu la première auteure et biologiste de recherche Rachel Holser.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici