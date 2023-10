Grâce au programme « Autonomisation du commerce et de la technologie pour la région sismique », Hepsiburada a contribué à un volume commercial de 1,9 milliard de TRY dans la région.

ISTANBUL, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ — D-MARKET Electronic Services & Trading (d/b/a « Hepsiburada ») (NASDAQ : HEPS), une plateforme de commerce électronique turque leader (ci-après dénommée « Hepsiburada » ou la « Société »), annonce les résultats semestriels du programme « Autonomisation du commerce et de la technologie pour la région sismique » pour la période du 6 mars 2023 à 30 septembre 2023.

Depuis le lancement du programme en mars 2023:

Le nombre total de commerçants actifs opérant dans la région du tremblement de terre a atteint 15 000, avec 1 700 nouvelles entreprises vendant leurs produits en ligne via Hepsiburada.

Les vendeurs actifs dans la région sismique ont vendu un total de 4,7 millions de produits, générant un volume d’échanges supérieur à 1,9 milliard TRY.

Le volume des échanges commerciaux générés par 2 980 femmes entrepreneurs et coopératives de femmes a atteint 124 millions TRY.

Le Centre de spécialisation en commerce électronique d’Adana, qui a ouvert ses portes en juillet 2023, a facilité l’accompagnement sur le terrain des commerçants existants tout en organisant en parallèle des cours et des programmes de formation pour ceux qui débutent sur le marché du commerce électronique.

Plus d’un millier de commerçants ont bénéficié des formations.

L’entreprise a touché plus de 3 500 enfants dans la région grâce aux activités de responsabilité sociale du programme.

Hepsiburada a contribué à augmenter les ventes des commerçants en leur offrant un soutien en matière de marketing numérique, ce qui a entraîné une augmentation de 27 % des commandes par rapport à la période précédant le lancement du programme.

Le programme devrait durer deux ans.

À propos de Hepsiburada

Hepsiburada est une plateforme technologique de commerce électronique leader en Turquie, connectant plus de 59 millions de membres avec environ 195 millions d’unités de stockage dans plus de 30 catégories de produits. Hepsiburada fournit des biens et services à travers son modèle hybride combinant des ventes directes de première partie (modèle 1P) et une place de marché tierce (modèle 3P) comptant 101 300 commerçants.

Avec sa vision de leader de la numérisation du commerce, Hepsiburada agit comme un compagnon fiable, innovant et ciblé dans la vie quotidienne des consommateurs. La plate-forme de commerce électronique d’Hepsiburada offre un large écosystème de fonctionnalités aux commerçants et aux consommateurs, notamment : des services de livraison et de traitement du dernier kilomètre, des services de publicité, des services de livraison d’épicerie à la demande et des solutions de paiement proposées par Hepsipay, le compagnon de paiement d’Hepsiburada et le fournisseur de solutions BNPL. HepsiGlobal propose une sélection de commerçants internationaux via sa branche entrante, tandis que les opérations sortantes visent à permettre aux commerçants de Turquie de réaliser des ventes transfrontalières.

Depuis sa création en 2000, Hepsiburada s’est donné un objectif précis, tirant parti de ses capacités numériques pour développer le rôle des femmes dans l’économie turque. Hepsiburada a lancé le programme « Autonomisation technologique pour les femmes entrepreneurs » en 2017, qui a aidé plus de 45 400 femmes entrepreneurs dans toute la Turquie à atteindre des millions de clients avec leurs produits.

