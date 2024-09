Grâce à un autre Downie, The Hip sont à nouveau à l’honneur

Recevez les dernières nouvelles de Joe Warmington directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo du groupe Taro

Les avis et les recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut gagner une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article Bien que ce ne soit pas la tournée de retour parfaite de Tragically Hip, c’est la meilleure chose à faire.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte ou Connectez-vous sans mot de passe Nouveau une nouvelle façon de se connecter

Contenu de l’article La tragédie de The Hip n’est pas seulement la perte dévastatrice de Gord Downie, décédé bien trop jeune d’un cancer du cerveau à l’âge de 53 ans, mais aussi le fait que sa mort signifie que des millions de fans ne verront plus jamais le groupe se produire dans son intégralité. Il est donc tout à fait normal qu’il faille un Downie pour aider le groupe à redevenir au sommet du monde du rock’n’roll.

Contenu de l’article Aujourd’hui c’est le grand jour. « The Tragically Hip : No Dress Rehearsal » est diffusé dans le monde entier sur @PrimeVidéo / @PrimeVideoCA. Quarante ans après nos débuts en tant que groupe. Merci à tous de nous soutenir, nous ne serions pas là sans vous. Pas de répétition générale, c’est notre vie ; et nous sommes fiers. pic.twitter.com/XOkUIDuEUx – Le tragiquement branché (@thehipofficial) 20 septembre 2024

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Pendant des décennies, c’est le grand Gord Downie qui a contribué à y parvenir avant sa mort en 2017. En 2024, c’est son frère aîné qui contribue à remettre en lumière ce groupe emblématique – et non pas depuis le devant de la scène. l’objectif, mais par derrière. La libération de Pas de répétition généralele documentaire définitif réalisé par Mike Downie sur The Hip et actuellement présenté sur Amazon Prime, a non seulement remis l’héritage de son jeune frère au premier plan, mais a également injecté de l’air frais dans les pneus des autres membres du groupe. « Ce sont d’excellents musiciens et j’ai fini par comprendre les différents morceaux qu’ils ont tous apportés », a déclaré Mike dans une interview. « Je suppose que je le savais, mais j’ai vraiment compris cela lors de la réalisation de ce film. »

Votre soleil de midi Votre regard à midi sur ce qui se passe à Toronto et au-delà. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Your Midday Sun sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Photo de Mike Downie Ce documentaire a permis de réunir Paul Langlois, Gord Sinclair, Johnny Fay et Rob Baker avec leurs fans. Mais Mike a déclaré qu’une grande partie du mérite devrait revenir au manager de Hip, Jake Gold. « Le retour de Jake dans leur vie en 2020 a été le facteur le plus important », a déclaré Mike. Apparemment un peu perdus, la grande question que se posaient les membres survivants après la mort de Gord était : « Que faisons-nous en tant que groupe ? VIDÉO RECOMMANDÉE Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Gold, a déclaré Mike, savait ce qu’ils devaient faire : consolider leur place et leur « héritage » dans l’histoire du Canada. Ce documentaire était un début. Mike, qui avait réalisé de nombreux autres projets – dont un sur Blue Rodeo – a suggéré que The Hip « avait besoin d’un documentaire définitif » qui « va vraiment dans tous les coins ». Mike en avait aussi besoin. «Tu veux parler de mon frère. De combien d’heures disposez-vous ? On peut parler de lui toute la journée. Et j’y suis arrivé avec les gars du groupe.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Mais il a aussi pu parler avec le groupe et de leur vie.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Je connaissais les choses du point de vue de Gord, mais c’était le sien », a déclaré Mike. «Je voulais entendre leurs histoires et avoir une idée de ce que cela représentait pour eux – depuis le lycée, depuis leurs tout débuts.» Ils ont tous réussi. Des moments incroyables. Des moments difficiles. Des tragiques. Il n’y a pas une once d’édulcoration ou d’exagération dans ce documentaire. Directement du cœur et dans le plus pur style canadien, il est aussi brut et réel que la narration peut l’être. Bien qu’il ait remporté le prestigieux prix du public au Festival international du film de Toronto, Mike a déclaré avoir réalisé qu’il avait réalisé un « film familial » pour les Hip et pour toute la famille canadienne. Cette grande famille – bon nombre des 11 millions de Canucks qui ont regardé ce spectacle final en larmes mais triomphal à Kingston en 2016 – a répondu. Depuis sa sortie au TIFF, il a été au sommet des classements de streaming et a attiré des critiques élogieuses et de l’attention.

Publicité 7 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article torse « Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça auparavant », a déclaré Mike, ajoutant que ce n’était pas un moment de célébration ou d’appréciation de soi puisqu’il s’agissait d’une « histoire très triste » et d’une forte prise de conscience que « mon frère me manque ». Bien que ce film ait essentiellement insufflé une nouvelle vie à l’histoire de Gord and the Hip, il pourrait également donner lieu à d’autres projets visant à mettre en valeur d’autres Canadiens extraordinaires. « Inspiré par mon frère et inspiré par The Tragically Hip », il y a « d’autres belles histoires canadiennes à raconter », a-t-il déclaré. Quoi qu’il arrive ensuite, Mike a déclaré que le positif est qu’il a appris à mieux connaître et comprendre chaque membre du Hip : « C’était un vrai régal. » Photo par Prime Vidéo La grande question qui préoccupe les fans de Hip est : que vont-ils faire ensuite ? Ce nouveau documentaire brûlant pourrait-il être un catalyseur pour une sorte de nouvelle formulation du groupe légendaire, qui pourrait les voir jouer à nouveau sur scène ?

Publicité 8 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Vous savez, le temps est une drôle de chose », a déclaré Mike. « Cela fait sept ans que Gordie est décédé, et je ne sais pas. » Les fans savent que « ce n’est pas une situation normale », a déclaré Mike, parce que « vous parlez probablement du plus grand leader que ce pays ait jamais vu et verra jamais… Donc, je pense que ce sera assez difficile à faire (mais ) en même temps que la musique est tellement fantastique. Photo de George Pimentel Et les gens veulent l’entendre à nouveau – en direct. Depuis la mort de Gord, The Hip a sorti la chanson inédite Attends si longtempsle Saskatchewan EP et j’ai un nouveau livre, C’est notre viequi les verra en conversation avec la talentueuse chanteuse et présentatrice Tara Slone le 1er novembre au Massey Hall. Avec la créativité qui coule à nouveau, qui sait ? La prochaine étape pourrait-elle être de jouer encore ensemble, d’écrire ensemble et peut-être de rejouer ensemble en live ? Peut-être que cela commence spontanément au Massey Hall.

Publicité 9 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article

Publicité 10 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Rien n’indique cela. Parlant du point de vue de ce fan, je pense que non seulement cela serait adopté, mais que ce serait une belle cinquième partie à ajouter au documentaire déjà époustouflant de Mike Downie. Bien sûr, il n’est pas possible de remplacer son frère Gord. Personne n’essaierait. Mais j’ai entendu Sinclair, Langlois et Baker interpréter des chansons hip lors d’événements ou sur les réseaux sociaux, notamment Rois du blé et Un siècle d’avanceet j’ai pu voir les membres du groupe chanter facilement ces chansons – avec l’aide du public. Ils pouvaient également amener des chanteurs invités – comme lorsque Feist a rejoint les membres survivants du groupe pour chanter. C’est une belle vie si tu ne t’affaiblis pas aux Juno Awards 2021 – pour certaines chansons dans chaque ville. Soudain, juste comme ça, le groupe revient sur scène, là où il appartient.

Publicité 11 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Ce serait un hommage solennel à Gord. De nombreux fans souhaitent que cela se produise. Mais qu’en pense Mike ? «Je vais vous dire ceci. Quelle que soit leur décision – les quatre membres survivants – je la soutiendrai », a déclaré Mike. « Je pense qu’ils le découvriront par eux-mêmes. » Pour l’instant, les fans ont leurs trois décennies de musique comme bande originale de leur vie – ainsi que ce documentaire – qui a remis The Tragically Hip au premier plan. Je me demande quelle est la prochaine étape ? Recommandé par l’éditorial « No Dress Rehearsal » : The Tragically Hip parle d’un documentaire couvrant toute sa carrière, de leur dernier concert et plus encore Gord Downie de Tragically Hip a sauvé mon chat : ancien voisin

Contenu de l’article