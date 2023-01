Grâce à Samsung, je suis à nouveau enthousiasmé par les téléphones pliables

Les téléphones et tablettes pliables sont-ils à nouveau cool ? Cela dépendra de Samsung, LG, TCL et des autres fabricants d’appareils.

Mais après avoir vu le Samsung Flex hybridequi se plie et diapositives, cette semaine au CES 2023, je recommence à être enthousiasmé par la technologie de pointe qui n’a pas encore pris de l’ampleur. Alors que le modèle conceptuel restait entre les mains d’un employé de Samsung, le voir par moi-même a renouvelé mon espoir dans les possibilités que nous n’avons pas encore explorées avec des écrans qui peuvent se plier, se plier, glisser et rouler.

Lire la suite: Consultez notre blog en direct du CES 2023, révélations incontournables, la technologie la plus futuriste et les gadgets les plus farfelus.

En tant que personne qui a utilisé un certain nombre de ces premiers appareils depuis Samsung, Motorola, Oppo et d’autres, je l’admets être un peu déçu par l’attrait des pliables ces dernières années. Le Flex Hybrid et d’autres prototypes de la division Display de Samsung ont peut-être changé cela.

Il y avait des diapositives, des pliables et même certains appareils qui utilisaient plusieurs technologies, et n’importe lequel d’entre eux pourrait apparaître dans un avenir pas trop lointain. Le Flex Hybrid est une tablette pliable dotée d’un écran supplémentaire qui se retire, la démo donnant un exemple de regarder un match de football sur l’écran complet de la tablette avant de retirer l’affichage supplémentaire pour voir les statistiques et d’autres informations.

D’autres modèles prototypes, comme le Flex S, peuvent se replier plusieurs fois, vous offrant un écran de la taille d’un smartphone lorsqu’il est fermé et une grande tablette lorsqu’il est ouvert. C’est quelque chose tout droit sorti de Westworld de HBO.

David Katzmaier/Crumpe



Les nouveaux écrans semblent donner vie à l’ère pliable, qui a connu un début difficile avec un Samsung Galaxy Fold d’origine qui présentait des problèmes bien documentés en 2019. Modèles ultérieurs comme le récent Retournement Z 4 et Pliage en Z 4 ont montré beaucoup de promesses et de panache, mais aucun des deux n’a fait son chemin malgré qu’il s’agisse d’appareils assez excellents – nous parlons d’environ 1,1% de la part de marché mondiale des smartphones pour les pliables, selon le cabinet d’études IDC.

Pourtant, l’attrait des appareils pliables augmente parmi les acheteurs à mesure que les prix baissent progressivement et que des améliorations sont apportées, IDC s’attend à ce que les expéditions de téléphones pliables atteignent 41,5 millions d’unités en 2026, contre 13,5 millions d’unités en 2022.

Encore une fois, ces prototypes ne sont pas censés être des produits finis, mais plutôt des vitrines de technologies sur lesquelles l’entreprise a travaillé. Il est également développé par Samsung Display, qui est une partie différente de Samsung que l’unité Samsung Electronics qui produit et vend des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs et d’autres appareils électroniques (bien que les deux fonctionnent également ensemble).

Samsung Display est un fournisseur, et ses écrans se retrouvent dans une foule de produits non fabriqués par le géant technologique sud-coréen. Ainsi, pendant que Samsung fabrique les écrans, il est très possible qu’une autre entreprise commercialise certains d’entre eux.

“Ce sont tous des prototypes, des appareils conceptuels, évidemment”, déclare John Jacobs, vice-président des ventes et du marketing chez Samsung Display. “Nous n’allons pas sortir et construire des millions [of these displays] jusqu’à ce que nous ayons des clients.” Jacobs espère que ces clients, des fabricants de téléphones ou d’ordinateurs aux constructeurs automobiles à la recherche d’écrans pour leurs prochaines voitures, verront les concepts et seront inspirés.

“C’est ce que nous voulons faire ici, c’est aider, si vous voulez… permettre la créativité et l’imagination.”

Il incombe à d’autres entreprises de prendre ces écrans et de créer des produits fonctionnels autour d’eux. Alors que Samsung faisait la démonstration de la technologie au CES, il ne laissait pas les participants aux médias prendre et utiliser les prototypes par eux-mêmes. Au lieu de cela, l’entreprise avait des membres du personnel qui s’occupaient des démos.

Mais contrairement à tant de produits et de concepts au CES, Samsung semble prêt à ce que ces écrans franchissent la prochaine étape pour devenir un véritable produit. En fait, Jacobs ne pense pas que nous devrons attendre trop longtemps.

“Je pense [in] 2024, en particulier les appareils multiplis, deviennent beaucoup plus une possibilité.”

Il reste encore beaucoup de travail à faire par Samsung et d’autres pour nous y rendre, mais je ne peux pas attendre.