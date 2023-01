Grâce à OpenAI, Microsoft bat Google au jeu de l’intelligence artificielle

Microsoft semble être sur le point d’être quelque chose qu’il n’a pas été depuis longtemps : à la pointe de la technologie. C’est un label que l’entreprise a perdu il y a longtemps après qu’une série de petites startups sont devenues les plus grands concurrents de Microsoft. Google, par exemple, a commencé comme un parvenu agile et innovant et a finalement battu Microsoft dans les navigateurs, les e-mails et les systèmes d’exploitation mobiles. Mais maintenant, Microsoft pourrait être l’entreprise agile et innovante qui surpasse Google en matière d’intelligence artificielle. Et tout cela grâce à OpenAI.

OpenAI est le laboratoire d’IA le plus en vogue avec l’un des produits les plus en vogue et les plus excitants : ChatGPT. Et Microsoft est son très bon ami. Lundi, les deux sociétés ont annoncé que Microsoft investissait 10 milliards de dollars dans OpenAI (en plus des 3 milliards de dollars que Microsoft a donnés à OpenAI depuis 2019), et selon certaines rumeurs, Microsoft ajouterait ChatGPT à son moteur de recherche Bing. Oui, c’est vrai : le très décrié et peu utilisé Bing pourrait enfin devenir un véritable concurrent de la recherche Google.

Suite à l’annonce de l’investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft, l’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a écrit que ChatGPT est un “changeur de jeu potentiel” pour Microsoft, et que l’entreprise “n’allait pas répéter les mêmes erreurs” de manquer les réseaux sociaux et mobiles qu’elle a commises. il y a deux décennies. Microsoft “est clairement agressif sur ce front et ne sera pas laissé pour compte”, a écrit Ives.





Il y a des parallèles ici, du moins en surface. Microsoft était autrefois l’acteur dominant de la technologie informatique, son système d’exploitation Windows étant utilisé par la grande majorité des ordinateurs personnels et son navigateur Internet Explorer utilisé par la grande majorité des internautes. Et puis il a eu des ennuis avec le gouvernement américain, qui a poursuivi Microsoft pour avoir utilisé sa position dominante pour chasser injustement la concurrence et prendre le contrôle du marché alors naissant des navigateurs en regroupant Internet Explorer avec Windows. Le procès a ligoté Microsoft pendant des années. Dans cet environnement, des entreprises comme Google ont émergé, proposant de meilleurs produits que les gens préféraient sur un marché en croissance exponentielle.

Microsoft s’est toujours bien débrouillé – il reste l’une des entreprises les plus précieuses au monde et est toujours plus précieux que Google – mais il n’a pas le même cachet face aux consommateurs qu’avant. Ses entreprises clientes génèrent la grande majorité de ses revenus, grâce à des produits tels que Microsoft 365 et Azure. Google, en revanche, est très visible et très utilisé par le grand public, possédant tout, de Chrome à Gmail en passant par YouTube. Sa principale source de revenus est constituée par les publicités numériques que les consommateurs voient lorsqu’ils naviguent sur Internet, et la majorité d’entre eux utilisent les services Google pendant qu’ils le font.

Mais maintenant, Google est l’entreprise qui a des problèmes antitrust, faisant face à de multiples poursuites judiciaires de la part du gouvernement fédéral et de presque tous les États et territoires du pays qui ciblent des parties essentielles de son activité, dont une qui a été déposée hier. Ceux-ci pourraient bien ouvrir la voie à Microsoft pour devenir le leader d’une industrie en plein essor avec une tonne de potentiel : l’IA. Des entreprises comme OpenAI ont fait des progrès significatifs dans la technologie et la montrent maintenant au grand public, tandis que les produits concurrents de Google sont pratiquement introuvables au-delà des mises à jour sur le blog de Google. (Microsoft n’est pas tout à fait clair, car la Federal Trade Commission tente actuellement de bloquer sa fusion massive avec la société de jeux Activision Blizzard, mais il est dans une bien meilleure position, du point de vue antitrust.)

Cela ne veut pas dire que Google ne reconnaît pas le potentiel et l’importance croissante de l’IA. Il travaille sur des offres d’IA depuis des années et possède certaines des meilleures. Il a acquis le laboratoire de recherche sur l’IA DeepMind en 2014, avant même qu’OpenAI n’existe. Et il a développé la technologie Transformer sur laquelle ChatGPT est basé (GPT signifie Generative Prediction Transformer).

Mais Google s’est retenu de leur donner le genre de démonstration publique qu’OpenAI a, disant qu’il veut s’assurer que ses produits sont responsables et sûrs avant de les libérer. Un ingénieur (désormais ancien) a affirmé que la technologie de chatbot de Google, LaMDA, était devenue sensible. Cela a été largement rejeté (et nié par Google), mais cela a souligné à quel point la technologie est devenue avancée. Et cela a montré les risques non pas que la technologie devienne sensible, mais qu’elle soit si bonne que les gens penseraient qu’elle l’était et commenceraient à la traiter comme telle.

Maintenant que ChatGPT est disponible, Google doit rattraper son retard et déterminer comment il souhaite intégrer sa technologie d’IA dans ses propres offres. Il aurait même ramené les fondateurs Larry Page et Sergey Brin pour l’aider. La société a également récemment publié un article décrivant son approche de l’IA et à quel point il est important que cette approche soit responsable (ou la définition de responsable de Google, étant donné l’absence de réglementation gouvernementale).

“Google est, je pense, justifié et correct de prendre cela au sérieux et de prendre l’offre de Microsoft d’utiliser cette technologie pour rivaliser sérieusement avec eux dans la publicité, les moteurs de recherche et d’autres produits”, a déclaré Derek Leben, professeur à l’école de commerce Carnegie Mellon qui se concentre sur l’éthique de l’IA. “Je pense que c’est une décision très brillante de [Microsoft CEO] Satya Nadella. C’est quelque chose qui va certainement très bien positionner Microsoft.

Mais, a averti Leben, il reste la question de savoir si les avantages de ces produits l’emportent sur leurs risques – et si les précipiter sur le marché pour être compétitifs augmentera ces risques.

“C’est en effet le problème des courses aux armements”, a-t-il déclaré. “Ils ont tendance à motiver les acteurs en eux à aller plus vite et à accepter des risques qu’ils n’auraient pas acceptés autrement.”

Peut-être que la technologie d’OpenAI change la donne. Peut-être que c’est juste un tour de fête. Quoi qu’il en soit, Microsoft l’a, et beaucoup de gens pensent que c’est incroyable. Cette perception est importante. Google se retrouve maintenant dans une position similaire à celle dans laquelle il a contribué à mettre Microsoft il y a deux décennies : en espérant qu’il puisse publier quelque chose de mieux avant qu’il ne soit dépassé.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !