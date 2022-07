Grâce à l’école d’été, les étudiants canadiens explorent différentes voies vers l’enseignement supérieur

Faith Robinson n’a jamais vraiment aimé le lycée. Lorsque l’étudiante de 16 ans de la Première Nation de Nipissing a pris du retard dans certains de ses cours, elle a été encouragée à suivre des cours d’été pour combler la différence.

Maintenant, en tant que l’une des plus d’une douzaine d’étudiants qui ont suivi un programme de deux semaines à double crédit au Canadore College de North Bay, en Ontario, en juillet dernier, Robinson est un crédit plus proche de son diplôme d’études secondaires – et elle a un autre crédit à vers un diplôme post-secondaire dans un collège local, encourageant les études à un niveau supérieur.

“Je suis allé au cours et, étonnamment, c’était plutôt amusant. J’ai bien aimé. Je me suis fait de nouveaux amis”, a déclaré Robinson.

Tout en suivant des cours sur le campus, Robinson et ses pairs ont eu un aperçu du monde académique au-delà du lycée, où les charges de cours obligatoires et un environnement très structuré peuvent décourager les étudiants à risque de postuler à l’université.

C’est pourquoi les programmes d’écoles d’été de l’Université Canadore et de l’Université Dalhousie à Halifax sont conçus pour motiver les élèves du secondaire à postuler au collège, en leur montrant différentes voies vers la réussite postsecondaire – mais ces initiatives doivent atteindre les enfants encore plus tôt pour être efficaces, selon un expert.

Des parcours largement fixés au lycée, selon un expert

La plupart des étudiants commencent à envisager le collège et l’université vers la fin du secondaire. Ce délai est trop tard pour corriger le cours des étudiants qui ne sont pas sur une trajectoire claire vers l’enseignement supérieur, a déclaré Karen Robson, professeure agrégée et titulaire de la chaire de recherche de l’Ontario sur la réussite scolaire et les jeunes à risque à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

“Au moment où les élèves sont au lycée, la recherche a montré que leurs parcours sont en grande partie fixes”, a déclaré Robson.

“Donc, si nous essayons d’encourager les jeunes qui ont toutes les caractéristiques d’une faible fréquentation universitaire et collégiale déjà en quelque sorte cartographiées sur leur identité, il est un peu trop tard pour le faire quand ils ont 16, 17, 18 ans .”

Robinson, à gauche, et Michel sont vus pendant leur cours de géomatique, au cours duquel ils ont acquis des compétences en navigation et en cartographie. Les deux élèves du secondaire ont terminé un programme d’été à double crédit au Canadore College plus tôt cette semaine. (Yvon Thériault/CBC)

Selon Robson, trois facteurs principaux tendent à prédire le cheminement d’un étudiant vers l’université : son statut socioéconomique; si leurs parents ont fréquenté un établissement postsecondaire; et, en particulier pour ceux de l’Ontario, si un étudiant est dans le volet appliqué (pour les cours pratiques) par rapport au volet académique (axé sur la théorie).

Le programme Canadore est efficace car il encourage tous les types d’étudiants à postuler, a déclaré Robson – quelles que soient leurs notes ou s’ils savent ce qu’ils veulent faire professionnellement.

“Ce que j’ai aimé dans ce programme [as it was described] c’est que… peu importe vos notes, peu importe si vous ne savez pas comment faire cette paperasse. Ce n’est pas grave si tu ne sais pas ce que tu veux faire quand tu seras grand. C’est bien, venez découvrir cet environnement.”

L’objectif du programme de Canadore est d’exposer les jeunes étudiants au collège tout en offrant le soutien qu’ils reçoivent au niveau secondaire, a déclaré Rebecca Gould, enseignante au secondaire pour Nipissing-Parry Sound Catholic School Board qui anime le programme à double reconnaissance de crédit.

Rebecca Gould, enseignante au secondaire pour le Nipissing-Parry Sound Catholic School Board qui anime le programme à double crédit du Canadore College, a déclaré que le programme peut changer la vie des étudiants qui ne sont pas familiers avec le milieu universitaire. (Yvon Thériault/CBC)

“Ils ont la sécurité d’avoir un enseignant du secondaire là-bas, de s’assurer qu’ils sont là à l’heure, qu’ils ont fait leurs devoirs, que les devoirs sont rendus correctement – des choses qu’ils n’obtiennent pas quand ils sont à l’université, mais ils vont au lycée », a déclaré Gould.

“C’est donc une sorte de belle association entre les deux opportunités.”

Les étudiants qui se sont inscrits au programme gratuit ont suivi un cours de géomatique, apprenant à naviguer dans les bois avec une boussole pendant une semaine, et un cours de gestion de la forme physique et du mode de vie pendant une autre, avec des séances d’entraînement au gymnase du campus.

« J’ai adoré », a déclaré Nick Michel, un élève de 15 ans de North Bay qui entre en 10e année. « Je ne suis qu’un [person]. Je n’aime pas écrire ou m’asseoir pour faire des choses – je bouge constamment.”

“Je me sentais beaucoup plus vieux en me promenant dans les couloirs du collège”, a-t-il ajouté.

REGARDER | Comment la pandémie a rendu la transition vers les études postsecondaires encore plus difficile :

Les perturbations d’apprentissage pandémiques pourraient avoir une incidence sur les transitions vers l’école secondaire et postsecondaire L’apprentissage virtuel a créé de nombreux défis pour les étudiants et certains craignent maintenant que la transition vers l’école secondaire ou postsecondaire ne soit encore plus difficile.

Programmes utiles pour les étudiants de première génération

Gould, qui participe au programme Canadore depuis quatre ans, a déclaré que cela peut changer la vie des adolescents qui ne connaissent pas le milieu universitaire, en particulier ceux qui seront des étudiants de première génération.

“Le succès ultime, c’est quand un élève termine le cours à double reconnaissance de crédit et est inspiré pour terminer ses crédits d’études secondaires avec une attitude différente, avec un nouvel avenir en tête, puis continue à suivre le cours et à réussir”, a-t-elle déclaré. .

Ayant elle-même été une étudiante de première génération, Robson a déclaré que les interventions sont particulièrement importantes pour les enfants qui n’ont pas d’antécédents d’éducation postsecondaire dans leur famille.

“Ils doivent tous s’y retrouver eux-mêmes, et c’est stressant. Si vous venez particulièrement d’une minorité raciale qui n’est pas représentée sur le campus, c’est encore plus aliénant”, a-t-elle déclaré. “Il y a [fewer] Ressources. Il y a [fewer] des moyens de savoir comment naviguer dans ces structures sociales complexes avec lesquelles vous n’avez aucune expérience.”

En juillet dernier, l’Université Dalhousie à Halifax a mis en place deux programmes de cheminement adjacents pour les étudiants autochtones et pour les étudiants noirs ou afro-néo-écossais – deux groupes historiquement sous-représentés dans les sciences de la santé au Canada atlantique. (Mark Crosby/CBC)

Bien que le programme à double reconnaissance de crédit de Canadore donne aux étudiants une longueur d’avance dans l’acquisition des crédits dont ils ont besoin pour obtenir leur diplôme, « je dirais que l’expérience sociale d’être à cet endroit est tout aussi importante, de savoir que vous y appartenez, que c’est pas cet endroit extraterrestre, dans lequel vous faites juste semblant d’être », a déclaré Robson.

L’Université Dalhousie à Halifax a mis en place deux programmes de cheminement adjacents pour les étudiants autochtones et pour les étudiants noirs ou afro-néo-écossais – deux groupes historiquement sous-représentés dans les sciences de la santé au Canada atlantique.

Deion Coward, un élève de 14 ans de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, qui entre en 9e année, a déclaré qu’il était intéressé par le programme, car il encourage les Noirs et les Autochtones à poursuivre une carrière dans les domaines médicaux.

“Je viens de tout apprendre, et pour moi, c’est ce qui m’intéresse le plus… Parce que je n’ai pas vraiment envie d’avoir un travail que je n’aime pas ou et puis je dois y retourner [to] l’université et apprendre autre chose », a-t-il déclaré.

“Il s’agit de les attraper jeunes”

Les données du recensement de 2016 montrent que, bien qu’un nombre accru de membres des Premières Nations, de Métis et d’Inuit aient obtenu de meilleurs résultats scolaires, leurs homologues non autochtones étaient susceptibles à 90 % d’avoir terminé leurs études secondaires, tandis que les jeunes Autochtones étaient susceptibles à 70 %.

Un plus récent Statistique Canada Le rapport sur les jeunes et l’éducation indique que les jeunes Noirs (27 %) et les jeunes qui ne font pas partie d’une minorité visible (23 %) étaient moins susceptibles que les autres groupes d’avoir obtenu un diplôme universitaire.

« Pour nous, il s’agit de les attraper jeunes », a déclaré Timi Idris, gestionnaire du programme PLANS de l’Université Dalhousie (Promotion du leadership en santé pour les Afro-Néo-Écossais). (Mark Crosby/CBC)

« Pour nous, il s’agit de les attraper jeunes », a déclaré Timi Idris, gestionnaire du programme PLANS de l’Université Dalhousie (Promotion du leadership en santé pour les Afro-Néo-Écossais).

Le programme combinait des ateliers en laboratoire – comme apprendre à prendre la tension artérielle ou comment mouler une dent – ​​avec des activités culturelles, comme l’artisanat autochtone et les percussions africaines. Les étudiants ont également eu la chance de réseauter avec des professionnels noirs et autochtones travaillant dans le domaine médical.

“Il s’agit principalement de représentation et de leur faire voir qu’ils peuvent le faire et que nous allons les soutenir et leur tenir la main tout au long du processus”, a déclaré Idris.

C’était le cas de Nora Harquail, une étudiante Mi’kmaq de 14 ans de la Première Nation d’Eel River Bar, qui a déclaré qu’une carrière dans les sciences de la santé se sentait à sa portée après avoir participé au programme de camp d’été de Dalhousie.

“Je suis assez intéressé par le domaine médical. Je suis aussi très intéressé par d’autres choses. Mais c’est en quelque sorte une façon de voir si je peux vraiment me lancer dans ce genre de choses”, a déclaré Harquail. “Et je pense vraiment que je peux maintenant.”