Grâce à la théorie du Big Bang, nous savons déjà que le mariage de Georgie et Mandy ne durera pas. Le premier mariage a déjà fait allusion à certaines raisons possibles

Un titre de spectacle à la fois aussi ambigu et précis que Le premier mariage de Georgie et Mandy serait inquiétant sans savoir ce que l’on fait du futur des personnages grâce à La théorie du Big Bang. Bien sûr, ceux qui ont regardé la série phare le savent. Géorgie a été marié au moins deux fois, c’est-à-dire son mariage avec Mandy ne durera pas. Nous ne savons pas encore pourquoi cela n’a pas fonctionné, mais ce dernier épisode a fait allusion à quelques raisons possibles.

« Some New York Nonsense » était un épisode tendu avec quelques moments amusants parsemés, mais c’était assez inconfortable au point que je me demandais si ces deux-là se sépareraient avant même la fin de la programmation télévisée de 2025. Voici ce qui est ressorti et pourrait être quelques raisons possibles pour lesquelles ce mariage finit par s’effondrer à mesure que la série continue.

Mandy a du mal à trouver un emploi

Jeune Sheldon en avait déjà parlé, mais Mandy a eu du mal à trouver du travail à la télévision depuis qu’elle a eu le bébé. Elle a mentionné un emploi potentiel à Dallas, ce qui a mis Georgie en colère car il n’avait aucun intérêt à quitter Medford.

En tant que diplômé du même domaine que Mandy a étudié, je peux confirmer qu’obtenir un emploi dans un journal télévisé dans votre ville natale est incroyablement rare et que les gens doivent fréquemment déménager ailleurs pour trouver du travail. Si Mandy trouve un bon travail qu’elle ne peut pas laisser passer, Georgie acceptera-t-elle de déménager ou sera-t-elle obligée de choisir entre lui et une carrière ?

L’anxiété de Georgie suite au drame familial

J’avais déjà défendu Missy CooperLe scénario de est prêt pour un spin-off, il est donc bon de la voir déjà revenir dans cet épisode pour montrer aux fans ce qui se passe dans sa vie. Comme nous l’avons appris dans Le premier mariage de Georgie et Mandyelle en est au moins à sa deuxième suspension de l’école, mais seulement la première dont il avait connaissance. Elle avait besoin que son frère vienne la chercher à l’école pour qu’elle puisse garder le secret sur leur mère.

Co-créateur Steve Hollande a déjà indiqué que Georgie aura du mal à être à la fois un bon frère et un bon père de famille, et je m’attendrais à ce que ses crises d’angoisse en essayant de gérer les deux jouent un rôle plus important dans la série au fur et à mesure qu’elle avance.

Audrey parle constamment de l’échec du mariage

J’aime Will Sasso comme Jim McAllister je joue le père de la sitcom classique, et j’aime aussi Rachel Bay Jones jouant Audrey. Cela dit, je l’aime davantage parce qu’elle joue le rôle de la belle-mère autoritaire. Aussi frustrant que cela puisse être de l’entendre constamment raconter comment ce mariage va échouer, cette série a besoin d’une certaine tension, et elle joue parfaitement le rôle en poussant l’ours avec sa fille et son gendre. Elle est la pire, mais c’est tout l’intérêt du personnage, donc il faut un peu aimer le suivi.

Le premier mariage de Georgie et Mandy est diffusé sur CBS le jeudi à 20 h HE. Continuez à surveiller d’autres problèmes possibles dans le mariage du personnage et espérez qu’il y aura au moins quelques moments heureux en cours de route.