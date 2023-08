Grâce à des caméras de sonnette et à des télescopes, les résidents de West Kelowna ont vu leurs maisons brûler

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, vous pouvez obtenir des mises à jour sur les incendies de forêt sur CBC Lite, notre site Web à faible bande passante et texte uniquement.

Lorsque Chris Erickson a quitté son domicile de West Kelowna jeudi à l’approche d’un incendie de forêt, il s’est assuré de prendre toutes les mesures appropriées, coupant le gaz, l’eau et l’électricité. Il ne pensait pas que ce serait la dernière fois qu’il verrait sa maison.

Le lendemain, il a vu une photo de sa maison dans le quartier de Rose Valley dans un journal local.

« Vous ne voyez que d’énormes flammes dans les arbres, et en bas de la photo, vous pouvez voir le toit de notre maison », a-t-il déclaré.

Malheureusement, la maison d’Erickson fait partie de celles détruites par le feu de forêt de McDougall Creek.

Un voisin lui a ensuite envoyé des images d’une caméra de sonnette qui ont confirmé les dégâts.

« C’est toute une expérience de voir votre maison engloutie par les flammes avant qu’elle ne s’effondre sur elle-même », a-t-il déclaré depuis une chambre d’hôtel à Merritt, en Colombie-Britannique. « Regarder cela est difficile. »

REGARDER | Un homme de West Kelowna fait face à la perte de sa maison en raison d’un incendie de forêt : Un homme de West Kelowna a regardé une séquence vidéo de l’incendie de sa maison prise par la caméra de la sonnette d’un voisin La maison de Chris Erickson était l’une des plus de 50 structures détruites dans l’incendie de McDougall Creek à West Kelowna. Erickson a regardé des séquences vidéo prises par la caméra de sonnette de son voisin de sa maison dans le quartier de Rose Valley en train de brûler. Malgré la perte de sa résidence, Erickson remercie ses voisins pour leur gentillesse et leur soutien.

Pour les résidents de West Kelowna et d’autres communautés de la Colombie-Britannique ravagées par des incendies de forêt, la réalité commence à s’installer.

Le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a déclaré lundi qu’environ 27 000 personnes dans la province faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation en raison des incendies de forêt en cours, et que 35 000 autres personnes étaient en alerte pour évacuer à court préavis.

Les premières estimations suggèrent que les incendies de forêt qui brûlent des deux côtés du lac Okanagan ont détruit près de 60 structures dans la région de Kelowna, ont annoncé lundi des responsables.

Les chefs des pompiers de West Kelowna, Kelowna et Lake Country ont déclaré que des maisons avaient été détruites dans leurs communautés, West Kelowna subissant le plus de pertes et un nombre plus élevé encore attendu.

« La nouvelle a secoué nos cœurs »

Heiko Birkefeld a appris l’existence de sa maison à Rose Valley samedi après avoir découvert que quelqu’un avait installé un télescope pour voir ce qui se passait dans le quartier.

« Quand je cherchais à trouver la propriété, je l’ai trouvée, et quand je l’ai vue, elle fumait encore », a déclaré Birkefeld.

Il a dit avoir vu plus tard des images tournées depuis un hélicoptère qui montraient les restes fumants de sa maison.

« La nouvelle a secoué nos cœurs très fort », a-t-il déclaré à CBC News.

REGARDER | Les pompiers ont riposté aux flammes menaçant les communautés : Le chef des pompiers de West Kelowna est ému alors qu’il remercie les équipages pour leur dévouement Jason Brolund dit que les pompiers travaillent en équipe consécutive et reviennent couverts de suie noire alors qu’ils tentent de protéger les maisons et de maîtriser l’incendie de McDougall Creek.

Seagun Laboucane, résidente de West Kelowna, ne s’attendait pas à voir sa maison en flammes sur les réseaux sociaux.

Laboucane a déclaré qu’elle s’était tournée vers Facebook pour obtenir des mises à jour lorsqu’elle avait vu une photo de ce qui ressemblait à sa maison en feu. Ensuite, elle a reçu des images de celui-ci brûlé au sol.

« Cela ne semblait pas réel jusqu’à ce que je voie l’étendue des dégâts et le néant qui restait », a-t-elle déclaré à CBC News.

« Tout commence à frapper du point de vue de mes projets futurs. »

Certaines des images provenaient des caméras de sécurité de son voisin.

Laboucane a déclaré qu’il y avait 32 maisons dans son quartier, et ils pensent que 12 d’entre elles ont brûlé.

Certains propriétaires attendent toujours de savoir

Erickson a déclaré qu’il était déchirant de voir une vidéo de sa maison en flammes.

« C’était un mélange très étrange d’un sens profond du fond qui venait de disparaître de tout, et en même temps, se dire: » OK, eh bien, maintenant nous savons clairement où nous en sommes. «

Il a dit qu’il se sentait pour les Britanno-Colombiens qui attendent toujours de connaître le sort de leurs maisons.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré qu’il souhaitait fournir aux résidents inquiets pour leurs propriétés et le moment où ils pourront rentrer chez eux des informations fiables et sûres.

« Nous allons le faire correctement », a-t-il déclaré. « Nous allons nous assurer, au mieux de nos capacités, de ne pas faire d’erreurs et de ne pas dire à quelqu’un quelque chose qui n’est pas vrai. »

REGARDER | Le chef des pompiers discute des défis liés à l’évaluation des dommages : Les pompiers de West Kelowna ont du mal à identifier les emplacements Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a rapporté que les équipes de pompiers découvrent que les adresses des bâtiments ont été incendiées, si tout le bâtiment lui-même ne s’est pas déjà effondré et que les panneaux de signalisation ont fondu.

Le Bureau d’assurance du Canada indique que toutes les polices d’assurance standard des propriétaires et des locataires couvrent les dommages causés par les incendies et offrent également une couverture pour aider à couvrir les coûts des évacuations massives.

Dans un communiqué, l’organisation conseille à toute personne forcée de fuir en raison d’incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique de dresser une liste des articles endommagés ou détruits et de conserver les reçus des dépenses engagées.

Erickson dit que sa famille a de la chance d’avoir une assurance.

Il a également été réconforté par « l’humanité profonde » qui a émergé en temps de crise.

« Oui, je regarde … la perte de ma maison. Mais imaginez que mon voisin décroche le téléphone et doive m’annoncer cette nouvelle », a-t-il déclaré. « Quel courage et quelle gentillesse à la fois. Je suis juste très reconnaissant pour la gentillesse que nous avons vue. »

