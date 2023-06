Grab supprime 1 000 emplois, sa plus grande série de licenciements depuis la pandémie

Le siège social de Grab Holdings Ltd., à Singapour. Grab Holdings Ltd., a publié ses derniers résultats le 23 février 2023.

Basé à Singapour Saisir des avoirs est suppression de plus de 1 000 emploisa déclaré mardi son PDG, dans le but de maîtriser les coûts et de réorganiser l’entreprise dans un paysage concurrentiel.

Dans un e-mail au personnel, le PDG Anthony Tan a déclaré que les licenciements sont une « étape douloureuse mais nécessaire » que l’opérateur d’applications de transport et de livraison de nourriture doit franchir pour rester compétitif à l’avenir.

« L’objectif principal de cet exercice est de nous réorganiser stratégiquement, afin que nous puissions aller plus vite, travailler plus intelligemment et rééquilibrer nos ressources dans notre portefeuille conformément à nos stratégies à plus long terme », a déclaré Tan.

Il s’agit de la plus grande série de licenciements du groupe depuis 2020, lorsqu’il a supprimé 360 emplois en réponse aux défis de la pandémie de Covid-19.

Même sans licenciements, Tan a déclaré que Grab est sur la bonne voie pour atteindre l’équilibre cette année sur le bénéfice ajusté du groupe avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. En février, la société a annoncé qu’elle avançait son objectif au quatrième trimestre 2023, six mois plus tôt que ses prévisions précédentes.

Le PDG a déclaré que les suppressions d’emplois ne sont pas un « raccourci vers la rentabilité » mais permettront à Grab de s’adapter à l’environnement des affaires et à l’émergence rapide de l’IA