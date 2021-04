Grab, le géant du cyclisme en Asie du Sud-Est, a annoncé mardi qu’il était sur le point de devenir public grâce à une fusion SPAC avec Altimeter Growth Corp., dans le cadre d’un accord qui valorise la société à 39,6 milliards de dollars – la plus grande fusion de chèques en blanc à ce jour.

Grab dit qu’il a l’intention de s’inscrire sur le Nasdaq sous le symbole « GRAB » après la conclusion de l’accord.

Les SPAC, ou sociétés d’acquisition à vocation spéciale, sont des sociétés écrans ou des sociétés à chèque en blanc créées dans le but de lever des capitaux pour acquérir des sociétés privées. Une liste SPAC contourne le processus d’introduction en bourse traditionnel de Wall Street.

Dans le cadre de ce méga-accord, Grab, soutenu par SoftBank, recevra environ 4,5 milliards de dollars en espèces, dont 4 milliards de dollars dans un investissement privé en actions publiques (PIPE), géré par BlackRock, Fidelity, T.Rowe Price, Morgan Stanley’s Counterpoint Global et le fonds souverain de Singapour Temasek. Les PIPE sont des mécanismes permettant aux entreprises de lever des capitaux auprès d’un groupe restreint d’investisseurs qui rendent possible leur entrée sur le marché final grâce à leur financement.

Grab – le plus récemment classé n ° 16 l’an dernier CNBC Disruptor 50 list – fournit une gamme de services numériques tels que le transport, la livraison de nourriture, les réservations d’hôtels, les services bancaires en ligne, les paiements mobiles et les services d’assurance à partir de son application. La société basée à Singapour est présente dans la majeure partie de l’Asie du Sud-Est et dessert plus de 187 millions d’utilisateurs dans plus de 350 villes à travers huit pays.

Alors que les SPAC sont devenus un véhicule d’investissement en vogue à Wall Street, ils gagnent également du terrain en Asie avec six entreprises SPAC régionales qui ont collectivement levé 2,7 milliards de dollars jusqu’à présent en 2021.

Mais au premier trimestre de cette année, les capitaux levés par des sociétés de chèques en blanc comme Altimeter ont déjà dépassé l’émission totale de 2020. Cela a non seulement attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais aussi des investisseurs qui craignent une bulle boursière.

Pourtant, de nouvelles transactions continuent d’inonder le marché – plus de 100 rien qu’en mars, selon SPAC Research.

Alors que la fusion de Grab reste un record, la société de biotechnologie basée à Boston, Ginkgo Bioworks, s’est classée 44e l’année dernière CNBC Disruptor 50 liste, envisagerait une fusion tout aussi massive de 20 milliards de dollars par chèque en blanc, selon Bloomberg.