Grab, Gojek soutient de meilleures protections d’emploi pour les travailleurs des concerts de Singapour

Géants de la technologie d’Asie du Sud-Est Saisir et Gojek dit qu’ils sont « favorables » à recommandations faites par un comité consultatif pour étendre la protection des travailleurs à la demande à Singapour à partir de 2024.

À Singapour, les travailleurs des plates-formes ou des concerts, souvent des chauffeurs-livreurs ou des chauffeurs-livreurs de nourriture, ont jusqu’à présent été considérés comme des travailleurs indépendants. En conséquence, ils ne perçoivent pas de cotisations patronales à la Caisse centrale de prévoyance, le régime national d’épargne-retraite.

En 2020, le ministère de la Main-d’œuvre de la cité-État estimait que ces travailleurs représentaient environ 3% de la population active résidentesoit 79 000 personnes.

Alors que les recommandations, acceptées par le gouvernement mercredi, stipulaient que ces travailleurs ne devraient pas être classés comme des employés, elles stipulaient que les plateformes qui exercent un niveau important de contrôle de gestion sur les travailleurs des concerts doivent leur fournir certaines protections de base, notamment les cotisations au CPF et l’indemnisation des blessures à partir de 2024. .

Dans le cadre de la mesure CPF, les travailleurs des plateformes et les entreprises de plateformes telles que Grab, Gojek, Foodpanda et Deliveroo devront verser des cotisations au même taux que les employés et les employeurs. Cela s’applique si le travailleur a moins de 30 ans la première année de mise en œuvre, alors que c’est sur une base volontaire pour les personnes âgées de 30 ans et plus.