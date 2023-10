GP du Qatar : Max Verstappen en tête des seuls essais du duo Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les pilotes ont eu du mal avec le soleil et le sable en raison des conditions extrêmes lors de la première séance d’essais du GP du Qatar.

Le champion du monde en attente Max Verstappen a dominé la seule séance d’essais du Grand Prix du Qatar alors que les conditions difficiles laissaient beaucoup d’incertitude avant les qualifications plus tard vendredi.

Verstappen de Red Bull, qui n’a besoin que de trois points supplémentaires pour sceller un troisième titre de pilote consécutif, a réalisé un temps de 1:27.428 pour terminer à 0,3 seconde d’avance sur Carlos Sainz, tandis que le coéquipier de l’Espagnol Ferrari est encore dixième en troisième position.

Fernando Alonso a terminé quatrième, le plus rapide parmi les pilotes qui ont choisi de ne pas utiliser de pneus tendres lors de la séance, les réservant pour une utilisation ultérieure lors du format week-end Sprint.

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, a terminé cinquième, le Mexicain devant battre le Néerlandais de six points lors de la course Sprint de samedi pour retarder l’inévitable couronnement du Néerlandais jusqu’à dimanche.

George Russell a terminé huitième, avec son coéquipier Lewis Hamilton 13e alors que Mercedes a choisi d’économiser les pneus tendres, tandis que le duo McLaren Oscar Piastri et Lando Norris étaient respectivement neuvième et 10e car ils ont également réalisé leurs meilleurs temps sur les pneus moyens.

Alors que la Formule 1 revient sur le circuit international de Losail près de deux ans après le premier Grand Prix du Qatar en 2021, une nouvelle surface – et des vents forts soufflant du sable dessus – ont rendu la séance extrêmement difficile.

Plus à venir…

Le programme en direct du Grand Prix du Qatar de Sky F1

Vendredi 6 octobre

17h00 : préparation des qualifications du GP du Qatar

18h00 : Qualifications du GP du Qatar

20h : Carnet de qualification de Ted

samedi 7 octobre

13h30 : Préparation du Sprint Shootout

14h00 : Tirs de sprint

17h30 : Préparation du sprint

18h30 : SPRINT

20h : le carnet de sprint de Ted

dimanche 8 octobre

16h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP du Qatar

18h : LE GRAND PRIX DU QATAR

20h : Drapeau à damier : réaction au GP du Qatar

21h : Le carnet de Ted

