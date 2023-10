GP du Qatar : Max Verstappen affronte Lewis Hamilton et George Russell au départ alors que la F1 attend une décision cruciale concernant les pneus

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell dit que son équipe Mercedes doit « élever son jeu » la saison prochaine si elle veut défier les Red Bulls, tandis que Lewis Hamilton prédit une course difficile dimanche.

Max Verstappen cherchera à célébrer son triomphe au titre en 2023 avec sa 14e victoire cette saison au Grand Prix du Qatar.

Verstappen part en pole position pour la deuxième course de F1 de l’histoire au Qatar mais devra faire face à un gros défi de la part des deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell au départ.

La course jusqu’au virage 1 est longue et le Sprint a montré que le côté gauche de la grille est l’endroit où vous voulez être pour obtenir un bon départ.

Avec Hamilton partant troisième (à gauche) et Russell deuxième (à droite), ce pourrait être le septuple champion du monde qui entre dans le sillage de Verstappen et se lance dans les deux premiers virages, nous rappelant à tous de ces fougueux échanges de courses d’ouverture de 2021.

« Je me bats certainement contre le gars à ma droite (Verstappen) », a déclaré Hamilton après les qualifications vendredi sur le circuit international de Losail.

« Je vais tout donner pour essayer de le combattre. Peut-être que, comme George l’a dit, peut-être qu’il disparaîtra comme il le fait dans la plupart des autres courses, mais peut-être que nous pourrons nous battre. J’essaie de gagner la race. Peu importe contre qui je me bats.

Cependant, il était moins optimiste après le sprint de samedi lorsqu’il discutait de ses objectifs pour la course.

Hamilton a déclaré à Sky Sports F1 : « J’espère que nous pourrons conserver notre position. Ce serait incroyable en tant qu’équipe. Je pense qu’il sera difficile de battre Red Bull. L’objectif est de garder les Ferrari derrière et s’il existe un moyen de garder les McLaren derrière, nous le ferons. Mais ça va être une longue course.

Russell a également suggéré que Hamilton et lui-même « devraient travailler ensemble pour s’assurer que nous obtenions un bon résultat pour l’équipe ».

Ted Kravitz de Sky F1 revient sur un sprint passionnant au Grand Prix du Qatar qui a vu Max Verstappen gagner les points dont il avait besoin pour devenir champion du monde

Les deux derniers événements à Singapour et au Japon ont montré que les deux Mercedes s’affronteront durement, elles doivent donc s’assurer de ne pas se lancer trop de coups dans le premier tour s’ils veulent être en avance ou rester à distance de contact.

La dégradation des pneus sera également un gros problème – même sans que la FIA n’impose trois arrêts aux stands (nous en parlerons plus tard) – donc Mercedes aura deux cartes à jouer dès le départ.

Étonnamment, il y avait trois voitures de sécurité dans le Sprint, donc Mercedes pourrait partager la stratégie et une fortune pour Hamilton ou Russell avec le moment d’un accident pourrait mettre Verstappen sous beaucoup de pression – s’ils le gardent en vue.

Le meilleur de l'action d'un sprint spectaculaire au Grand Prix du Qatar

Les équipes de F1 attendent la décision de la FIA sur les pneus

Dans un retour au Grand Prix d’Indianapolis 2005, les pneus pourraient devenir un sujet majeur de la course en raison de problèmes de sécurité liés à l’usure des pneus.

Suite à l’analyse des pneus utilisés vendredi, lors de ce qui était censé être la seule séance d’essais de l’épreuve Sprint, Pirelli s’est inquiété de l’impact des bordures « pyramidales » du circuit international de Losail.

Pour tenter de réduire l’impact, les limites de la piste aux virages 12 et 13 ont été révisées, la ligne blanche étant déplacée de 80 cm vers l’intérieur, et une « familiarisation d’entraînement » supplémentaire de 10 minutes a eu lieu avant le Sprint Shootout de samedi.

Pirelli et la FIA ont analysé les données pneumatiques du Sprint, lorsque la majorité des pilotes démarraient avec des pneus médiums. En fonction de l’analyse, la FIA pourrait imposer une règle obligatoire de trois arrêts aux stands pour la course de 57 tours de dimanche, ainsi qu’une limite maximale de 20 tours complets effectués avec un seul train de pneus neufs.

Le consensus des pilotes est que la sécurité passe avant tout, même si certains pensent, dont Russell, que ce devrait être aux équipes de prendre le risque de repousser les limites d’un pneu.

Le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, explique pourquoi la FIA révise les limites de piste et pourrait imposer trois arrêts aux stands pendant le week-end du GP du Qatar en raison de problèmes de sécurité concernant les pneus.

« En fin de compte, nous avons tous les données. Si vous vous rendez sur un circuit comme Barcelone, qui comporte déjà naturellement trois arrêts, personne ne tenterait un arrêt unique parce que nous avons les données pour vous indiquer un arrêt unique. ne fonctionnera pas », a déclaré Russell à Sky Sports F1.

« Avant la course Sprint, personne n’avait les données parce que nous n’avions fait que neuf tours d’affilée en essais libres. Maintenant, nous avons tous les données et ce sera clair ce qui est possible et je pense que cela devrait dépendre uniquement des équipes. juger et prendre le risque et la récompense.

Lors du premier Grand Prix du Qatar en 2021, quatre pilotes ont subi des crevaisons : Valtteri Bottas, Lando Norris, Nicholas Latifi et Russell lui-même.

Pirelli ne voudra pas voir une telle situation se répéter et la façon dont se déroulera la course sera cruciale pour le déroulement des choses.

Karun Chandhok de Sky F1 rencontre certains membres de l'équipe Red Bull qui ont contribué à l'incroyable succès de Max Verstappen

McLaren peut-elle se battre sur le terrain ?

Mais qu’en est-il de McLaren ? Les revers de vendredi laissent aux stars du Sprint du travail à faire.

Comme en témoignent leur victoire et leur troisième place en Sprint, la bonne forme de McLaren lors des récentes courses s’est absolument transférée sur le circuit de Losail au Qatar, mais les revers des qualifications de vendredi ont laissé une piqûre dans la queue pour le début de dimanche.

Norris et Oscar Piastri s’étaient initialement qualifiés deuxième et quatrième pour la grille de dimanche, mais ont finalement été relégués respectivement 10e et sixième pour des violations distinctes des limites de piste en Q3.

Oscar Piastri garde son sang-froid pour remporter sa première victoire en Sprint alors que Max Verstappen termine deuxième pour assurer son troisième titre mondial

Le patron de l’équipe, Andrea Stella, a reconnu qu’ils avaient « beaucoup de travail devant nous » pour rattraper le terrain perdu, mais qu’ils étaient néanmoins « encouragés par les performances de la voiture ».

Norris, bien que mécontent de sa forme jusqu’à présent ce week-end suite à plusieurs erreurs intempestives, estime que le podium n’est peut-être pas hors de question depuis la cinquième ligne.

« Je dois juste rester à l’écart du carnage. Les deux premiers virages sont assez sommaires. Cela dépend des pneus avec lesquels nous partons, et ainsi de suite, mais l’essentiel est de rester hors de danger pendant les premiers tours », a déclaré Norris.

« Nous avons le rythme. Je pense que nous avons une dégradation raisonnable, peut-être pas la meilleure, par rapport aux Red Bulls, mais une dégradation raisonnable. Nous voulons donc marquer de bons points. »

« Je pense que nous avons le rythme pour monter sur le podium, mais la question est de savoir si nous pouvons le faire ou non depuis la 10e place. Donc, c’est une course longue, nous ne savons pas quelles règles et quelles choses Pirelli va nous imposer. nous n’avons pas encore à faire avec les pneus et ce genre de choses, mais nous le saurons bientôt. »

Lando Norris était frustré contre lui-même après avoir commis un certain nombre d'erreurs lors du sprint, admettant que cela « fait mal » de savoir qu'il ne fait pas de son mieux.

Grille de départ du GP du Qatar de dimanche

Max Verstappen, Red Bull George Russell, Mercedes Lewis Hamilton, Mercedes Fernando Alonso, Aston Martin Charles Leclerc, Ferrari Oscar Piastri, McLaren Pierre Gasly, Alpin Esteban Ocon, Alpin Valtteri Bottas, Alfa Romeo Lando Norris, McLaren Yuki Tsunoda, AlphaTauri Carlos Sainz, Ferrari Sergio Pérez, Red Bull Alex Albon, Williams Nico Hülkenberg, Haas Logan Sargeant, Williams Lance Stroll, Aston Martin Liam Lawson, AlphaTauri Kevin Magnussen, Haas Zhou Guanyu, Alfa Roméo

