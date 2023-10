GP du Qatar : Lewis Hamilton s’écrase avec son coéquipier Mercedes George Russell alors que Max Verstappen remporte la course | Actualités F1

Lewis Hamilton a abandonné après une chute au premier tour avec son coéquipier de Mercedes George Russell avant que le nouveau champion du monde Max Verstappen ne remporte la victoire au Grand Prix du Qatar.

Après avoir confirmé son troisième titre de pilote consécutif lors du sprint de samedi sur le circuit international de Losail, Verstappen a calmement traité des réglementations pneumatiques sans précédent – introduites pour la course au milieu de problèmes de sécurité – pour remporter facilement la victoire depuis la pole position devant le duo McLaren Oscar Piastri et Lando Norris. .

La tâche de Verstappen a été rendue plus simple lorsque Russell et Hamilton, partant respectivement deuxième et troisième sur la grille, sont entrés en collision au premier virage, laissant le septuple champion du monde frappé dans les graviers et son coéquipier en fond de peloton.

Russell a riposté, laissant Mercedes réfléchir à ce qui aurait pu se passer, pour remporter une impressionnante quatrième place devant Charles Leclerc de Ferrari, dont le coéquipier Carlos Sainz n’a pas pu prendre le départ de la course en raison d’un problème de système d’alimentation en carburant.

Max Verstappen remporte le GP du Qatar pour la 14e victoire de 2023 et est rejoint par Oscar Piastri et Lando Norris sur le podium



Avec des relais limités à un maximum de 18 tours sur chaque train de pneus, les pilotes devaient par conséquent effectuer au moins trois arrêts aux stands chacun au cours des 57 tours de la course, ce qui entraînait une fluctuation quasi constante de l’ordre de passage.

Fernando Alonso a terminé sixième pour Aston Martin, avec Esteban Ocon d’Alpine septième, tandis qu’Alfa Romeo a réalisé sa meilleure course de la saison alors que Valtteri Bottas a terminé huitième, une place devant son coéquipier Zhou Guanyu.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a clôturé un autre week-end décevant en prenant le dernier point en 10e position pour prolonger son avance sur Hamilton dans leur lutte pour la deuxième place du classement des pilotes, avec Verstappen désormais 209 points d’avance en tête.

Hamilton dit qu’il assume la responsabilité de la collision avec son coéquipier Russell



La 14e victoire de Verstappen de la saison lui laisse une longueur de moins que son total record de 15 de l’année dernière, avec cinq courses encore à venir, tandis que Red Bull, qui a été sacré champion des constructeurs la dernière fois au Japon, a désormais remporté 16 des victoires de cette saison. 17 Grands Prix.

Résultat du GP du Qatar

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Oscar Piastri, McLaren

3) Lando Norris, McLaren

4) George Russell, Mercedes

5) Charles Leclerc, Ferrari

6) Fernando Alonso, Aston Martin

7) Esteban Ocon, Alpin

8) Valtteri Bottas, Alfa Roméo

9) Zhou Guanyu, Alfa Roméo

10) Sergio Pérez, Red Bull

Hamilton s’excuse d’avoir causé la collision avec Russell

S’il s’agissait sans aucun doute du week-end de Verstappen au Qatar, c’est son grand rival qui a fait la une des journaux – pour de mauvaises raisons – lors d’un incident au premier tour.

Hamilton a profité du fait de partir du côté le plus propre de la grille et d’avoir des pneus plus tendres pour prendre un meilleur départ que Russell devant lui et avait presque rejoint son coéquipier à l’approche du premier virage.

C’est à ce moment-là que Russell vire vers la ligne d’Hamilton à l’extérieur de la piste, juste assez loin devant pour justifier la manœuvre.

Les coéquipiers de Mercedes, Hamilton et Russell, ont exprimé leur frustration face à la radio de l’équipe après leur collision au premier tour.



Hamilton aurait été bien avisé de reculer à ce moment-là, mais a cherché à effectuer une passe autour de l’extérieur, ne laissant Russell nulle part où aller avec Verstappen à l’intérieur.

Le contact était à ce moment-là inévitable, et c’est Hamilton qui s’est retrouvé dans une situation pire en perdant une roue et en partant en tête-à-queue dans le gravier.

Russell est sorti de la piste et a repris en fond de peloton avant de s’arrêter à la fin du tour pour des pneus neufs, et de monter une riposte impressionnante après avoir laissé exprimer ses frustrations à la radio de l’équipe.

Après avoir initialement déclaré à la radio de l’équipe qu’il avait été « éliminé » par Russell, après avoir vu les rediffusions, Hamilton a assumé la responsabilité de l’incident et a présenté ses excuses.

Karun Chandhok de Sky F1 examine de plus près la collision du premier tour de Mercedes entre Russell et Hamilton



« J’ai regardé la rediffusion et c’était 100 pour cent de ma faute et j’en assume l’entière responsabilité », a écrit Hamilton sur les réseaux sociaux. « Toutes mes excuses à mon équipe et à George. »

Il avait dit plus tôt Sports aériens: « Dans le feu de l’action, je n’ai pas vraiment compris ce qui s’est passé, j’ai juste évidemment senti la tape par derrière.

« Mais je ne pense pas que George ait probablement où aller et, oui, c’est juste une de ces situations vraiment malheureuses.

« Je veux dire, je suis heureux d’assumer mes responsabilités en tant que plus âgé. »

Verstappen fait la fête en grand

Devenu le premier pilote à remporter un championnat du monde en Sprint, Verstappen a confirmé sa promesse que sa concentration ne serait pas affectée par une nouvelle démonstration sans faute.

Le joueur de 26 ans est sorti proprement de la ligne et a regardé dans ses miroirs ses adversaires les plus probables de la journée se détruire mutuellement.

Verstappen dit que chaque victoire qu’il remporte lui donne une motivation supplémentaire et admet qu’il a été impressionné par les progrès réalisés par les McLaren.



Les principaux bénéficiaires du drame du premier virage ont été les McLaren, Piastri sautant de la sixième à la deuxième et Norris de la 10e à la sixième.

Piastri avait impressionné en repoussant Verstappen pour remporter sa première victoire en F1 Sprint samedi, mais rattraper la Red Bull s’est avéré hors de portée pour la recrue australienne.

Son objectif principal était derrière lui, le chargeant Norris appliquant une pression dans les phases finales, seulement pour que l’équipe intervienne pour demander à ses pilotes de rester en place pour assurer un deuxième double podium consécutif.

Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris ont comparé leurs notes dans la salle de récupération après un Grand Prix du Qatar épuisant



Le travail des mécaniciens de Red Bull a été presque parfait tout au long de la saison, mais ce n’est qu’une rare erreur lors de son troisième et dernier arrêt au stand qui a réduit la marge de victoire de Verstappen en dessous de cinq secondes.

Le pilote et l’équipe possèdent de nombreux records pour remporter les cinq dernières courses – dont deux sprints – et à en juger par cet affichage, il n’y aura pas de répit.

La chaleur et les limites de la piste créent une tâche difficile pour les pilotes

La FIA avait confirmé quelques heures seulement avant la course la mise en place de limites maximales d’utilisation des pneus, une mesure visant à garantir la sécurité des pilotes.

Cependant, ils n’ont rien pu faire pour aider les pilotes à relever leur plus grand défi, la chaleur et l’humidité du Qatar à cette période de l’année.

Esteban Ocon révèle qu’il a vomi dans son casque à cause des conditions extrêmes lors du Grand Prix du Qatar



La seule course précédente sur le site – en 2021 – a eu lieu fin novembre, et il n’est pas surprenant que l’événement de l’année prochaine – le deuxième d’un accord de 10 ans pour que la piste accueille la F1 – se déroulera jusqu’en décembre.

Logan Sargeant de Williams a abandonné à 16 tours de la fin après s’être senti malade, tandis qu’Ocon a révélé après la course que les conditions l’avaient amené à vomir dans son casque.

De plus, les pilotes ont dû faire face à un autre circuit où il leur a été extrêmement difficile d’éviter les violations des limites de piste, avec 51 infractions entraînant plusieurs pénalités, dont la dernière a vu Pérez rétrogradé de la neuvième à la 10e place.

Alors que les organisateurs ont fait un travail admirable en trouvant une solution à court terme aux craintes liées à l’usure des pneus, le circuit de Losail sera sous surveillance sur toutes ces questions lors du retour de la F1 en 2024.

