GP du Qatar : le verdict de Karun Chandhok sur les grands sujets de discussion du week-end intense de F1 sur la piste de Losail

Karun Chandhok interviewe Max Verstappen samedi soir au Qatar, quelques heures après que le pilote Red Bull a décroché son troisième titre mondial.

Le week-end dernier, le Grand Prix du Qatar a été l’un des week-ends les plus mouvementés auxquels je me souvienne d’avoir participé pendant longtemps.

C’est drôle de voir comment les choses évoluent dans ce sport, car quinze jours auparavant, au Japon, nous parlions tous de choses un peu plates en termes d’histoires dramatiques et controversées.

Ce serait le week-end où Max Verstappen deviendrait triple champion du monde allait être l’objectif principal et malgré tout le chaos, il a dûment livré un autre week-end superbement exécuté pour marquer 33 points et rejoindre la liste de tous. grands du temps dans ce sport.

C’était formidable de s’asseoir avec Max et de réfléchir à sa saison record samedi soir. Le paddock était calme, il avait terminé ses interviews avec les médias et les conférences de presse, avait eu un peu de temps libre avec son équipe et sa famille, s’était douché de la sueur de la course Sprint et était détendu lorsque nous avons discuté vers minuit.

Interview exclusive : Verstappen, triple champion du monde, dit que ce serait une « belle histoire » s'il passait toute sa carrière de F1 chez Red Bull

Questions auxquelles il faut répondre après un changement sans précédent de la règle des pneus

L’action sur la piste a été dominée par les problèmes rencontrés par les pneus Pirelli sur les vibreurs agressifs du circuit de Losail.

Évidemment, pour des raisons de sécurité, la FIA ne pouvait pas ignorer le problème. Alors que beaucoup d’esprits étaient retournés à Indianapolis en 2005, lorsque seulement six voitures avaient pris le départ suite à des problèmes de pneus chez Michelin lors des essais, cette fois-ci, l’instance dirigeante a agi rapidement et de manière décisive pour trouver une solution afin que le spectacle puisse continuer.

Le journaliste de Sky Sports, Craig Slater, résume le meilleur de l'action du Grand Prix du Qatar de dimanche lors d'un week-end qui a vu Max Verstappen décrocher un troisième titre de pilote consécutif.

Il y avait un compromis qui signifiait que personne n’était autorisé à faire plus de 18 tours avec un train de pneus. Le fait que cela n’ait été confirmé que quelques heures avant la course était loin d’être idéal car les pilotes avaient tous utilisé leurs pneus à des degrés divers et certains comme Lewis Hamilton et Charles Leclerc étaient compromis stratégiquement.

Comment et pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation est une toute autre conversation qui doit être examinée.

La FIA a-t-elle été prévenue par Pirelli de ce problème plus tôt cette année ? Pourquoi un événement test n’a-t-il pas été organisé sur la nouvelle surface ? Nous avons bien sûr eu des problèmes à Losail en 2021 avec des personnes souffrant de pannes de pneus avant gauche.

Les difficultés de Sergio Perez se sont poursuivies ce week-end, après une chute cauchemardesque en Sprint avec trois pénalités de cinq secondes lors du GP du Qatar.

Depuis, ils ont dépensé une fortune pour un nouveau paddock et pour refaire le revêtement de la piste. Se retrouver avec des bordures qui ont causé des problèmes aux pneus et qui n’ont pas vraiment dissuadé les gens de franchir les lignes blanches et de violer les limites de la piste est un scénario étrange qui semblait un peu perdant-perdant.

L’accident de Mercedes et pourquoi Piastri de McLaren a confirmé son statut de star

Chandhok examine de plus près la collision du premier tour de Mercedes entre George Russell et Lewis Hamilton

La collision entre les pilotes Mercedes a été une véritable honte pour eux.

Fair-play envers Lewis Hamilton pour avoir levé la main et accepté 100 pour cent du blâme. Il n’y avait vraiment nulle part où aller pour George Russell car il était la viande dans le sandwich. Lewis était vraiment le seul à disposer de plus d’espace pour faire preuve de flexibilité.

La voiture était évidemment très compétitive ce week-end, comme George l’a montré avec sa récupération et je pense que nous n’avons pas eu la chance de voir s’il pouvait défier Max en course et se battre avec les McLaren.

En parlant de McLaren, c’est le week-end où Oscar Piastri s’est imposé comme l’un des meilleurs pilotes de la grille.

Il a été impressionnant toute la saison mais il y avait encore quelques faiblesses, comme son rythme de course à Suzuka. La victoire de samedi a été magnifiquement gérée et son rythme de course de dimanche était certainement impressionnant.

EXCLUSIF : Oscar Piastri a rejoint Chandhok sur SkyPad pour analyser comment il a remporté la première victoire en sprint de sa carrière au Qatar

C’est une personne tellement équilibrée et j’ai vraiment hâte de voir ce qu’il peut accomplir à l’avenir.

McLaren a évidemment dû payer une bonne partie de la monnaie à Daniel Ricciardo pour ne pas conduire cette saison, mais le fait que deux pilotes marquent des points devrait leur permettre de devancer Aston Martin et de leur rapporter 10 millions de dollars supplémentaires en prix.

Courir dans une chaleur « vraiment désagréable » et ce qui pourrait être appris

Lance Stroll et Alex Albon ont tous deux du mal à sortir de leur voiture devant les caméras embarquées à la fin d'un GP du Qatar épuisant. Les deux conducteurs ont reçu le feu vert après des contrôles médicaux.

La chaleur a évidemment été un problème majeur pour les pilotes puisque plusieurs d’entre eux ont déclaré se sentir mal, tandis que Logan Sargeant a dû abandonner avant la fin de la course.

J’ai déjà couru dans des endroits chauds comme la Malaisie et c’est vraiment assez désagréable. Je pense que l’ensemble du paddock a quelque peu sous-estimé cette situation avant l’épreuve. Afin de se préparer aux courses chaudes comme la Malaisie et Singapour, les pilotes sortent quelques jours à l’avance pour laisser leur corps s’acclimater aux conditions.

Peut-être parce que la dernière fois que le cirque s’est produit au Qatar, c’était six semaines plus tard dans l’année et que la chaleur n’était pas un problème, cela n’a pas vraiment été remarqué par les radars des gens au milieu d’une saison très chargée.

S'exprimant sur le podcast Sky Sports F1, l'entraîneur de F1 Sam Village explique ce qui arrive aux pilotes confrontés à des conditions météorologiques extrêmes pendant une course.

Dans les courses de voitures de sport, par exemple, lorsque les voitures sont passées à des cockpits fermés, les équipes ont toutes dû créer une forme de système de refroidissement du pilote pour garantir que le cockpit ne soit pas plus chaud de sept degrés que la température ambiante.

Je me souviens d’avoir fait une course très chaude au Mans en 2017 et d’avoir effectué cinq relais au départ, soit près de quatre heures dans la voiture. Le niveau de déshydratation est vraiment désagréable et j’ai commencé à me sentir assez étourdi, ce qui n’est vraiment pas quelque chose que vous devriez ressentir lorsque vous conduisez à plus de 200 mph.

La solution la plus simple est bien sûr d’essayer de prêter plus d’attention aux températures moyennes lors de la planification du calendrier et, comme la course de l’année prochaine est prévue en décembre, cela ne devrait pas poser de problème.

Surveillez la deuxième partie du verdict de Karun sur le week-end du GP du Qatar sur skysports.com et sur l’application Sky Sports mercredi alors qu’il aborde en détail la grande question d’Andretti en F1 : que s’est-il passé jusqu’à présent, qui a dit quoi et que pourrait-il se passer ensuite ? ?