GP du Qatar : Lando Norris se critique après que McLaren ait souffert des limites de piste en qualifications et ait perdu la première ligne | Actualités F1

Lando Norris, frustré, a critiqué sa propre conduite après avoir vu un départ en première ligne du Grand Prix du Qatar dimanche annulé par des violations des limites de piste, les deux pilotes McLaren ayant vu des tours rapides supprimés après la fin des qualifications.

Mais Lewis Hamilton a offert des mots de réconfort à Norris après avoir hérité d’une place dans le top trois aux dépens des McLaren pénalisées, suggérant que « Lando devrait être ici » au lieu de descendre 10e.

Norris a vu trois tours différents supprimés par Race Control lors des qualifications pour avoir franchi des lignes blanches et hors piste sur le circuit international de Losail – y compris ses deux tours chronométrés lors de la phase décisive de la Q3. Si l’un ou l’autre tour avait été réalisé, Norris aurait confortablement été deuxième sur la grille devant le poleman dominant de Mercedes, Max Verstappen.

« J’ai juste eu une erreur de survirage et je suis parti », a déclaré Norris, triste, à propos de sa dernière tentative, lorsqu’il est sorti de la piste au virage 10.

« L’équipe a fait du bon travail, j’ai tout simplement raté. »

En lui disant qu’il avait encore montré le genre de rythme rapide pour suggérer qu’il pouvait sauver le reste du week-end Sprint, qui voit effectivement un événement autonome se dérouler samedi avant le Grand Prix principal dimanche, Norris ne pouvait pas être consolé.

« Je ne pense pas comme ça, je pense juste au travail que je voulais faire aujourd’hui », a-t-il répondu. « Ce qui est fait dans de bons tours, ne faites pas d’erreurs, et c’est tout ce que j’ai fait aujourd’hui [make mistakes].

« Donc ce n’est pas une bonne journée pour moi. »

Les pilotes McLaren Norris et Piastri réagissent tous deux à la suppression des temps au tour pour avoir dépassé les limites de la piste lors des qualifications du GP du Qatar.



Son coéquipier Oscar Piastri avait initialement terminé quatrième à la fin de la Q3 et semblait prêt à grimper d’une place dans le top trois lorsque Norris a été rétrogradé dans les minutes qui ont suivi la fin des qualifications.

Mais dans des scènes confuses lors des entretiens d’après-séance pour les trois premiers au parc fermé, alors que la direction de course prenait le temps de supprimer les tours incriminés et de remanier l’ordre, Piastri a pris le départ de la troisième place sur la grille mais à la fin, il était en baisse. sixième.

Cela signifiait que ce qui avait été brièvement deuxième et quatrième sur la grille de dimanche pour Norris et Piastri est devenu respectivement 10e et sixième.

« C’est évidemment dommage, mais la voiture semblait raisonnable », a déclaré Piastri. « J’ai juste poussé un peu fort dans le dernier tour. C’est donc dommage car la voiture était rapide.

« Nous avons une autre chance [on Saturday] en qualifications [the Sprint Shootout] et puis le Sprint aussi, donc nous verrons ce que nous pouvons faire. C’est très serré et c’est tellement facile de faire des erreurs, la piste est très glissante donc cela ne nous rend pas les choses faciles. Mais nous allons réessayer. »

Hamilton se demande si les règles de limitation des voies sont désormais nécessaires

Après les qualifications du GP du Qatar, Lewis Hamilton de Mercedes se dit « pas extrêmement » satisfait de sa performance mais le résultat est excellent pour l’équipe



Mercedes a été la principale bénéficiaire des rétrogradations de McLaren lors d’un vendredi déjà fort pour les anciens champions, avec George Russell passé en première ligne et Hamilton en troisième.

Mais Hamilton avait toujours de la sympathie pour Norris.

Le septuple champion pense que les bordures de trottoir révisées introduites sur le circuit ce week-end font en fait leur travail en se révélant un désavantage en termes de temps au tour si une voiture les dépasse, ce qui suggère que l’erreur de son compatriote n’aurait fait que lui coûter du temps au tour plutôt que de le gagner. .

« Les nouveaux trottoirs sont formidables », a déclaré Hamilton lors de la conférence de presse d’après-qualification.

« Quand j’ai fait le tour de la piste hier [Thursday] sur le scooter, je pensais que les trottoirs avaient l’air assez grands, mais je pense qu’ils sont en fait très bons et lorsque vous dépassez le point le plus élevé d’un trottoir, vous perdez du temps.

« Je n’ai donc pas l’impression que sur cette piste, nous ayons besoin d’avoir des limites de piste. [rules]. C’est quelque chose que les nouveaux stewards, ou le nouveau steward, ont introduit il y a quelques années et c’est… Lando devrait être ici.

« Je pense que c’est un bon apprentissage et nous pouvons utiliser ces nouveaux vibreurs sur un tas d’autres circuits parce que le MotoGP est d’accord avec ces vibreurs et nous pouvons les avoir en Autriche, par exemple. Vous devriez pouvoir les utiliser autant que possible, mais quand tu les dépasses, tu perds du temps, donc ça ne devrait pas forcément être la ligne blanche. Mais ce n’est pas à moi de décider. »

Au cours de la séance de qualification d’une heure, 22 infractions aux limites de piste ont été enregistrées, commises par 12 pilotes, soit plus de la moitié des 20 voitures de la grille.

