GP du Qatar : la FIA pourrait imposer trois arrêts aux stands pendant la course en raison de problèmes de sécurité concernant les pneus

Chaque pilote pourrait être contraint de faire trois arrêts aux stands lors de la course de dimanche.

La FIA a annoncé que tous les pilotes pourraient être obligés de faire au moins trois arrêts aux stands lors du Grand Prix du Qatar dimanche, en raison de problèmes de « sécurité » liés à l’usure des pneus.

Suite à l’analyse des pneus utilisés vendredi lors de ce qui était censé être la seule séance d’essais libres de l’épreuve Sprint, des inquiétudes ont été exprimées quant à l’impact des bordures « pyramidales » du circuit international de Losail.

Pour tenter de réduire l’impact, les limites de piste aux virages 12 et 13 ont été révisées, et une « familiarisation d’entraînement » supplémentaire de 10 minutes avant le Sprint Shootout de samedi a été ajoutée pour permettre aux pilotes de s’adapter aux changements.

En fonction des résultats de l’analyse du sprint de 19 tours plus tard samedi, la FIA a déclaré qu’elle pourrait imposer une règle de trois arrêts aux stands pour la course de 57 tours de dimanche, ainsi qu’une limite maximale de 20 tours complets effectués sur une seule série de tours. pneus.

Un communiqué de la FIA, publié un peu plus de trois heures avant le début prévu du Sprint Shootout, indique : « Suite à l’analyse standard des pneus utilisés hier lors des Essais Libres 1, au cours de laquelle les pneus qui ont été utilisés pendant environ 20 tours sont examinés par Pirelli Afin de vérifier divers paramètres de sécurité, une séparation dans le flanc entre le composé de garniture et les câbles de carcasse a été découverte sur de nombreux pneus contrôlés.

Max Verstappen a décroché la pole position du GP du Qatar de dimanche grâce à un départ époustouflant alors qu'il cherche à sceller un troisième Championnat du Monde consécutif.

« La FIA et Pirelli estiment qu’un nombre important de tours supplémentaires avec ces pneus pourrait entraîner des dommages circonférentiels des pneus avec une perte d’air ultérieure, et les pneus analysés avec un nombre de tours inférieur ont montré une étendue bien réduite du problème.

« Ce problème a probablement été causé par l’interférence haute fréquence entre le flanc du pneu et les bordures « pyramides » de 50 mm largement utilisées sur ce circuit, aggravées par la propension à rouler sur ces bordures. »

Plus à venir…

