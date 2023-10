GP du Qatar : la FIA applique la règle des trois arrêts aux stands pour la course en raison de problèmes de sécurité concernant les pneus

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, explique pourquoi la FIA révise les limites de piste lors du week-end du GP du Qatar en raison de problèmes de sécurité concernant les pneus

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, explique pourquoi la FIA révise les limites de piste lors du week-end du GP du Qatar en raison de problèmes de sécurité concernant les pneus

La FIA a confirmé que tous les pilotes seront obligés de faire au moins trois arrêts aux stands lors du Grand Prix du Qatar dimanche, en raison de problèmes de « sécurité » liés à l’usure des pneus.

Après que le fabricant de pneus Pirelli a sonné l’alarme après la séance d’essais libres de vendredi, une analyse plus approfondie du sprint de 19 tours de samedi a conduit l’instance dirigeante du sport à imposer une limite de 18 tours pour chaque relais, ce qui signifie qu’au moins trois arrêts aux stands seront nécessaires dans le 57- concours de tours.

La FIA a déclaré que trois interruptions de la voiture de sécurité – et la réduction conséquente du roulage à pleine vitesse – pendant le Sprint signifiaient que les données qu’elle prévoyait de collecter pendant le Sprint étaient « insuffisantes » pour offrir une conclusion différente de son analyse précédente.

Lorsque les pilotes ont utilisé des trains de pneus montés sur leur voiture, les tours précédents effectués avec ceux-ci seront soustraits et réduiront le roulage autorisé dans ce relais.

La FIA et Pirelli informeront les équipes avant la course de la quantité de roulage qu’elles sont capables d’effectuer avec chaque train de pneus à leur disposition, tandis que toute voiture dépassant les limites de tours de pneus sera signalée aux commissaires sportifs comme étant roulée dans des conditions dangereuses.

La combinaison de la nature à grande vitesse du circuit international de Losail et de ses bordures de style « pyramidale » exerce une forte pression sur les pneus, et même un changement des limites de piste aux virages 12 et 13 pour l’action Sprint de samedi n’a pas suffisamment réduit le potentiel. les longs séjours pourraient représenter un danger.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action d’un sprint spectaculaire au Grand Prix du Qatar Le meilleur de l’action d’un sprint spectaculaire au Grand Prix du Qatar

Un communiqué de la FIA dimanche a déclaré : « En raison de la fréquence des interventions de la voiture de sécurité lors du Sprint d’hier, les données sur les pneus disponibles pour analyse par Pirelli étaient insuffisantes pour s’ajouter à celles déjà entreprises suite aux séances de piste précédentes. »

« Dans certains cas, les pneus analysés du Sprint ont montré l’apparition initiale d’une séparation dans le flanc entre le composé de garniture et les cordes de carcasse des pneus.

« Comme ce fut le cas lors des essais libres 1, ce problème a probablement été causé par l’interférence haute fréquence entre le flanc du pneu et les bordures « pyramide » de 50 mm largement utilisées sur ce circuit, aggravées par la propension à rouler sur ces bordures. »

La décision devrait ajouter du drame à la compétition de 57 tours, que le nouveau champion du monde Max Verstappen débutera en pole position devant le duo Mercedes George Russell et Lewis Hamilton.

Verstappen a scellé son troisième titre de pilote consécutif lors du sprint de samedi en terminant deuxième derrière Oscar Piastri de McLaren, la course raccourcie suggérant que le composé de pneu moyen est bien plus efficace que le tendre sur la surface nouvellement posée.

FIA : Aucune plainte sur la piste du Qatar

Parler à Sky Sports F1 Samedi, le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a expliqué que les organisateurs de l’événement n’avaient rien fait de mal en ce qui concerne le tracé du circuit international de Losail.

« Pour être clair, le trottoir utilisé est conforme aux spécifications de la FIA », a déclaré Tombazis. « La piste a fait du bon travail pour l’assembler, tout le revêtement, nous n’avons aucune plainte contre la piste.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen est sacré champion du monde après la chute de son coéquipier Red Bull Sergio Perez en Sprint Max Verstappen est sacré champion du monde après la chute de son coéquipier Red Bull Sergio Perez en Sprint

« Ils ont utilisé toutes les directives, mais ces interactions entre les pneus et les trottoirs peuvent être très compliquées et dépendre de nombreux détails relativement subtils, ce qui indique évidemment que nous devons maintenant faire plus de recherches là-bas pour améliorer davantage la situation. à la fois du point de vue des pneus et du trottoir.

« Nous avons envisagé de modifier les bordures, mais dans le temps dont nous disposions depuis hier soir très tard jusqu’à aujourd’hui, cela n’aurait pas été possible. Il ne s’agissait pas d’une ou deux bordures simples, c’était toute une mesure, elles auraient toutes dû le faire. être limé, et avec du béton très dur, cela n’aurait pas été possible.

« Sur cette base, la prochaine chose que nous avons obtenue a été de faire en sorte que les voitures restent un peu plus éloignées des bordures de trottoir, ce que nous avons fait en modifiant la ligne blanche, etc. »

Isola : Nous sommes des pannes de pneus

Le directeur du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a insisté samedi sur le fait que les pneus étaient « loin » d’être défaillants, mais que « l’initiation du problème » les avait poussés à agir.

« Non, nous en sommes loin [tyre failures] », a déclaré Isola Sky Sports F1. « Mais parce que nous avions la possibilité de vérifier au microscope n’importe quel élément de la construction, il a été possible d’identifier ce début de problème.

« Si je vous montre un pneu, un flanc ou une section, vous ne pouvez rien voir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur un sprint passionnant au Grand Prix du Qatar qui a vu Max Verstappen gagner les points dont il avait besoin pour devenir champion du monde Ted Kravitz de Sky F1 revient sur un sprint passionnant au Grand Prix du Qatar qui a vu Max Verstappen gagner les points dont il avait besoin pour devenir champion du monde

« La première réaction est de considérer différentes limites de piste afin de ne pas trop rouler sur les vibreurs, et après le Sprint nous regardons les pneus et nous analysons les pneus utilisés pour les 19 tours, et nous informerons la FIA de nos découvertes.

« Le circuit est assez récent, nous n’avons donc pas eu l’occasion de l’inspecter. Le trottoir est un type de trottoir que l’on peut trouver sur d’autres circuits, la différence est le temps que vous passez sur le trottoir et la vitesse à laquelle vous roulez. le trottoir.

« Ici, vous avez des virages à très grande vitesse, au-dessus de 270 km/h, et vous restez souvent sur les vibreurs, par exemple entre les virages 12 et 13, et cela crée cette initiation aux dégâts. »

Le programme en direct du Grand Prix du Qatar de Sky Sports F1 dimanche

dimanche 8 octobre

16h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP du Qatar

18h : LE GRAND PRIX DU QATAR

20h : Drapeau à damier : réaction au GP du Qatar

21h : Le carnet de Ted

Regardez dimanche la première course de Max Verstappen en tant que triple champion du monde au GP du Qatar en direct sur Sky Sports F1. La course démarre à 18h avec un démarrage à partir de 16h30. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois