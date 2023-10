GP du Qatar : Esteban Ocon révèle qu’il était malade alors que Lando Norris qualifie les conditions de « trop ​​dangereuses »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lance Stroll et Alex Albon ont tous deux du mal à sortir de leur voiture grâce aux caméras embarquées à la fin d’un GP du Qatar épuisant, les deux pilotes ont été autorisés après des contrôles médicaux.

Esteban Ocon a révélé avoir vomi lors du Grand Prix du Qatar, tandis que Lando Norris a qualifié les conditions de course de « trop ​​dangereuses ».

L’humidité, les températures dépassant les 40 degrés et les virages à grande vitesse ont rendu la course incroyablement difficile pour les pilotes.

Un autre facteur était la limite de 18 tours sur les pneus, qui a conduit à un minimum de trois arrêts aux stands, de sorte que les pilotes ont poussé plus fort lors du Grand Prix, remporté par Max Verstappen dimanche.

« Je vomissais aux tours 15 et 16. Pendant deux tours je pense », a déclaré Ocon à Sky Sports F1 après avoir terminé septième pour Alpine au Qatar.

« Je faisais ça et je pensais ‘merde, ça va être long’. Gardez le contrôle juste mentalement et concentrez-vous simplement sur ce que je dois essayer de faire.

« Je n’ai jamais eu ça dans le passé. J’ai toujours été capable de parcourir deux distances de course dans la voiture, c’est pour ça que je me suis toujours entraîné, mais aujourd’hui, c’était juste l’air chaud et la température du moteur. de derrière la voiture.

« Je ne pense pas que nous ayons particulièrement bien scellé le cockpit. Il devait faire environ 80 degrés à l’intérieur de la voiture. Je suis heureux que l’année prochaine nous revenions ici en décembre. »

Esteban Ocon révèle qu'il a vomi dans son casque à cause des conditions extrêmes lors du Grand Prix du Qatar

Le premier Grand Prix du Qatar 2021 a eu lieu en novembre et l’événement de la saison prochaine aura également lieu à cette période de l’année, où les conditions devraient être plus fraîches.

Lando Norris, qui a réalisé un triplé de podiums avec la troisième place dimanche derrière son coéquipier McLaren Oscar Piastri, s’est montré très franc sur les conditions.

« Je pense que nous avons probablement trouvé la limite. Je pense que c’est triste que nous ayons dû la trouver de cette façon. Ce n’est jamais une situation agréable. Certaines personnes se retrouvent au centre médical ou s’évanouissent », a-t-il déclaré.

« C’est une chose assez dangereuse qui se passe. Mais ce n’est pas un point où l’on peut se contenter de dire ‘les pilotes doivent s’entraîner davantage’ ou quoi que ce soit du genre. »

Max Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris ont comparé leurs notes dans la salle de récupération après un Grand Prix du Qatar épuisant.

« Nous sommes dans une voiture fermée qui devient extrêmement chaude dans une course très physique et c’est frustrant, je suppose, à la télévision. Cela n’a probablement pas l’air très physique du tout. »

« Mais clairement, quand vous avez des gens qui finissent par prendre leur retraite, ou qui sont dans un si mauvais état, c’est trop. Pour les vitesses que nous pratiquons, c’est trop dangereux.

« Je sais que cette course de l’année prochaine aura lieu plus tard dans la saison et qu’elle sera beaucoup plus fraîche, quelques mois plus tard, mais c’est quelque chose à laquelle il faut penser. Je suis sûr que nous en parlerons parce que cela devrait en quelque sorte Cela n’est pas arrivé en premier lieu.

Le meilleur de l'action d'un Grand Prix du Qatar dramatique

Piastri a ajouté : « Extrêmement chaud. Dès le début, j’ai mis mon casque avant le départ de la course et je transpirais. Cela ne s’est certainement pas amélioré une fois que j’ai roulé ! Très chaud.

« C’était une combinaison de beaucoup de choses – l’humidité, trois arrêts signifiaient que nous poussions à fond et juste la nature de la piste – il y a beaucoup de virages à grande vitesse qui font naturellement des ravages. Certainement la course la plus difficile. J’ai fait. »

Sargeant innocenté après avoir souffert d’un coup de chaleur

Ted Kravitz revient sur toutes les actualités marquantes du paddock F1 du Grand Prix du Qatar

Logan Sargeant était l’un des nombreux pilotes au Qatar à souffrir de déshydratation et a déclaré s’être senti « malade » à la radio pendant la course.

Sargeant, qui est le seul pilote sur la grille sans contrat pour l’année prochaine, a d’abord continué, avant d’abandonner à 16 tours de l’arrivée.

« Suite à l’abandon de Logan du Grand Prix, il a été évalué et autorisé par l’équipe médicale sur place après avoir souffert d’une déshydratation intense pendant la course, affaiblie par des symptômes pseudo-grippaux plus tôt dans la semaine », a déclaré Williams.

Alex Albon a également été emmené au centre médical et n’a pas assisté aux activités médiatiques d’après-course, tandis que Lance Stroll a failli s’évanouir en sortant de son Aston Martin après la course.

Stroll a franchi la ligne d’arrivée à la neuvième place, mais a été rétrogradé à la 11e place en raison de pénalités liées aux limites de piste.

« C’est décevant de ne pas retirer de points après avoir couru si dur dans des conditions aussi exigeantes physiquement », a déclaré Stroll.

« Les températures auxquelles nous avons été confrontés là-bas étaient extrêmes – plus que dans tout autre événement – et il y a beaucoup de virages serrés ici, donc vous devez constamment lutter contre les forces g. »

Verstappen : Comme se promener dans un sauna

Verstappen a dominé la course et a comparé le Grand Prix du Qatar à Miami et Singapour – deux autres lieux visités par la F1 qui mettent sérieusement les pilotes à l’épreuve physiquement.

« Quand j’ai vu la météo avant de venir ici, je ne l’attendais pas avec impatience. Il fait tout simplement trop chaud et comme Lando l’a dit, cela n’a rien à voir avec plus d’entraînement ou autre », a déclaré le triple champion du monde.

« Je pense que certains des gars qui ont du mal aujourd’hui sont extrêmement en forme, voire même plus en forme que moi. Toute la journée, c’est comme si on se promenait dans un sauna et la nuit, l’humidité monte. Les courses sont assez longues. .

« Mais ce n’est pas le seul endroit… quelques endroits sont comme ça. Singapour est presque comme une course de deux heures et il fait très, très chaud. Je pense que c’est aussi assez à la limite de ce qui devrait être autorisé. Il y a donc quelques points à surveiller, mais c’était vraiment trop chaud. »

Verstappen et Piastri tentent de récupérer quelques instants après le Grand Prix du Qatar

Charles Leclerc de Ferrari, cinquième, a déclaré Sky Sports F1: « Je pense que tout le monde [struggled], aucune exception. Je pense que c’était la course la plus difficile de notre carrière de pilote.

« La chaleur était absolument folle. Deuxièmement, nous avons eu beaucoup de virages à grande vitesse. Et, troisièmement, ce qui est à mon avis le plus important, c’est l’ajout de trois arrêts. Nous parlions tous des pneus que ce serait un course à fond pour les pneus avec peu de gestion.

« Mais je pense que nous avons peut-être sous-estimé que cela signifiait que nous étions beaucoup plus stressés dans les virages à grande vitesse, ce qui n’est normalement pas le cas. »

« Il est difficile d’exprimer avec des mots à quel point cela a été difficile. C’était deux fois plus difficile qu’une course comme celle de Singapour dans le passé. »

