GP du Portugal: hauts et bas de Portimao du jour de la course avec Lando Norris et Fernando Alonso

La confiance de Lando Norris dans la F1 à un « niveau record »

Trois courses et la fin du championnat des pilotes se lit toujours: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris. La cinquième place de dimanche pour Norris à Portimao était la quatrième course consécutive de chaque côté de la trêve hivernale que le pilote McLaren a terminé dans le top cinq.

« La confiance est définitivement à un niveau record non seulement sur la piste mais dans le paddock, en travaillant dans l’équipe. Ils font un excellent travail, donc confiance en moi et confiance en l’équipe », a déclaré Norris à Simon Lazenby de Sky F1.

«Les choses vont bien, mais elles peuvent rapidement aller dans la mauvaise direction, nous devons donc continuer à travailler et à continuer à pousser dur.

24:48 Rejoignez Ted Kravitz dans le paddock de Portimao pour rassembler les histoires indispensables de chaque pilote et équipe du GP du Portugal. Rejoignez Ted Kravitz dans le paddock de Portimao pour rassembler les histoires indispensables de chaque pilote et équipe du GP du Portugal.

« Quelques bons tours, beaucoup d’action roue à roue. Cela aurait été bien de garder une longueur d’avance sur les Red Bulls parce que nous sommes là sur le mérite, nous avons couru devant eux, mais nous n’avons pas le rythme pour Reste devant. »

Alonso a enfin pu « extraire le maximum » de son Alpine

0:45 Fernando Alonso se fraye un chemin devant la McLaren de Daniel Ricciardo pour la neuvième position avec une belle passe. Fernando Alonso se fraye un chemin devant la McLaren de Daniel Ricciardo pour la neuvième position avec une belle passe.

Treizième sur la grille, 15e à la fin du premier tour, mais une arrivée en flèche à la huitième place pour Fernando Alonso, qui a déclaré avoir apprécié un Grand Prix du Portugal «amusant».

« Nous avons fait un grand pas en avant dans la performance depuis Imola », a-t-il déclaré. « Je pense qu’à Bahreïn, j’ai été plus prudent, à Imola j’étais tellement mal à l’aise dans la voiture avec les conditions, donc je pense que c’est la première course où je tire vraiment le maximum de la voiture. »

L’Espagnol a réalisé un certain nombre de dépassements, dont Daniel Ricciardo et Carlos Sainz dans les derniers tours. « J’étais bouleversé après les qualifications d’hier, donc la colère était probablement sur la bonne voie aujourd’hui! » il a dit à Nico Rosberg de Sky F1.

Ce rythme est-il donc typique de ce à quoi on peut s’attendre pour le reste de la saison d’Alpine?

« Je souhaite que ce soit le vrai rythme, nous étions ici avec les Ferrari et les McLaren, alors oui, nous aimerions que ça reste comme ça. Mais j’ai encore du travail à faire. [in qualifying] pour commencer plus loin. «

Charles Leclerc n’a pas fait du « bon travail de chauffeur »

La seule Ferrari à marquer des points à la fin avec la sixième place, mais Charles Leclerc affirme que sa décision de commencer sur le pneu moyen « n’était pas une bonne décision » et a contribué à ce qu’il ressentait personnellement comme un week-end sous la normale.

« Les médiums pour nous, seulement pour nous, nous avons énormément lutté, tous les deux. Beaucoup de grainage tout de suite, nous avons beaucoup lutté », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Si je regarde tout le week-end, je n’ai pas fait du bon travail en tant que pilote. Je n’ai pas extrait le meilleur de la voiture simplement parce que j’étais très incohérent.

« Donc, aujourd’hui, j’ai fait du bon travail, à partir de la huitième, nous ne pouvions pas faire beaucoup mieux mais en regardant le week-end complet, j’aurais pu faire un meilleur travail. »

Sergio Perez sur Portimao dimanche « désordonné »

1:37 Sergio Perez a assuré son meilleur résultat en course pour Red Bull avec la quatrième place, mais n’était pas entièrement satisfait de sa performance. Sergio Perez a assuré son meilleur résultat en course pour Red Bull avec la quatrième place, mais n’était pas entièrement satisfait de sa performance.

Le pilote Red Bull estime que son premier coup avec Lando Norris après le redémarrage de la course lui a probablement coûté une bataille avec les trois premiers, après avoir finalement terminé à la dérive en quatrième position.

« Je pensais que Lando était totalement hors des limites de la piste, donc je n’ai pas combattu assez fort la position, pensant qu’il me rendrait la place, alors j’ai mal jugé celle-là », a déclaré Perez. « Il m’a fallu quelques tours pour dépasser Lando et cela a créé un écart avec les leaders et hors de la course d’ici là. »

Perez a également admis qu’il se sentait toujours « loin » de se sentir chez lui dans la voiture Red Bull trois courses dans sa nouvelle carrière au sein de l’équipe.

« L’une des courses les plus difficiles », déclare George Russell

17h30 Les deux jeunes pilotes britanniques Lando Norris et George Russell s’assoient avec Rachel Brookes pour réfléchir à la manière dont ils ont commencé la saison avant le GP du Portugal. Les deux jeunes pilotes britanniques Lando Norris et George Russell s’assoient avec Rachel Brookes pour réfléchir à la manière dont ils ont commencé la saison avant le GP du Portugal.

Les vents violents ont fait des ravages pour l’écurie Williams, dont la voiture a notamment connu des difficultés dans des conditions de rafales. George Russell était entré dimanche dans l’espoir de gagner des points sur une fine 11e place sur la grille, mais ces espoirs se sont rapidement effondrés dans la course.

« C’était une course de survie qui essayait simplement de garder la voiture sur la piste », a révélé le Britannique. «Je ne pouvais me battre avec personne parce que j’étais tellement concentré sur le fait de garder la voiture sur le circuit.

«Nous savons à quel point notre voiture est difficile lorsque le vent se lève, et nous avons vu au cours de ce week-end, lorsque le vent était fort, nous étions lents, lorsque le vent se calme, nous pouvons faire une performance comme nous l’avons fait hier. «

« Changer un interrupteur » sur le volant a provoqué une collision Alfa Romeo

1:40 Kimi Raikkonen sort du Grand Prix du Portugal au deuxième tour pour faire ressortir la voiture de sécurité. Kimi Raikkonen sort du Grand Prix du Portugal au deuxième tour pour faire ressortir la voiture de sécurité.

Le Grand Prix du Portugal de Kimi Raikkonen a été interrompu après avoir heurté le dos de son coéquipier Alfa Romeo à la fin du premier tour, dans un incident qui a fait sortir la Safety Car.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

« Mon erreur. Je vérifiais quelque chose sur le volant, je changeais un interrupteur », a expliqué Kimi en suivant Antonio Giovinazzi. « Je me suis trompé dans le dernier virage et j’ai dû le changer dans la ligne droite à nouveau et je suis juste entré en lui, donc vraiment mon erreur. »