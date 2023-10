La moitié des voitures qui ont participé au Grand Prix des États-Unis la semaine dernière auraient été disqualifiées si toutes avaient été testées pour détecter l’usure des patins, a déclaré Lewis Hamilton jeudi.

S’exprimant avant le Grand Prix du Mexique de ce week-end, le septuple champion du monde et plusieurs autres pilotes ont suggéré qu’une belle course de dimanche dernier avait été entachée lorsque Hamilton et Charles Leclerc de Ferrari avaient été disqualifiés longtemps après l’arrivée.

Lors de la première étape d’un triple programme avec des courses sur trois dimanches consécutifs, Hamilton, qui a terminé juste derrière le vainqueur de la course Max Verstappen, et Leclerc ont été disqualifiés pour usure excessive des patins. Mais seules quatre voitures ont été testées, même si parmi celles-ci figurait également la Red Bull de Verstappen.

“Ils n’ont testé que quelques voitures et 50 pour cent ont été disqualifiées”, a-t-il déclaré. “Beaucoup plus de voitures étaient illégales, m’a-t-on dit, et elles n’ont pas été testées et ce n’était pas un élément de performance. Il s’agissait vraiment de bosses.

Hamilton et Leclerc ont été disqualifiés dans l'USGP pour avoir enfreint la règle 3.5.9 de la F1 concernant l'épaisseur des planches sous leurs voitures, entraînant des conséquences importantes sur l'ordre de course et le classement du championnat.

Hamilton et Leclerc ont tous deux fait valoir que les patins n’étaient que légèrement illégaux, un défaut probablement causé par la nature cahoteuse de la piste et des bordures de trottoir, et qui n’améliorait pas les performances.

“En fin de compte, nous n’avons pas respecté la réglementation et elle doit changer”, a déclaré Hamilton. “Avoir une telle participation et une si belle course et puis quelque chose comme ça entache tout.”

Hamilton a également déclaré que la course de sprint de samedi avait contribué au problème.

“Donc, plutôt que d’avoir 50 pour cent d’échecs, ils doivent autoriser un changement des blocs de dérapage un samedi soir lorsqu’il y a une course de sprint.”

Leclerc, qui avait terminé sixième lors de la course de dimanche, a déclaré que lui et Ferrari étaient « complètement surpris » par leur disqualification et ont blâmé la « conduite sur trottoir » et le circuit cahoteux.

Il a reconnu que le format du week-end de course de sprint, qui permet aux équipes une seule séance d’essais le vendredi pour établir les réglages de la voiture, empêche toute action visant à modifier les réglages à partir du vendredi après-midi.

« Évidemment, les choses ont changé et nous étions dans l’illégalité », a-t-il déclaré. « Les règles sont les règles et elles doivent être respectées », a-t-il déclaré.

Plusieurs autres pilotes, dont Alex Albon, Esteban Ocon et Valtteri Bottas, étaient d’accord avec Hamilton et Leclerc et ont déclaré qu’il serait beaucoup plus juste de contrôler toutes les voitures, pas seulement pour en tester quelques-unes, mais aussi pour l’organisme dirigeant du sport, la Fédération internationale de l’automobile. (FIA) a déclaré que cela était impraticable.

Le règlement sportif de la FIA autorise le délégué technique Jo Bauer à effectuer des contrôles de conformité « à sa discrétion ».

Aucune voiture n’a fait tester son plancher après le Grand Prix du Japon, une a été vérifiée après le sprint au Qatar et seulement trois après le Grand Prix du Qatar.

À Austin, la McLaren de Verstappen et Lando Norris ont également été testées.

