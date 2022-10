GP du Japon : Sebastian Vettel d’Aston Martin revigoré mais “un peu triste” après les dernières qualifications de Suzuka

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sebastian Vettel était ravi de sa performance en qualifications et de son retour sur la piste de Suzuka

Sebastian Vettel a déclaré que la piste de Suzuka “vous fait vous sentir plus vivant” après avoir aimé chaque instant de la dernière séance de qualification de sa carrière au Japon.

Fin juillet, le joueur de 35 ans a annoncé qu’il se retirerait de la Formule 1 après la fin de la saison 2022 et il n’a pas caché que la piste de Suzuka était sa préférée sur le calendrier.

Au cours de sa carrière, Vettel, quadruple champion du monde, a remporté cinq pole positions et quatre victoires autour de la piste de 3,6 milles au Japon. Samedi, il est passé en Q3 pour la première fois depuis Bakou et prendra le départ de la course de dimanche en P9 sur la grille.

“Oui les garçons! Oui, je suis ravi de celui-ci”, a déclaré joyeusement Vettel à la radio de l’équipe après son tour rapide. Il a ensuite continué à rayonner de positivité lorsqu’il s’est adressé à l’équipe Sky Sports F1 après la conclusion de la séance de qualification.

“Si vous ne regardez pas sur le tableau de bord où nous nous sommes retrouvés, le sentiment est à peu près le même [as a pole position] en termes de satisfaction avec les tours que j’ai faits.

“J’adore cet endroit, j’adore cette piste et cela vous fait vous sentir plus vivant. Lorsque vous vous battez avec la voiture et avec vous-même dans ce premier secteur, c’est juste un grand sourire à chaque fois.”

En obtenant P9, Vettel a maintenu son record de départ de chaque Grand Prix du Japon de sa carrière dans le top 10; 12 de ces événements se sont produits à Suzuka et deux à Fuji.

Le coéquipier de Vettel, Lance Stroll, a été éliminé tôt lors des qualifications et sera en fond de grille en 19e aux côtés de Nicholas Latifi de Williams.

Malgré une séance de qualification aussi palpitante pour Vettel, il n’est pas tout à fait prêt à tourner le dos à sa décision de raccrocher son maillot et de s’éloigner de la Formule 1 après Abu Dhabi fin novembre.

“C’est plus que des tours comme celui-ci me rendent un peu… pas regrettable parce que j’ai hâte de voir ce qui va arriver, mais un peu triste du fait que ce soit la dernière fois”, a déclaré ouvertement Vettel.

“Samedi ici est différent de dimanche parce que le dimanche, vous avez plus de carburant dans la voiture, il s’agit plus de gérer et d’une discipline différente d’une certaine manière. Le samedi, c’est vraiment quand vous volez.

“Nous sommes loin de la P1 mais, malgré tout, la sensation dans la voiture est quelque chose de spécial lorsque le carburant est léger et que les pneus sont neufs.”

Karun Chandhok a analysé comment Max Verstappen a propulsé les Ferrari en pole position au Grand Prix du Japon

Max Verstappen sera le pilote qui s’élancera en tête de grille en pole position, malgré une enquête post-qualifications.

Verstappen a été convoqué par les commissaires pour s’être retourné par inadvertance contre Lando Norris lors de leurs premiers tours en Q3 et avoir failli créer une énorme collision, mais n’a reçu qu’une réprimande.

Plus loin en arrière, Vettel cherchera à utiliser ses connaissances et son amour de la piste de Suzuka pour offrir à Aston Martin. De la pluie est annoncée mais les horaires n’étaient pas tout à fait clairs à la fin des qualifications. Le pilote très expérimenté ne s’en soucie pas pour autant.

“C’est génial ici en course aussi parce que vous avez tellement de tours et trouver le meilleur équilibre entre la gestion des pneus et l’attaque, puis le faire pendant tant de tours”, a ajouté Vettel.

“Evidemment, c’est serré dans le championnat constructeurs et on veut marquer des points. Sur le papier ce n’est probablement pas la meilleure piste pour nous, mais on a fait une bonne journée aujourd’hui alors pourquoi ne pas recommencer demain ?”