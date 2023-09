GP du Japon, qualifications : Max Verstappen rugit en pole position devant Oscar Piastri et Lando Norris

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen prend la pole position chez le Japonais avec une demi-seconde d’avance sur les McLaren.

Max Verstappen est revenu avec insistance en pole position au GP du Japon avec une performance de qualification époustouflante.

Le double champion du monde a veillé à ce qu’il n’y ait pas de répétition de sa sortie surprise en Q2 à Singapour et a décroché sa neuvième pole position de la saison avec un brillant 1:28.877.

Oscar Piastri et Lando Norris s’aligneront derrière la Red Bull dimanche respectivement deuxième et troisième, les deux McLaren étant à plus d’une demi-seconde du temps de pole de Verstappen.

L’avance de 0,581 seconde de Verstappen sur Piastri constitue la plus grande marge de pole à Suzuka depuis Michael Schumacher en 2004.

Ferrari avait décroché la pole lors des deux derniers Grands Prix mais a dû se contenter de la quatrième place avec Charles Leclerc et de la sixième avec Carlos Sainz.

Logan Sargeant plante sa Williams lors de la Q1 du GP du Japon, provoquant une réaction émotionnelle dans le garage.

Leclerc, cependant, fait face à une enquête d’après-séance des commissaires sportifs, aux côtés de Zhou Guanyu et Valtteri Bottas, pour avoir dépassé le temps au tour maximum de 1:54 au cours de la Q1.

Sergio Perez a séparé les deux voitures Ferrari, mais le pilote Red Bull était à 0,773 seconde de l’effort de son équipier Verstappen.

Lewis Hamilton a réussi à surqualifier son coéquipier chez Mercedes, George Russell, mais les Silver Arrows s’aligneront septième et huitième.

Yuki Tsunoda a ravi ses fans locaux en assurant la neuvième place à AlphaTauri devant Fernando Alonso d’Aston Martin, qui a prolongé son record d’être le seul pilote à atteindre chaque séance de Q3 cette saison.

Une grosse chute de Logan Sargeant dans le dernier virage a déclenché un drapeau rouge pour la Q1. Le pilote américain – qui a réussi à s’éloigner de sa Williams accidentée – a tenté de traverser une oscillation et s’est précipité dans les barrières sans avoir réalisé de temps au tour, permettant à Alex Albon de maintenir son record de qualification à 100 pour cent sur son équipier.

Résultat des qualifications du GP du Japon

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Oscar Piastri, McLaren

3) Lando Norris, McLaren

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Sergio Pérez, Red Bull

6) Carlos Sainz, Ferrari

7) Lewis Hamilton, Mercedes

8) George Russell, Mercedes

9) Yuki Tsunoda, AlphaTauri

10) Fernando Alonso, Aston Martin

Regardez le Grand Prix du Japon en direct sur Sky Sports F1 à partir de 4h30 dimanche, avec les lumières éteintes à 6h du matin.