GP du Japon, qualifications : Max Verstappen rugit en pole position devant Oscar Piastri et Lando Norris | Actualités F1

Max Verstappen est revenu avec insistance en pole position au GP du Japon avec une performance de qualification époustouflante.

Le double champion du monde a veillé à ce qu’il n’y ait pas de répétition de sa sortie surprise en Q2 à Singapour et a décroché sa neuvième pole position de la saison avec un brillant 1:28.877.

Oscar Piastri et Lando Norris s’aligneront derrière la Red Bull dimanche respectivement deuxième et troisième, les deux McLaren étant à plus d’une demi-seconde du temps de pole de Verstappen.

L’avance de 0,581 seconde de Verstappen sur Piastri constitue la plus grande marge de pole à Suzuka depuis Michael Schumacher en 2004.

« Je pense que c’était l’un des grands tours de qualification de l’histoire de la F1 », a déclaré Karun Chandhok de Sky Sports F1.

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré à propos de Verstappen : « Tous ses tours ont été époustouflants aujourd’hui. Une performance absolument époustouflante. »

Logan Sargeant plante sa Williams lors de la Q1 du GP du Japon, provoquant une réaction émotionnelle dans le garage.



Ferrari avait décroché la pole lors des deux derniers Grands Prix mais a dû se contenter de la quatrième place avec Charles Leclerc et de la sixième avec Carlos Sainz.

Leclerc, cependant, fait face à une enquête d’après-séance des commissaires sportifs, aux côtés de Zhou Guanyu et Valtteri Bottas, pour avoir dépassé le temps au tour maximum de 1:54 au cours de la Q1.

Sergio Perez a séparé les deux voitures Ferrari, mais le pilote Red Bull était à 0,773 seconde de l’effort de son équipier Verstappen.

Lewis Hamilton a réussi à surqualifier son coéquipier chez Mercedes, George Russell, mais les Silver Arrows s’aligneront septième et huitième.

Yuki Tsunoda a ravi ses fans locaux en assurant la neuvième place à AlphaTauri devant Fernando Alonso d’Aston Martin, qui a prolongé son record d’être le seul pilote à atteindre chaque séance de Q3 cette saison.

Une grosse chute de Logan Sargeant dans le dernier virage a déclenché un drapeau rouge pour la Q1. Le pilote américain – qui a réussi à s’éloigner de sa Williams accidentée – a tenté de traverser une oscillation et s’est précipité dans les barrières sans avoir réalisé de temps au tour, permettant à Alex Albon de maintenir son record de qualification à 100 pour cent sur son équipier.

Résultat des qualifications du GP du Japon

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Oscar Piastri, McLaren

3) Lando Norris, McLaren

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Sergio Pérez, Red Bull

6) Carlos Sainz, Ferrari

7) Lewis Hamilton, Mercedes

8) George Russell, Mercedes

9) Yuki Tsunoda, AlphaTauri

10) Fernando Alonso, Aston Martin

Comment Verstappen a fait un blitz pour remporter la 29e pole en carrière

Max Verstappen décroche la pole position chez le Japonais avec une demi-seconde d’avance sur les McLaren.



Verstappen avait dominé les trois séances d’essais pour devenir le favori confortable pour la pole position samedi.

Et il a exposé ses intentions en qualifications dès le départ puisqu’il était immédiatement dans les 1:29s de la Q1 malgré une course difficile dans le virage Degner Two.

Bien qu’il ait effectué son tour de Q2 avec des pneus tendres usagés, Verstappen a de nouveau réussi à descendre sous la barre des 1h30 et seul le dernier tour de Leclerc a empêché le Néerlandais de prendre la tête des trois segments.

Verstappen a été le premier pilote à repartir en Q3 et sa pole provisoire de 1:29.012 aurait été suffisante s’il s’était placé à quatre dixièmes d’avance du peloton.

Mais lors de son dernier effort, Verstappen a trouvé encore plus de performances pour repousser toute menace d’opposition et remporter la 29e pole position de sa carrière, le plaçant à égalité avec le quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio.

« Si vous ne pensez pas pouvoir améliorer la perfection, regardez simplement ce deuxième tour de Max Verstappen », a commenté Anthony Davidson de Sky Sports F1.

Max Verstappen revient sur une séance de qualification réussie après avoir décroché la pole position avant le Grand Prix du Japon.



Red Bull remportera dimanche une sixième couronne de Championnat des Constructeurs s’ils devancent Mercedes d’un point et ne sont pas devancés par Ferrari de 24 points ou plus.

Piastri et Norris chercheront à rendre la vie plus inconfortable à Verstappen dimanche lorsqu’ils s’aligneront deuxième et troisième sur la grille – le premier départ de McLaren dans le top six à Suzuka depuis Jenson Button et Hamilton y ont débuté en 2011.

Piastri fera son premier départ en première ligne dans un Grand Prix de F1, après avoir devancé son équipier Norris de 0,035 seconde en Q3.

Lando Norris et Oscar Piastri rejoignent l’équipe Sky F1 après leurs impressionnantes deuxième et troisième places en qualifications du GP du Japon.



Aucune des deux McLaren n’a été en mesure d’améliorer ses derniers efforts de qualification après que Verstappen ait abaissé son temps de pole provisoire.

« Nous allons essayer de le battre dès le départ ! Nous l’avons fait à Silverstone », a déclaré Norris à Sky Sports F1. « Mais la Red Bull est six dixièmes plus rapide sur un seul run et normalement le rythme de course est encore meilleur. On ne sait jamais. À Suzuka, beaucoup de choses peuvent arriver, comme cela s’est produit dans le passé. »

« Nous avons deux voitures pour essayer de l’attraper, mais nous avons aussi beaucoup de voitures rapides derrière nous comme Perez, qui est dans une voiture beaucoup plus rapide que nous et Leclerc est dans une voiture tout aussi compétitive. »

Leclerc et Sainz n’ont fait qu’un seul tour lancé en Q3 mais n’ont pas réussi à trouver suffisamment de performances pour devancer les McLaren, ou Perez dans le cas de Sainz, et Leclerc attendra avec impatience toute décision des commissaires.

Hamilton pourrait trouver un petit réconfort en surqualifiant Russell pour la première fois depuis le GP de Belgique de juillet, mais Mercedes n’a jamais été en lice pour les trois premières lignes de la grille.

Lewis Hamilton était beaucoup plus satisfait de la Mercedes après la qualification pour le GP du Japon, George Russell admettant qu’il serait difficile de passer de la septième à la huitième place sur la grille.



Tsunoda ravit son public après la prolongation de son contrat

Samedi matin avait commencé avec la confirmation que Tsunoda resterait chez AlphaTauri pour 2024 aux côtés de Daniel Ricciardo, et le pilote japonais a soutenu cette décision en atteignant la Q3 devant ses supporters locaux.

AlphaTauri est en bas du championnat des constructeurs, mais leur voiture semble un peu plus compétitive depuis l’introduction d’une série de mises à jour la dernière fois à Singapour et Tsunoda partira neuvième – sa meilleure position depuis le GP de Monaco en mai.

Son équipier Liam Lawson a raté de peu une deuxième apparition en Q3 après avoir été devancé par Alonso en Q2, le pilote Kiwi payant le prix de l’utilisation d’un jeu de pneus tendres supplémentaire dans le premier segment.

L’amélioration d’Alonso dès la fin du deuxième segment a été suffisante pour maintenir sa séquence de 100 % en Q3 en 2023 alors que les deux Alpine d’Esteban Ocon et Pierre Gasly, Alex Albon de William et Kevin Magnussen de Haas ont raté le top 10.

Sargeant et Stroll échouent à nouveau au premier trimestre





Image:

Logan Sargeant s’est écrasé au premier trimestre au Japon



La première partie des qualifications a vu Sargeant subir une autre lourde chute en qualification.

Le rookie américain approchait de la fin de son premier tour lancé lorsqu’il fut victime d’un survirage lors du dernier virage. Sargeant a essayé de se frayer un chemin mais s’est enfui à travers l’herbe et les graviers contre le mur.

Une fois la Q1 reprise après une période de drapeau rouge, une grande amélioration de Lawson a provoqué une course folle à la fin avec 15 pilotes au départ.

Et Lance Stroll n’a pas pu s’améliorer suffisamment puisqu’il a subi une deuxième sortie consécutive en Q1 à Suzuka dans l’Aston Martin, une semaine après son propre gros accident en Q1 à Singapour.

L’ancien vainqueur du GP du Japon Bottas, son coéquipier chez Alfa Romeo Zhou et Nico Hulkenberg de Haas ont été les autres pilotes à abandonner le plus tôt possible.

Feuille de temps des qualifications du GP du Japon Conducteur Équipe Temps 1. Max Verstappen Taureau Rouge 1:28.877 2. Oscar Piastri McLaren +0,581s 3. Lando Norris McLaren +0,616s 4. Charles Leclerc Ferrari +0,665s 5. Sergio Pérez Taureau Rouge +0,773s 6. Carlos Sainz Ferrari +0,973s 7. Lewis Hamilton Mercedes +1,031s 8. Georges Russell Mercedes +1,342s 9. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1,426s 10. Fernando Alonso Aston Martin +1,683s Sortie au deuxième trimestre 11. Liam Lawson AlphaTauri 1:30.508 12. Pierre Gasly Alpin 1:30.509 13. Alex Albon Williams 1:30.537 14. Esteban Ocon Alpin 1:30.586 15. Kevin Magnussen Haas 1:30.665 Sortie au premier trimestre 16. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.049 17. Promenade de Lance Aston Martin 1:31.181 18. Nico Hülkenberg Haas 1:31.299 19. Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:31.398 20. Logan Sargent Williams Aucune heure définie

Regardez le Grand Prix du Japon en direct sur Sky Sports F1 à partir de 4h30 dimanche, avec les lumières éteintes à 6h du matin. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annuler à tout moment