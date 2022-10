GP du Japon: Pierre Gasly et les pilotes de F1 furieux contre un camion de récupération “inacceptable” en piste après un quasi-accident

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul di Resta et Karun Chandhok de Sky F1 expliquent pourquoi Pierre Gasly était furieux de voir un tracteur sur la bonne voie pour récupérer la Ferrari accidentée de Carlos Sainz

Pierre Gasly et d’autres pilotes ont dénoncé l’utilisation “inacceptable” d’un camion de dépannage sur la piste du GP du Japon après avoir évité de justesse le véhicule au début de la course détrempée.

Après un début de course chaotique et accidenté sous une pluie torrentielle à Suzuka, un véhicule de dépannage a été envoyé sur la piste pour récupérer la Ferrari de Carlos Sainz au virage 12. La plupart des voitures ont dépassé la grue à faible vitesse derrière la voiture de sécurité, bien que Gasly – parti dans la voie des stands et bien en retrait du peloton – roulait vite lorsqu’il l’a rencontré par mauvaise visibilité.

“C’est quoi ce tracteur sur piste ?” a déclaré Gasly à la radio de l’équipe. “Je suis passé à côté. C’est inacceptable. Rappelez-vous ce qui s’est passé. Je ne peux pas le croire ! Nous ne voulons jamais voir une grue sur la piste.”

L’incident survient huit ans seulement après que Jules Bianchi a percuté un véhicule de dépannage dans des conditions similaires sur la même piste à Suzuka. Bianchi est décédé des suites des blessures subies lors de l’accident, ce qui a conduit à des changements en F1 pour améliorer la sécurité.

Il y avait des jaunes à double vague et peu de temps après un drapeau rouge lorsque Gasly a dépassé le véhicule.

La FIA a déclaré que Gasly était responsable d’avoir conduit trop vite dans ces conditions, et le Français fait l’objet d’une enquête pour excès de vitesse sous drapeaux rouges.

“La voiture de sécurité a été déployée et la course neutralisée”, a déclaré l’instance dirigeante de la F1 dans un communiqué. “La voiture 10, qui avait subi des dégâts et s’était arrêtée derrière la voiture de sécurité, roulait à grande vitesse pour rattraper le peloton.

“Alors que les conditions se détérioraient, le drapeau rouge a été montré avant que la voiture 10 ne dépasse le lieu de l’incident où elle avait été endommagée au tour précédent.”

Gasly n’était pas le seul pilote ou chef d’équipe à claquer le véhicule de dépannage sur la bonne voie.

“Nous ne voulons jamais voir une grue sur la piste”, a déclaré Sergio Perez de Red Bull en passant devant le tracteur.

Il a ajouté sur les réseaux sociaux : “Comment pouvons-nous faire comprendre que nous ne voulons jamais voir une grue sur les rails ? Nous avons perdu Jules à cause de cette erreur. Ce qui s’est passé aujourd’hui est totalement inacceptable !!!!! J’espère que c’est la dernière fois jamais je vois une grue sur les rails !”

“Comment est-ce arrivé !?” a tweeté le pilote McLaren Lando Norris. “Nous avons perdu une vie dans cette situation il y a des années. Nous risquons nos vies, surtout dans des conditions comme celle-ci. Nous voulons courir. Mais c’est… Inacceptable.”

Le président de la Grand Prix Drivers ‘Association, Alex Wurz, a ajouté: “Je pense que nous devons discuter d’un tracteur sur la piste ….. nous pouvons être brefs: cela ne doit PAS arriver les gars.”

