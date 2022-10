GP du Japon : Pierre Gasly craint pour la vie en quasi-accident de camion en piste, la FIA le sanctionne pour excès de vitesse

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pierre Gasly dénonce ce qu’il décrit comme l’utilisation “inutile” d’une grue de récupération sur la piste du GP du Japon, affirmant que c’était un manque de respect envers la mémoire de Jules Bianchi

Pierre Gasly dit avoir craint pour sa vie au début du GP du Japon sous la pluie après l’utilisation “inacceptable” d’un camion de dépannage en piste, ce qui, selon lui, était irrespectueux envers le regretté Jules Bianchi et sa famille.

L’instance dirigeante de la F1, la FIA, a cependant défendu les actions et pénalisé Gasly pour excès de vitesse dans des conditions de drapeau rouge, lui infligeant une pénalité de 20 secondes et deux points de pénalité.

Après un début de course chaotique et accidenté sous une pluie torrentielle à Suzuka, un véhicule de dépannage a été envoyé sur la piste pour récupérer la Ferrari de Carlos Sainz au virage 12. La plupart des voitures ont dépassé la grue à faible vitesse derrière la voiture de sécurité, bien que Gasly – parti dans la voie des stands et bien en retrait du peloton – roulait vite lorsqu’il l’a rencontré par mauvaise visibilité.

“C’est quoi ce tracteur sur piste ?” a déclaré Gasly à la radio de l’équipe. “Je suis passé à côté. C’est inacceptable. Rappelez-vous ce qui s’est passé. Je ne peux pas le croire ! Nous ne voulons jamais voir une grue sur la piste.”

Cela survient huit ans seulement après que Bianchi s’est écrasé dans un véhicule de dépannage dans des conditions similaires sur la même piste à Suzuka. Bianchi est décédé des suites des blessures subies lors de l’accident, ce qui a conduit à des changements en F1 pour améliorer la sécurité.

Le père de Bianchi, Phillippe, a posté sur Instagram lors du GP du Japon qu’il n’y avait “aucun respect pour la vie du pilote, aucun respect pour la mémoire de Jules”.

Gasly, un compatriote français de Bianchi, a ajouté à Sky Sports F1 qu’il avait de la chance d’être en vie.

“Nous avons déjà perdu Jules”, a-t-il déclaré. “Nous avons tous perdu un gars incroyable, un pilote incroyable, pour les raisons que nous connaissons. Il y a huit ans, sur la même piste, dans les mêmes conditions, avec une grue.

“Comment ? Comment peut-on aujourd’hui voir une grue, pas seulement dans le gravier, sur une piste de course, alors qu’on est encore sur la piste ? Je ne comprends pas ça.

“Évidemment, j’ai eu peur. Évidemment, si j’avais perdu la voiture de la même manière, Carlos l’avait perdue le tour précédent – peu importe la vitesse, 200 km/h, 100 – je serais mort, aussi simple que ça. je ne comprends pas.

“C’est irrespectueux envers Jules, irrespectueux envers sa famille. Nous risquons tous notre vie là-bas. Nous faisons le meilleur travail du monde mais ce que nous demandons, c’est au moins de nous protéger, c’est déjà assez dangereux.

“Aujourd’hui, j’ai juste l’impression que ce n’était pas nécessaire. Nous aurions pu attendre une minute de plus pour revenir dans la voie des stands et ensuite mettre les tracteurs en piste.

“Je suis juste extrêmement reconnaissant d’être ici et que le résultat soit ce qu’il est, et ce soir, je vais appeler ma famille et dire que je suis passé à deux mètres de cette grue, et si j’étais à deux mètres à gauche J’aurais été mort.”

Gasly sanctionné pour excès de vitesse dans des conditions de drapeau rouge

Il y avait des jaunes à double vague et peu de temps après un drapeau rouge lorsque Gasly a dépassé le véhicule.

La FIA a déclaré que Gasly était en faute pour avoir conduit trop vite dans les conditions, et le Français a été frappé de pénalités après la course. Il a terminé 17e et les pénalités l’ont rétrogradé au 18e rang, avec deux points de pénalité portant son total de 12 mois à neuf sur 12 autorisés.

“Après avoir dépassé le lieu de l’incident, la voiture 10 a continué sous le drapeau rouge, à des vitesses qui ont dépassé 200 km/h à plusieurs reprises, et qui ont atteint 251 km/h à un moment donné”, lit-on dans le verdict des commissaires.

“Le pilote a concédé qu’il comprenait maintenant qu’il pouvait y avoir des signaleurs ou des obstacles sur la piste et a admis qu’il était trop rapide.

“Cependant, pour atténuer la pénalité, nous tenons compte du fait que bien que la vitesse ne puisse être considérée comme “lente” comme l’exige le règlement, elle était inférieure à la vitesse maximale pouvant être atteinte dans ces conditions.

“Nous prenons également en compte le choc ressenti par le conducteur en voyant un camion sur la ligne de course dans le coin de l’incident.”

Avant de voir les commissaires, Gasly avait contesté : “Je respectais mon delta chrono.

“Nous avons un temps au tour à respecter, et j’étais encore neuf secondes plus lent que ce delta. Ce n’est pas juste. Je faisais tout correctement.

“Cette grue n’aurait pas dû être là. Ils vont probablement dire que j’avais tort, c’était toute mon erreur, je ne sais pas. Tout ce qui m’importe, ce sont mes collègues, nous tous, à l’avenir, nous ne Je ne suis pas confronté à ce genre de situation car si j’avais fait de l’aquaplaning je ne serais pas là et il y en aura un autre après Jules.

“Je ne pense pas que ce soit respectueux pour lui et toute sa famille.”

Les pilotes et les chefs d’équipe font claquer le tracteur sur la bonne voie

Gasly n’était pas le seul pilote ou chef d’équipe à claquer le véhicule de dépannage sur la bonne voie.

“C’est le point le plus bas que nous ayons vu dans le sport depuis des années”, a déclaré le pilote Red Bull Sergio Perez. “Ce qui s’est passé aujourd’hui me met tellement en colère. J’espère juste que dans le sport, nous ne reverrons plus jamais cette situation.

“Nous avons vu ce qui s’est passé ici il y a quelques années avec notre ami Jules et je me fiche absolument de savoir quelle en était la raison. Cela ne devrait plus jamais se reproduire, jamais dans aucune catégorie.”

Concernant les enseignements après Bianchi, Sebastian Vettel d’Aston Martin a déclaré : “Ce n’est probablement pas suffisant après ce qui s’est passé ici aujourd’hui.

“Comme beaucoup de choses que nous devons comprendre et apprendre parce qu’aujourd’hui, nous avons eu de la chance.”

“Comment est-ce arrivé !?” a tweeté le pilote McLaren Lando Norris. “Nous avons perdu une vie dans cette situation il y a des années. Nous risquons nos vies, surtout dans des conditions comme celle-ci. Nous voulons courir. Mais c’est… Inacceptable.”

Le président de la Grand Prix Drivers ‘Association, Alex Wurz, a ajouté: “Je pense que nous devons discuter d’un tracteur sur la piste ….. nous pouvons être brefs: cela ne doit PAS arriver les gars.”

“Nous avons perdu Jules Bianchi ici il y a huit ans, et cela ne devrait jamais arriver”, a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner. “Il doit y avoir une enquête complète pour savoir pourquoi il y avait un véhicule de dépannage sur le circuit. Checo nous l’a signalé et bien sûr, dans ces conditions horribles où la visibilité est nulle, c’est extrêmement dangereux.

“La voiture de sécurité virtuelle a été introduite pour une raison à la suite de cet horrible accident il y a toutes ces années. Il doit y avoir une enquête complète et approfondie sur la raison pour laquelle ce véhicule était sur la bonne voie, car il n’aurait évidemment pas dû être là.”

Sainz, dont l’accident a fait sortir le véhicule, a poursuivi : “Même derrière Safety Car, on roule à 100 150 km/h et toujours à ces vitesses on ne voit rien. Donc si un pilote décide de s’écarter un peu de la ligne de course, il a un petit aquaplaning , appuie sur un bouton du volant et sort un peu du rang et heurte un tracteur, c’est fini, non ?

“Je ne sais toujours pas pourquoi nous continuons dans ces conditions à risquer d’avoir un tracteur sur la piste parce que ça ne vaut rien de toute façon. Vous allez le signaler de toute façon, alors pourquoi le risquer ?”

Les experts de Sky Sports F1 sur la controverse Gasly

Jenson Bouton : “Je suis tout à fait d’accord avec Pierre et tous les pilotes, il ne devrait jamais y avoir de grue sur le circuit dans ces conditions. L’autre chose c’est que même si la grue n’était pas là, il allait trop vite.

“Il y a des jaunes à double vague, et vous êtes censé pouvoir vous arrêter si vous en avez besoin. Pour être juste envers Pierre, je ne pense pas qu’un pilote le respecte autant, mais il le dépassait à une vitesse élevée. vitesse Deux points très différents.

“Je suis tout à fait d’accord avec lui, il ne devrait jamais y avoir quoi que ce soit sur la piste qui puisse vous blesser. Mais le maréchal qui a sauté, c’est parce qu’il passait très vite après l’incident.”

Karun Chandhok : “Nous ne rejetons pas la faute à 100% sur Gasly. Je pense qu’ils auraient vu Gasly toujours sur la bonne voie et que le véhicule de dépannage se trouve dans la ligne blanche. Alors peut-être qu’ils auraient pu le garder dans une position plus sûre avant l’amener.

“Il y a des choses que Gasly aurait pu et aurait dû faire – aller plus lentement à un rythme que vous êtes prêt à arrêter – mais également au contrôle de course, ils auraient pu faire plus pour l’écarter.”