GP du Japon : Max Verstappen s’impose à Suzuka et sacre champion des constructeurs Red Bull F1 2023





Max Verstappen domine le Grand Prix du Japon pour assurer à Red Bull le championnat des constructeurs 2023

Max Verstappen a remporté une victoire dominante dans un GP du Japon par ailleurs rempli d’action alors que Red Bull a été couronné champion des constructeurs pour la sixième fois.

Après avoir conservé de peu la tête devant Lando Norris au premier virage, le poleman Verstappen a remporté la victoire avec 19 secondes d’avance.

Les 26 points de Verstappen signifient que Red Bull ne peut plus être rattrapé par Mercedes et Ferrari et est la première équipe à remporter le championnat des constructeurs à six courses de la fin.

Norris a terminé deuxième devant son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, qui a décroché son premier podium en Formule 1.

Charles Leclerc a terminé quatrième pour Ferrari pour la troisième course consécutive devant Lewis Hamilton, qui s’est battu à deux reprises roue contre roue avec son coéquipier Mercedes George Russell et a fait un dépassement courageux sur son ancien rival Fernando Alonso en 130R.

Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont failli entrer en collision alors qu'ils se battent pour la septième place à Suzuka.

Carlos Sainz a terminé sixième dans l’autre Ferrari devant Russell, qui a dû se contenter de la septième place après avoir tenté de faire fonctionner une stratégie à arrêt unique mais a reculé dans les phases finales.

Alonso a terminé huitième pour Aston Martin tandis qu’Alpine a obtenu le double des points avec Pierre Gasly neuvième et Esteban Ocon 10e.

Alors que Verstappen a livré à lui seul à Red Bull son titre mondial, ce fut un après-midi misérable pour son coéquipier Sergio Perez qui a dû à deux reprises chercher de nouveaux ailerons avant après un contact avec Hamilton et Kevin Magnussen, puis s’est retiré à deux reprises de la course.

Sergio Perez tente de dépasser Kevin Magnussen mais se bloque et l'envoie en tête-à-queue à Suzuka

L’incapacité de Perez à marquer des points signifie que Verstappen détient désormais une avance de 177 points en tête du championnat des pilotes et pourrait être couronné champion du monde de la course Sprint au GP du Qatar la prochaine fois.

Résultat du GP du Japon

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Lando Norris, McLaren

3) Oscar Piastri, McLaren

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Lewis Hamilton, Mercedes

6) Carlos Sainz, Ferrari

7) George Russell, Mercedes

8) Fernando Alonso, Aston Martin

9) Pierre Gasly, Alpin

10) Esteban Ocon, Alpin

Comment Verstappen a permis à Red Bull de remporter le titre tant attendu

Max Verstappen utilise son expérience à Suzuka pour battre les deux McLaren lors du premier tour du Grand Prix du Japon

Aux feux éteints, le poleman Verstappen s’est immédiatement déplacé pour couvrir Piastri, mais cela a créé une ouverture pour donner à Norris un aperçu de la tête depuis la troisième, mais Verstappen avait juste assez d’adhérence pour conserver la tête dans les virages 1 et 2.

Après avoir réussi un redémarrage précoce de la voiture de sécurité, Verstappen n’a jamais été menacé alors qu’il s’est imposé pour gagner confortablement avec près de 20 secondes.

Alors que Piastri avait à un moment donné récupéré la deuxième place en pouvant s’arrêter sous une voiture de sécurité virtuelle, McLaren lui a dit de laisser Norris passer pour repousser toute menace de Russell à arrêt unique.

Cela a longtemps semblé une formalité que Red Bull soit champion du monde consécutif avec la RB19 dans une classe à part tout au long de la saison.

La victoire de Verstappen à Suzuka était la 15e de l’équipe cette année, la course de la semaine dernière à Singapour étant le seul défaut du record par ailleurs invaincu en 2023.

Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, revient sur une autre journée record alors que Max Verstappen remporte le Grand Prix du Japon pour donner à Red Bull le championnat des constructeurs 2023

La saison 2023 a vu Red Bull dépasser le record de McLaren de 1988 pour le plus grand nombre de victoires consécutives – établissant de nouvelles références de 14 victoires consécutives au cours d’une saison et de 15 victoires consécutives au total.

Avec six courses restantes, Red Bull cherchera désormais à dépasser le record de Mercedes pour le plus grand nombre de victoires en une seule saison, qui s’élève à 19 par rapport à 2016.

Verstappen aura quant à lui sa première occasion de conclure son troisième championnat du monde consécutif au GP du Qatar, avec le prochain week-end Sprint du 6 au 8 octobre.

Les difficultés de Perez signifient que Verstappen pourrait être couronné champion le samedi de ce week-end. Son contact avec Hamilton avait été à l’origine de la voiture de sécurité dans le premier tour et après de nouveaux dégâts lors d’une tentative désespérée de dépassement sur Magnussen, le Mexicain a abandonné pour la première fois au 15e tour.

Il est réapparu brièvement au 39e tour pour que Red Bull le laisse purger sa pénalité de cinq secondes pour la collision avec Magnussen, avant de quitter à nouveau la course au 42e tour.

Hamilton offre des sensations fortes alors que Russell est parti mécontent

Lewis Hamilton et George Russell s'affrontent pour la deuxième fois de la course avant le virage 11 à Suzuka.

Perez et Hamilton s’étaient touchés en passant à quatre avec les deux Ferrari dans le premier virage, tandis que la Williams d’Alex Albon a été brièvement envoyée dans les airs par une Alfa Romeo au départ.

Lors du premier tour complet de course, Russell a dépassé son coéquipier Hamilton à la chicane finale pour prendre la septième place, mais le septuple champion du monde est revenu et malgré la perte de pièces de sa voiture après les dommages précédents, Hamilton a récupéré la position à Turn. Un alors que les deux Mercedes ont failli se toucher.

Au 16e tour, les deux Mercedes se sont à nouveau battus après que Hamilton se soit écarté à Degner Two, permettant à Russell de se rapprocher de lui.

Ils étaient côte à côte dans le virage Spoon et ont presque touché à nouveau les roues alors que les deux couraient large, mais Hamilton a tenu bon, ce qui a incité Russell à demander « est-ce qu’on se bat contre l’autre ou contre les autres ? ».

Lewis Hamilton dépasse Fernando Alonso et Esteban Ocon en l'espace de 1 km à Suzuka

Alors que Russell optait pour le « Plan B » d’un arrêt unique, Hamilton s’est rapidement arrêté puis a effectué un dépassement courageux sur Alonso à 130R avant de dépasser l’Alpine d’Ocon au premier virage alors qu’il repartait vers l’avant.

La stratégie de Russell lui a permis de conserver la quatrième place à huit tours de la fin, mais Leclerc a réussi un mouvement courageux à l’extérieur du virage 2 avant que Mercedes ne demande au Britannique de s’écarter pour son coéquipier Hamilton.

Charles Leclerc dépasse brillamment George Russell pour la P4 à Suzuka

Russell voulait attendre le dernier tour, mais a dûment laissé Hamilton passer au premier virage avec quatre tours à faire avant de se plaindre que son coéquipier ne l’aidait pas à se défendre contre Sainz. « Si vous voulez jouer un jeu d’équipe… il m’a poussé hors de la piste plus tôt », a déclaré Russell à la radio.

Sainz a dûment dépassé Russell un tour plus tard, mais a manqué de temps pour prendre la cinquième place devant Hamilton.

Logan Sargeant envoie Valtteri Bottas hors piste à Suzuka après un blocage

Et après?

Après une pause de deux semaines, la Formule 1 revient sur le circuit de Losail pour le deuxième Grand Prix du Qatar, du 6 au 8 octobre.

Le week-end Sprint offre à Max Verstappen sa première chance de remporter le championnat des pilotes et de devenir triple champion du monde.

Le Néerlandais a besoin d’un avantage d’au moins 146 points pour être sacré champion au Qatar.

