GP du Japon : Max Verstappen sacré champion du monde après avoir remporté la course de Suzuka écourtée par la pluie

Regardez le moment où Max Verstappen découvre qu’il est devenu champion du monde des pilotes de F1 2022 après que Charles Lerclerc a infligé une pénalité de cinq secondes au GP du Japon

Max Verstappen a scellé son deuxième championnat du monde de Formule 1 dans une grande confusion après avoir remporté un Grand Prix du Japon chaotique et raccourci par la pluie.

Il y avait une énorme confusion au drapeau à damier au milieu de l’incertitude quant à savoir si des points complets ou partiels seraient attribués pour une course dans laquelle seuls 29 des 53 tours prévus ont été bouclés.

Que tous les points aient été attribués ou non, Verstappen se serait vu refuser le titre si Charles Leclerc était arrivé deuxième, mais l’erreur du dernier tour du pilote Ferrari lui a valu une pénalité de cinq secondes qui l’a rétrogradé à la troisième place derrière l’autre Red Bull. de Sergio Pérez.

La course avait auparavant menacé d’être éclipsée par la controverse, car une première tentative de départ sous une pluie battante avait entraîné le chaos, Carlos Sainz s’écrase contre une barrière, avant qu’un tracteur de récupération ne soit mis en piste avant que la course ne soit signalée au drapeau rouge, avec les voitures encore sur le circuit.

