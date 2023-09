GP du Japon : Max Verstappen remporte le titre de champion des constructeurs Red Bull Seal

Max Verstappen a aidé Red Bull à remporter le championnat des constructeurs de Formule 1 et a fait un pas de géant vers son troisième titre de pilote consécutif en remportant le Grand Prix du Japon dimanche.

Verstappen, leader du championnat en fuite, a terminé devant la paire McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et pourrait remporter le titre lors du Grand Prix du Qatar le mois prochain.

La victoire de Verstappen a aidé Red Bull à décrocher son deuxième titre constructeur consécutif, même si son coéquipier Sergio Perez s’est retiré de la course.

« Vous avez construit une voiture-fusée », a-t-il déclaré à la radio à son équipe après avoir franchi la ligne.

Les challengers les plus proches, Mercedes, n’ont pas pu rester en lice, Lewis Hamilton terminant cinquième et George Russell septième.

Charles Leclerc de Ferrari a terminé quatrième, tandis que son coéquipier Carlos Sainz a terminé sixième.

Verstappen était de retour à son meilleur niveau après une décevante cinquième place au Grand Prix de Singapour la semaine dernière.

Il a résisté à un double défi de McLaren pour prendre la tête devant Norris au premier virage.

Tout d’abord, le Néerlandais a viré à droite pour évincer Piastri, qui partait deuxième sur la grille, puis s’est déplacé à gauche pour empêcher Norris de se précipiter dans l’écart.

La voiture de sécurité est sortie peu de temps après, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu d’Alfa Romeo subissant des dégâts au début de la course.

Pérez a eu des ennuis lorsqu’il a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour une infraction à la voiture de sécurité.

Le Mexicain a abandonné la course quelques tours plus tard, déclarant à son équipe « La voiture ne se sent pas bien ».

Il est revenu plus tard, assurant qu’il n’aurait pas à purger sa pénalité de temps lors de la prochaine course.

Russell et Hamilton ont tenté de chasser Leclerc mais Sainz s’est mis dans le pétrin en dépassant Russell tardivement.

Bottas, Lance Stroll d’Aston Martin et le duo Williams Alex Albon et Logan Sargeant n’ont pas réussi à terminer la course.

