GP du Japon: Max Verstappen domine la troisième séance d’entraînement pour stimuler les espoirs de sceller le championnat du monde à Suzuka

Regardez le quasi-accident de George Russell alors qu’il écrase presque sa Mercedes contre Pierre Gasly d’AlphaTauri lors de la dernière séance d’essais du Grand Prix du Japon.

Max Verstappen a renforcé ses espoirs de sceller le championnat du monde de Formule 1 au Grand Prix du Japon alors que le pilote Red Bull dominait les essais finaux pour s’imposer comme le favori des qualifications.

Les deux séances d’essais de vendredi ayant eu lieu sous la pluie, la première séance de samedi a donné le premier indicateur de ce à quoi pourrait ressembler l’ordre de marche dans des conditions sèches, qui devraient rester pour les qualifications.

C’est Verstappen, qui peut sceller son deuxième titre en remportant la course et en réalisant le tour le plus rapide dimanche, qui a montré un rythme soutenu sur le circuit de Suzuka alors qu’il ouvrait la voie avec un temps de 1:30.671.

En testant des conditions venteuses, qui pourraient poser d’autres défis lors des qualifications, Verstappen est d’abord apparu dans sa propre ligue, avant que le duo Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc ne ferme la marge pour terminer de chaque côté à trois dixièmes du Néerlandais en deuxième et troisième. , respectivement.

Fernando Alonso a pris une impressionnante quatrième place pour Alpine, tandis que le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, a terminé cinquième.

Max Verstappen s’est imposé comme le grand favori des qualifications

Mercedes n’a pas été en mesure de maintenir la solide performance qu’ils avaient montrée sur le mouillé en remportant un doublé lors de la deuxième séance d’entraînement, George Russell devançant Lewis Hamilton pour la sixième place alors que les deux traînaient Verstappen de près d’une seconde.

Le meilleur espoir des Silver Arrows de concourir pour un podium lors de la course de dimanche semblerait être si la prévision d’éventuelles averses se concrétisait.

“Red Bull vient de construire une voiture très polyvalente cette année, ils peuvent sortir sur des pistes comme celle-ci, Silverstone, Suzuka, Spa et faire le travail”, a déclaré Paul di Resta de Sky Sports F1 après la séance.

“Le plus important pour eux, c’est ce que le temps va leur faire subir demain, mais sur le sec, ils ont l’air imparables.”

Compte tenu de la piste très fréquentée, avec chaque voiture effectuant plus de 20 tours, et des conditions difficiles, la séance a étonnamment manqué d’incidents, avec un quasi-accident entre Russell et Pierre Gasly peut-être le moment le plus dramatique.

Cependant, avec le retour de la F1 au Japon pour la première fois depuis 2019 après l’annulation des deux éditions précédentes de la course en raison de la pandémie de coronavirus, l’excitation ne manque pas parmi les fans extrêmement passionnés, dont beaucoup espèrent voir la Honda de Verstappen. à moteur Red Bull scellent le titre lors de la course à domicile du motoriste japonais.