GP du Japon: Lewis Hamilton félicite Max Verstappen pour le championnat du monde alors que le Britannique envisage une amélioration de Mercedes

Lewis Hamilton espère que Mercedes sera plus compétitive la saison prochaine alors qu’il continue de viser un huitième titre mondial insaisissable

Lewis Hamilton dit qu’il n’a “aucun doute” que Mercedes construira une meilleure voiture pour 2023, après avoir félicité Max Verstappen pour avoir remporté un deuxième championnat du monde consécutif.

Hamilton s’est vu refuser un huitième titre alors que Verstappen a remporté son premier championnat des pilotes dans des circonstances controversées l’année dernière, mais le Britannique n’a jamais été en lice cette saison.

Mercedes n’a en grande partie pas été en mesure de suivre le rythme de Red Bull et de Ferrari suite à l’introduction de nouvelles réglementations de conception pour 2022, mais espère revenir en tête de la grille l’année prochaine.

“Félicitations à Max”, a déclaré Hamilton, qui n’a encore remporté aucune course cette saison.

“Je pense que pour nous, nous savons quels sont les problèmes avec cette voiture.

“Je crois qu’en tant qu’équipe, nous ne sommes pas passés de champions du monde à incapables de construire une bonne voiture. Je n’ai aucun doute que nous construirons une meilleure voiture l’année prochaine.

“Que nous corrigions ou non les problèmes de cette année, nous le saurons quand nous y arriverons.”

Verstappen a été couronné dans des circonstances confuses après avoir remporté dimanche un Grand Prix du Japon chaotique raccourci par la pluie.

Il y avait une énorme confusion au drapeau à damier quant à savoir si des points partiels ou complets seraient attribués avec seulement 29 des 53 tours prévus ayant été bouclés.

Cependant, une décision a été prise d’attribuer tous les points, ce qui signifie que le triomphe de Verstappen a été scellé avec quatre courses de la saison restantes.

“Red Bull a évidemment fait un travail incroyable avec la voiture cette année”, a ajouté Hamilton. “Un grand bravo à toute l’équipe, et à Max.”

“Je ne me sens pas frustré, je me suis éclaté !”

Hamilton a commencé sixième et a gagné une position précoce après la chute de Carlos Sainz, mais n’a pas pu dépasser Esteban Ocon malgré un suivi de près de l’Alpine pendant la majeure partie de la course.

Le Britannique s’est rapproché à plusieurs reprises de l’arrière d’Ocon, mais le manque de vitesse en ligne droite de Mercedes l’a empêché de réaliser un dépassement dans les lignes droites principales.

“Je ne me sens pas frustré”, a déclaré Hamilton. “C’était une course de sprint. J’ai fait de mon mieux et je suis content que nous ayons au moins marqué des points aujourd’hui.

“Nous étions tellement lents en ligne droite. Je me rapprochais le plus possible, mais dès que je me suis retiré, ils se sont simplement éloignés.

“J’aurais aimé que ce soit une course plus longue. Je suis content que nous ayons eu quelques tours pour les fans ici, même si ce n’est pas vraiment une course énorme pour eux compte tenu du temps qu’ils ont attendu.”

Hamilton a refusé de commenter un incident controversé au début de la course qui a vu un véhicule de dépannage sur la piste en même temps que les voitures, provoquant des réactions de colère de plusieurs pilotes.

Cependant, le pilote de 37 ans a félicité les directeurs de course d’avoir décidé de laisser la course reprendre après un arrêt de plus de deux heures à cause de la pluie.

“En termes de conditions, juste redémarrer, je pense que c’était génial – c’est ce qu’est la course automobile”, a déclaré Hamilton.

“Je me suis éclaté. C’était si difficile, si difficile à voir, vraiment difficile de voir la voiture patiner, mais c’est la course automobile.

“Je pense que le redémarrage que nous avons eu à la fin était probablement un timing parfait et j’aurais juste aimé que nous puissions durer plus longtemps.”