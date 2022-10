GP du Japon : Lewis Hamilton et George Russell minimisent les bonnes performances de Mercedes lors des essais sur sol mouillé

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Croft et Karun Chandhok de Sky F1 discutent des principaux points de discussion de l’entraînement de vendredi à Suzuka

Lewis Hamilton et George Russell ont admis qu’ils ne savaient pas si l’impressionnant affichage de la deuxième séance d’entraînement de Mercedes se poursuivrait jusqu’à la fin du week-end du Grand Prix du Japon.

Le temps de 1:41.935 de Russell a mené un doublé à son coéquipier Hamilton de deux dixièmes alors que Mercedes a donné le ton sur une piste sèche lors de la deuxième séance de vendredi, avec Max Verstappen à plus de 0,8 seconde du temps de Russell en troisième pour Red Bull.

Alors que Mercedes a impressionné sur le mouillé, des conditions sèches sont prévues pour les essais finaux et les qualifications de samedi, avec des averses possibles pour la course de dimanche.

“En ce qui concerne demain (samedi), je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre”, a déclaré Hamilton.

“Je n’en ai vraiment aucune idée, si nous séchons, j’imagine que les Ferrari et les Red Bull seront rapides mais je n’en ai vraiment, vraiment aucune idée.

“J’espère que nous sommes rapides mais c’est un espoir qui continue d’être le cas chaque semaine.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton était satisfait des performances de ses pneus lors des essais de vendredi, mais n'avait pas grand-chose d'autre à signaler après une journée pluvieuse à Suzuka.

"Du côté positif, nous avons pu changer nos pneus aujourd'hui, donc nous n'avons pas semblé lents, donc c'est bien."

“Du côté positif, nous avons pu changer nos pneus aujourd’hui, donc nous n’avons pas semblé lents, donc c’est bien.”

Mercedes n’a pas encore remporté de course dans ce qui a été une saison extrêmement décevante pour les huit fois champions en titre des constructeurs, tandis que Verstappen peut sceller son deuxième championnat du monde en remportant et en réalisant le tour le plus rapide de la course.

Hamilton a récemment remporté une série de cinq podiums consécutifs, mais le septuple champion du monde a ensuite pris sa retraite en Belgique avant de terminer quatrième et cinquième aux Pays-Bas et en Italie, revenant neuvième à Singapour le week-end dernier.

Russell : L’entraînement final sera crucial

Russell a rebondi de manière impressionnante après un week-end torride à Singapour, où il a terminé en dehors des points pour la deuxième fois seulement de sa première saison Mercedes.

Cependant, le joueur de 24 ans partageait un sentiment très similaire à Hamilton, insistant sur le fait que peu de choses pourraient être retirées de la tête du classement de vendredi.

Interrogé sur ses attentes pour les qualifications, Russell a répondu : “Aucune idée car nous pensons qu’il va faire sec demain.

George Russell de Mercedes dit que c'est bien d'être en tête des feuilles de temps après le deuxième entraînement à Suzuka

"Je pense que nous nous battrons comme toujours pour les six premières places. J'espère que nous pourrons tenter quelque chose de mieux, mais je ne sais vraiment pas.

“Je pense que nous nous battrons comme toujours pour les six premières places. J’espère que nous pourrons tenter quelque chose de mieux, mais je ne sais vraiment pas.

“Nous devrons attendre et voir dans FP3 – ce sera une session cruciale pour tout le monde.

“Il y a une chance que dimanche ce soit humide, mais ça s’annonce plutôt sec demain, néanmoins c’est toujours agréable de terminer la journée en haut de la feuille de temps.

“Nous avons définitivement apporté des améliorations par rapport au FP1 car nous étions en bas des feuilles de temps.”

Button attend avec impatience le “combat” de qualification

Sky Sports F1 Le spécialiste Jenson Button pense que Mercedes serait très compétitive si les averses entraînaient le fonctionnement des pneus intermédiaires lors de la course de dimanche.

La nature abrasive de la piste de Suzuka, qui accueille une course de F1 pour la première fois depuis 2019 après que la pandémie de coronavirus a vu les deux dernières éditions annulées, a semblé aider Mercedes de plusieurs manières.

Jenson Button était au bord de la piste pour jeter un œil sur les virages 16 et 17 lors des deuxièmes essais du Grand Prix du Japon

Premièrement, cela leur a permis de surmonter leurs problèmes de chauffe des pneus, puis en plus Red Bull et Ferrari semblaient lutter plus sévèrement contre la dégradation.

Premièrement, cela leur a permis de surmonter leurs problèmes de chauffe des pneus, puis en plus Red Bull et Ferrari semblaient lutter plus sévèrement contre la dégradation.

“Il y a beaucoup de dégradation sur ces intermédiaires et je pense que le rythme de la Mercedes vient plus tard dans le relais, ils sont capables de frapper dans des tours très rapides”, a déclaré Button.

“Pour eux, le rythme de course est bon, la régularité sera bonne car la dégradation est très bonne avec cette voiture, mais le problème est que les qualifications se feront probablement sur le sec.

“Donc, c’est délicat mais vraiment intéressant de voir à quel point ils étaient rapides par rapport au peloton.”

Mick Schumacher de Haas aquaplanes et s'écrase dans la barrière après la fin de la première pratique à la F1 japonaise

Malgré sa positivité à propos de Mercedes, Button a averti que Red Bull et Ferrari pourraient être hors de portée dans les conditions sèches de samedi.

Malgré sa positivité à propos de Mercedes, Button a averti que Red Bull et Ferrari pourraient être hors de portée dans les conditions sèches de samedi.

“C’est un circuit fluide et Red Bull est excellent dans les virages à grande vitesse”, a-t-il ajouté. “Max (Verstappen) l’aime un peu sur le nez, il aime une voiture nerveuse et parfaite pour un circuit comme Suzuka.

“S’il fait sec, Ferrari sera également là-haut. (Charles) Leclerc est toujours excellent pour se retirer [a lap] en qualifications également, notamment en Q3. J’attends avec impatience ce combat là-bas demain.”