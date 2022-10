GP du Japon : Lewis Hamilton dit que les espoirs de succès de Mercedes à Suzuka dépendent de la météo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton admet que sa vitesse en ligne droite lui a coûté en qualifications, ce qui signifie qu'il partira sixième dans sa Mercedes au Grand Prix du Japon

Lewis Hamilton a admis que les espoirs de succès de Mercedes lors du Grand Prix du Japon de dimanche seront fortement influencés par la météo, la pluie pouvant potentiellement aider le Britannique.

Hamilton s’est qualifié sixième samedi à Suzuka alors que Max Verstappen a pris la pole, Mercedes incapable de suivre le rythme de Red Bull et Ferrari, les laissant partager les troisième et quatrième lignes avec Alpine alors que George Russell ne pouvait gérer que la huitième.

Cependant, Mercedes a impressionné vendredi dans des conditions humides alors que Russell menait le deuxième entraînement depuis Hamilton, et avec plus de pluie prévue pour dimanche, le septuple champion du monde a fait preuve d’optimisme.

“Cela dépend des conditions que nous avons”, a déclaré Hamilton.

“S’il pleut, je pense que nous n’avions pas l’air trop mal hier dans des conditions humides. Je pense que dans tous les cas, nous devrions être un peu plus près que nous ne l’étions aujourd’hui, et j’espère juste un meilleur résultat en course que celui que nous avions La semaine dernière.”

Max Verstappen de Red Bull prend la pole pour le Grand Prix du Japon mais il fait l'objet d'une enquête pour un incident avec Lando Norris

Hamilton a réalisé une série de cinq podiums successifs de part et d’autre de la pause estivale de la F1, mais a depuis disputé quatre courses sans une, terminant neuvième le week-end dernier à Singapour.

Bien qu’il espère que la pluie pourrait améliorer les chances de Mercedes, il a insisté sur le fait qu’il était très peu probable qu’il concoure pour une première victoire Mercedes de la saison.

“Nous perdions beaucoup de temps dans les lignes droites, mais la voiture se comportait vraiment bien tout au long du tour”, a déclaré Hamilton.

Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix du Japon

“C’était amusant et mes tours étaient généralement bons, sinon je n’ai eu aucun problème. Je pense que nous perdons quelque chose comme cinq ou six dixièmes juste dans la ligne droite.

“Nous avions en quelque sorte anticipé qu’il entrerait – nous avons une aile plus grande que les autres gars.

“Je pense que c’est une vraie portée d’essayer de dire que nous pouvons gagner, ces gars-là ont neuf dixièmes d’avance. Vous ne passez pas d’un retard de neuf dixièmes en qualifications à une victoire en course.”

Russell: Nous ne nous attendions pas à combattre Alpine

Russell avait devancé Hamilton tout au long des qualifications et pendant une grande partie du week-end, mais a été surclassé par son coéquipier plus expérimenté dans les derniers moments cruciaux des qualifications.

Alors que Hamilton démarre derrière Esteban Ocon, Russell est derrière l’autre Alpine de Fernando Alonso.

“Ce n’est certainement pas là où nous espérions nous qualifier”, a déclaré Russell. “Sixième et huitième sur la grille, ce n’est certainement pas notre plus belle journée. Nous sommes probablement un peu plus en retard que prévu.

Bien qu'il ait terminé un huit décevant en qualifications, George Russell est convaincu que sa Mercedes sera plus performante lors de la course de dimanche

“Nous ne nous attendions pas vraiment à nous battre avec Red Bull et Ferrari, mais avant ce week-end, nous ne nous attendions pas à nous battre avec Alpine.

“Nous avons beaucoup de travail à faire du jour au lendemain pour essayer d’aller de l’avant. Je suis convaincu que nous pouvons avancer, mais malheureusement avec le rythme que nous avons, je ne pense pas que nous soyons à la lutte avec Red Bull et Ferrari.”

En plus de la possibilité de pluie, l’autre grand espoir de Mercedes avant la course est qu’une surface dure pour les pneus puisse leur convenir.

Regardez le quasi-accident de George Russell alors qu'il écrase presque sa Mercedes contre Pierre Gasly d'AlphaTauri lors de la dernière séance d'essais du Grand Prix du Japon

L’un des rares domaines où Mercedes a parfois été plus forte que Red Bull et Ferrari cette saison a été la dégradation des pneus, et Russell pense que la nature abrasive de la piste de Suzuka pourrait l’aider dans sa course.

“Je pense que nous aurons certainement un meilleur rythme demain”, a ajouté Russell.

Je pense que la dégradation des pneus, ça a été notre force toute l’année, ça paraissait très difficile ce matin aux essais.

“Peut-être que ce sera serré entre un et deux arrêts, mais il y aura très probablement plus d’arrêts aux stands qu’autrement – nous devons faire quelque chose de différent pour les meilleurs.”