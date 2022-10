GP du Japon: Lando Norris dit que Max Verstappen devrait être pénalisé après un incident de qualification

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lando Norris de McLaren a réussi à éviter un accident avec Max Verstappen lors de la dernière partie des qualifications à Suzuka

Lando Norris dit que Max Verstappen devrait s’attendre à une pénalité après qu’un incident de qualification du GP du Japon entre eux l’ait forcé à sortir de la piste pour éviter une collision à grande vitesse.

Verstappen, qui peut remporter le championnat du monde en remportant la course de dimanche et en réalisant le tour le plus rapide, a décroché la pole position samedi mais fait face à une enquête des commissaires après l’incident de Q3 avec Norris.

Alors que les pilotes étaient dans leurs derniers tours avant leurs derniers efforts de vol, avec Verstappen qui roulait lentement, Norris a tenté de dépasser le Red Bull à l’approche du 130R.

Verstappen a alors soudainement accéléré et a semblé perdre le contrôle de l’arrière de sa voiture alors qu’il traversait la piste vers la ligne sur laquelle se trouvait la McLaren, ne laissant à Norris d’autre choix que de sortir de la piste pour éviter une collision.

Verstappen et le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, ont fait valoir après la séance que Norris rompait un “gentleman’s agreement” entre les pilotes pour ne pas dépasser dans les tours, mais le Britannique était catégorique : les commissaires devaient agir.

Lando Norris de McLaren a blâmé le pilote Red Bull Max Verstappen pour avoir presque causé une collision avec lui lors du troisième trimestre à Suzuka

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Verstappen avait tenté de bloquer son dépassement, Norris a répondu Sky Sports F1: “Je veux dire qu’il était assez clair qu’il a essayé de faire ça.

“Il n’y a pas de règle sur ce que vous pouvez faire, mais faire ce qu’il a fait est quelque chose que vous ne pouvez pas faire.

“Les gens doublent toujours avant le dernier virage, tant que tout le monde est d’accord (gentleman’s agreement), tout le monde le fait toujours, donc ce n’est pas grave, il aurait probablement fait la même chose s’il avait été dans ma situation, mais je le ferais Je ne lui aurais pas dévié si j’étais dans sa situation.”

Karun Chandhok était au SkyPad pour analyser si Max Verstappen de Red Bull a gêné Lando Norris de McLaren lors des qualifications

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendrait à un penalty s’il avait fait ce que Verstappen a fait, Norris a répondu: “Oh oui, bien sûr.”

Verstappen, qui a semblé s’excuser pour les tours d’entrée des pilotes alors qu’il se garait aux côtés de Norris et lui faisait signe, a déclaré qu’il n’avait pas intentionnellement bloqué la McLaren.

“Je conduisais juste assez lentement et je voulais accélérer mais mes pneus étaient assez froids, alors j’ai eu un grand moment”, a déclaré Verstappen dans son interview en piste immédiatement après les qualifications.

“Ensuite, bien sûr, Lando a essayé de me dépasser en même temps, il a donc dû m’éviter un peu, mais heureusement, rien ne s’est passé.”

Le patron de Red Bull, Christian Horner, pense que Lando Norris a eu tort d'essayer de dépasser Max Verstappen lors de son tour de sortie et ne pense pas que le Néerlandais devrait être pénalisé pour l'incident après avoir obtenu la pole.

Cependant, s’exprimant peu de temps après lors d’une conférence de presse, Verstappen a proposé une nouvelle publication plus forte des commentaires de Norris.

“Nous étions dans notre tour de sortie et nous faisions tous la queue pour essayer de créer un écart avec tout le monde, et d’une manière ou d’une autre, il voulait toujours me faire entrer dans la chicane, mais j’étais au point d’accélération, mais j’étais sur très froid pneus donc j’ai eu un petit moment et c’est pourquoi il a dû me contourner”, a-t-il déclaré.

“Mais si vous êtes juste un peu plus respectueux, alors tout le monde fait déjà la queue. Je ne pense pas que quiconque essaie de passer dans cette dernière chicane, donc en gros, en essayant de me dépasser, vous créez ce genre de problème.”

Plus à venir…