GP du Japon : Lando Norris appelle à des sanctions « plus sévères » pour blocage en F1 après les incidents de Max Verstappen à Singapour | Actualités F1

Lando Norris estime que Max Verstappen aurait dû recevoir une pénalité plus lourde pour blocage lors du GP de Singapour le week-end dernier et a appelé la FIA à sévir « plus sévèrement » contre les pilotes qui gênent les autres lors des qualifications – suggérant qu’actuellement « personne ne semble s’en soucier suffisamment ».

Au milieu d’un week-end lamentable pour Red Bull sur le circuit urbain le week-end dernier, Verstappen a été convoqué par les commissaires sportifs après les qualifications samedi dernier pour discuter de trois incidents distincts de blocage présumé – un dans la voie des stands et deux en piste.

Il a reçu deux réprimandes formelles – l’une pour avoir retardé sa sortie de la fin de la voie des stands en Q1 et l’autre pour avoir bloqué Yuki Tsunoda en Q2 – Red Bull étant également condamné à une amende de 5 000 € (4 316 £) pour ce dernier incident, après avoir admis qu’il y avait eu « mauvaise communication de sa part » avec Verstappen au sujet de la voiture AlphaTauri venant en sens inverse.

Mais Norris estime que le champion du monde s’en est sorti à la légère pour l’incident de Tsunoda – et soutient qu’en général, il devrait y avoir des sanctions plus sévères pour avoir empêché les autres de se qualifier.

« Je ne veux pas en dire trop car je vais juste créer la polémique. Je pense que celui qui a bloqué la piste était celui qui aurait dû être une pénalité », a déclaré le pilote McLaren lors de la conférence de presse de jeudi avant le GP du Japon de ce week-end. .

« Il a bloqué quelqu’un. Ce n’est pas uniquement dû à l’équipe. Je sais que l’équipe a reçu une amende à la fin de la journée, mais cela devrait également incomber au pilote de regarder dans ses rétroviseurs et de voir si quelqu’un d’autre est derrière. »

« Vous n’avez rien d’autre à faire pendant tout le tour, vous devez vous regarder dans vos rétroviseurs, et il semble que beaucoup de gens ont du mal à le faire. Il devrait simplement y avoir des sanctions plus sévères pour bloquer des gens parce que beaucoup de gens le font. Cela gâche votre tour, cela gâche vos qualifications. Cela a mis Yuki hors des qualifications. Il était P1 en Q1 et aurait probablement été P1 en Q3… jusqu’au bout !

« Mais personne ne semble s’en soucier suffisamment. »

Affirmant que les cas d’entrave sont en augmentation, Norris estime que les pilotes doivent assumer davantage de responsabilités lors des qualifications lorsque des voitures effectuant des tours plus rapides arrivent derrière eux sur la piste.

« C’est arrivé souvent cette saison, ça m’est arrivé pas mal de fois, notamment avec certaines équipes », a ajouté Norris.

« Mais c’est aussi au conducteur de se regarder dans le rétroviseur. Vous n’avez rien d’autre à faire [on an out lap] mais appuyez sur le bouton de recharge et regardez dans votre miroir et les gens semblent avoir du mal à pouvoir faire ça en Formule 1. C’est juste une surprise. »

Assis aux côtés de Tsunoda à Suzuka, Norris a ajouté : « Je vais probablement bloquer quelqu’un d’autre, Yuki, et me faire passer pour un stupide… »

Dans son verdict sur l’incident entre Verstappen et Tsunoda, la FIA a déclaré que « les commissaires ont examiné un certain nombre d’incidents gênants et présumés gênants de la saison en cours et, conformément aux décisions précédentes concernant la gravité de l’infraction, imposent une sanction de réprimande ». au conducteur et une amende au concurrent ».

Verstappen a également été interrogé jeudi sur ses réflexions sur les incidents de Singapour.

« Chaque cas est différent », a déclaré le pilote Red Bull aux journalistes. « La seule chose que je peux dire à propos de Singapour, c’est que j’ai expliqué ce qui s’est passé lorsque j’étais assis dans la voiture, les informations qui m’ont été données.

« C’était la seule chose que je pouvais faire.

« Ensuite, c’est aux commissaires sportifs de prendre cette décision. »

Néanmoins, la décision d’imposer uniquement une réprimande pour l’incident avec Tsunoda avait fait sourciller.

Dans sa dernière chronique, Martin Brundle de Sky F1 a déclaré : « Le fait que Max Verstappen n’ait pas également obtenu de pénalité pour avoir gêné Yuki Tsunoda lors des qualifications, compte tenu des autres pénalités appliquées cette saison, a été une grande surprise pour beaucoup dans le paddock, ce que j’ai en toute confiance. » prédire inclut l’équipe et le pilote en question.

« Le fait que l’équipe Alpha Tauri de Tsunoda n’ait pas envoyé de représentant à l’audience, bien qu’en tant qu’équipe junior Red Bull, a été une déception sportive pour moi. »

Les conducteurs devraient discuter des décisions vendredi

D’autres conducteurs ont été interrogés sur l’incident lors de la conférence de presse de Suzuka.

Charles Leclerc de Ferrari a déclaré : « J’ai été un peu surpris. Surtout celui dans la voie des stands car cela pourrait ouvrir la voie à des situations assez mauvaises à l’avenir.

« Mais c’est toujours une discussion ouverte avec la FIA et essayer d’expliquer [to] leur expliquer notre point de vue et l’améliorer. Je suis sûr que nous aurons ça demain [Friday] le soir dans [drivers’] Compte rendu. »

Lewis Hamilton a ajouté : « Nous travaillons toujours aussi étroitement que possible avec la FIA pour avoir de la cohérence et il y a eu quelques variations, donc nous devons continuer à travailler là-dessus, c’est sûr. »

« Cela crée définitivement un précédent. Vous voulez avoir une cohérence à tous les niveaux. Cela semblait assez clair avec un certain nombre de ces incidents.

« C’était étrange qu’ils s’en sortent avec celui-là [pit lane incident]. Cela n’a pas vraiment affecté les résultats, mais peu importe que vous soyez en tête du championnat ou que vous soyez dernier, si vous gênez quelqu’un, vous devriez être pénalisé pour cela. »

George Russell, coéquipier de Hamilton chez Mercedes, a suggéré que ces décisions « créent définitivement un précédent ».

« Vous voulez avoir une cohérence à tous les niveaux. Cela semblait assez clair avec un certain nombre de ces incidents », a-t-il ajouté.

« C’était étrange qu’ils s’en sortent avec celui-là [pit lane incident]. Cela n’a pas vraiment affecté les résultats, mais peu importe que vous soyez en tête du championnat ou que vous soyez dernier, si vous gênez quelqu’un, vous devriez être pénalisé pour cela. »

