GP du Japon: la FIA admet que le véhicule de dépannage de Suzuka n’aurait pas dû être déployé après la peur de Pierre Gasly

Paul di Resta et Karun Chandhok de Sky F1 expliquent pourquoi Pierre Gasly était furieux de voir un tracteur sur la bonne voie pour récupérer la Ferrari accidentée de Carlos Sainz.

La FIA a reconnu qu’il était erroné de déployer un véhicule de dépannage pendant le GP du Japon et a admis que le contrôle de course ignorait que Pierre Gasly n’était pas derrière la voiture de sécurité lorsque la décision a été prise.

Gasly et plusieurs autres pilotes ont exprimé leur fureur après que le Français ait évité de justesse une collision avec le véhicule de dépannage, alors qu’il tentait de rattraper le peloton derrière la voiture de sécurité dans des conditions humides avec une visibilité très limitée à la suite d’un accident au premier tour pour Carlos Sainz de Ferrari.

Après un examen des incidents de la course du 9 novembre à Suzuka, la FIA a annoncé vendredi qu’elle mettrait en œuvre de nouvelles procédures – à temps pour le GP des États-Unis de ce week-end – conçues pour éviter une répétition des scènes au Japon.

La FIA a déclaré: “L’examen a conclu que toutes les procédures de course de la FIA avaient été suivies. Après l’incident impliquant la Ferrari de Carlos Sainz au virage 12, la piste a été neutralisée avec la voiture de sécurité avant que les commissaires et les véhicules de dépannage ne soient déployés sur la piste.

« L’examen a noté que dans de telles conditions, un véhicule de dépannage ne devrait pas être déployé à moins que toutes les voitures ne soient alignées derrière la voiture de sécurité. et la localisation des voitures à récupérer permettent une intervention rapide et sûre.

Pierre Gasly dénonce ce qu'il décrit comme l'utilisation "inutile" d'une grue de récupération sur la piste du GP du Japon, affirmant que c'était un manque de respect envers la mémoire de Jules Bianchi.

“Compte tenu des conditions de piste et de la visibilité globale pour les pilotes, les commissaires et le personnel de récupération à l’époque, initialement sous une voiture de sécurité suivie d’un drapeau rouge, et alors que les efforts étaient concentrés sur une récupération en toute sécurité, l’AlphaTauri de Pierre Gasly dans la voie des stands était pas immédiatement détecté.

“La direction de course ne surveille pas nécessairement toutes les voitures qui peuvent s’arrêter pendant les périodes de voiture de sécurité, car elle est plus préoccupée par toute zone contenant un incident et neutralisant le terrain derrière la voiture de sécurité.”

Jules Bianchi est décédé suite à un incident similaire sur le même circuit en 2014 et un Gasly ému après la course a raconté Sports du ciel que ce moment l’avait fait craindre pour sa vie.

La déclaration de la FIA a poursuivi: “Même s’il est de pratique courante de déployer des véhicules de dépannage une fois qu’une course a été neutralisée, le comité d’examen a discuté de la question de savoir si l’entrée du véhicule de dépannage à Suzuka pour récupérer la Ferrari accidentée de Carlos Sainz était prématurée compte tenu des conditions prévalant. .

L'ancien pilote de course Martin Brundle revient sur l'incident évité de justesse avec Pierre Gasly au GP du Japon qui a suscité un souvenir de sa propre expérience à Suzuka en 1994.

“Le comité d’examen a reconnu que le fait d’avoir des grues de récupération sur les rails à Suzuka pendant les conditions météorologiques est une question sensible compte tenu des incidents tragiques du passé. Le comité a déterminé qu’avec le recul, comme les conditions météorologiques changeaient, il aurait été prudent avoir retardé le déploiement des véhicules de dépannage sur les rails.

“Il a été reconnu que tous les efforts devaient être faits pour effectuer une récupération efficace et sûre des voitures. Une période de récupération plus longue, dans des conditions telles que celles qui prévalaient à Suzuka, peut entraîner une suspension de la course.”

La FIA a déclaré qu’elle utilisera désormais son système de messagerie officiel pour informer les équipes qu’un véhicule de dépannage est sur la bonne voie, et développera également un système de surveillance pour localiser où se trouvent toutes les voitures lors des déploiements de la voiture de sécurité et de la voiture de sécurité virtuelle.

