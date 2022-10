GP du Japon: George Russell mène Lewis Hamilton alors que Mercedes scelle un-deux dans la pratique humide deux

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc a perdu le contrôle de sa Ferrari sur la piste de Suzuka lors des EL2 du Grand Prix du Japon

George Russell a mené un doublé de son coéquipier Lewis Hamilton alors que Mercedes a livré une vitesse impressionnante lors d’un deuxième essai humide au Grand Prix du Japon.

Mercedes, qui n’a pas gagné de course cette saison, semblait être dans une classe à part puisque le temps de 1:41.935 de Russell le mettait à deux dixièmes d’avance sur Hamilton.

Max Verstappen, qui peut décrocher un deuxième championnat du monde ce week-end en remportant la course avec un tour le plus rapide, était à six dixièmes de plus en devançant son coéquipier de Red Bull Sergio Perez pour la troisième place.

Charles Leclerc a terminé 11e après avoir enduré une séance difficile, qui a commencé avec la Ferrari échappant de peu à une collision avec la barrière alors qu’il sortait de la piste au virage 11.

Le Monégasque a ensuite raté une partie de la séance car Ferrari a réparé un problème de freins, mais il a rapporté par la suite que sa voiture se sentait toujours “vraiment mal”.

Sergio Perez de Red Bull est devenu le dernier pilote à sortir de la piste au virage 11 du Suzuka International Racing Course

Kevin Magnussen a pris une impressionnante cinquième place pour Haas, battant Carlos Sainz de Ferrari, tandis que Fernando Alonso a terminé septième après avoir dominé la feuille de temps lors des essais 1.

Mick Schumacher, qui se bat pour conserver son siège avec Haas pour la saison prochaine, était absent des deuxièmes essais après avoir endommagé sa voiture lors d’un accident lors de la séance d’ouverture.

Comme cela avait été le cas lors de la séance d’ouverture de vendredi, le roulage a commencé en pneus pluie alors que la pluie tombait à Suzuka, mais les conditions se sont suffisamment assouplies pour passer aux pneus intermédiaires.

Jenson Button était au bord de la piste pour jeter un œil sur les virages 16 et 17 lors des deuxièmes essais du Grand Prix du Japon

30 minutes supplémentaires ajoutées à la session – soit 90 minutes au total – étaient destinées à être utilisées pour tester les pneus de Pirelli pour la saison prochaine, mais les conditions humides ont entraîné l’annulation du test.

Le temps de course supplémentaire a finalement donné à certaines équipes plus de temps pour recueillir des informations sur le mouillé, mais plusieurs pilotes se sont tenus aux plans de course standard et n’ont pas pris la piste pendant la période supplémentaire.

Bien qu’il y ait une possibilité de pluie pendant la course de dimanche, des conditions sèches sont attendues pour les qualifications, ce qui signifie que la première opportunité de courir sur le sec lors des essais finaux de samedi fournira un indicateur crucial quant à savoir qui est susceptible de sceller la pole.