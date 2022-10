GP du Japon : Fernando Alonso le plus rapide des essais 1 devant Ferrari à Suzuka mouillé

Fernando Alonso a donné le ton devant les Ferrari lors d’une première séance d’essais détrempée pour le retour du Grand Prix du Japon.

La Formule 1 est de retour à Suzuka ce week-end pour la première fois depuis 2019, bien que l’une des pistes les plus populaires et les plus spectaculaires du sport n’ait comporté que des courses humides le vendredi matin après des averses torrentielles.

La pluie, qui pourrait également être un facteur pour la course de dimanche, s’est suffisamment atténuée pour quelques tours de pneus intermédiaires au milieu de la séance, et le double champion du monde Alonso a réussi à afficher un temps record de 1:42.240.

C’était trois dixièmes plus rapide que Carlos Sainz et Charles Leclerc, qui ont tous deux eu des moments hors piste.

Il y a eu, cependant, un crash – après la fin de la séance alors que Mick Schumacher a perdu le contrôle de sa Haas dans les conditions qui se détérioraient alors qu’il retournait aux stands.

Schumacher a tourné à 360° dans le gravier et a percuté les barrières, causant des dommages importants à sa voiture.

Le coéquipier alpin d’Alonso, Esteban Ocon, a quant à lui terminé quatrième sur les feuilles de temps finales.

Max Verstappen, qui peut décrocher un deuxième championnat du monde ce week-end en remportant la course avec un tour le plus rapide, n’a réalisé que quatre tours et a terminé sixième derrière l’autre Haas de Kevin Magnussen.

La Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell était également silencieuse avant que la pluie ne reprenne en fin de séance, terminant respectivement 13e et 18e et à plusieurs secondes du rythme.

Sebastian Vettel, lors de son dernier GP du Japon, a été le plus lent de tous pour Aston Martin.

