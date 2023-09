GP du Japon, deuxième entraînement : Max Verstappen le plus rapide de Charles Leclerc alors que Lewis Hamilton a des difficultés chez Mercedes | Actualités F1

Max Verstappen a prouvé que sa chute et celle de Red Bull à Singapour n’étaient qu’un incident ponctuel en dominant les deux séances d’essais du vendredi au GP du Japon.

Confortablement le plus rapide lors des premiers essais de six dixièmes de seconde vendredi matin, Verstappen a de nouveau dominé la feuille de temps lors des deuxièmes essais avec un temps de 1:30.688.

Mais Charles Leclerc de Ferrari a réduit de moitié l’avantage du champion du monde dans l’après-midi, terminant à 0,320 seconde de Red Bull.

Le pilote Red Bull Max Verstappen se hisse en tête de la feuille des temps avec un temps de 1:30.688 aux essais sur le circuit de Suzuka.



Lando Norris avait été pressenti jeudi pour être le plus proche challenger de Red Bull, et le pilote britannique est fermement dans le mix après avoir terminé troisième des deux séances. La McLaren était à 0,464 seconde du rythme lors des essais 2.

« Ce n’est pas négligeable, mais l’écart n’est pas aussi grand que je le craignais, et la concurrence aussi », a déclaré Anthony Davidson de Sky Sports F1, en prévision des qualifications qui auront lieu samedi à 7 heures du matin, avec une préparation de 6h du matin sur Sky Sports F1.

« Mon Dieu, Max a l’air d’être dans son élément ici. »

La séance a pris fin prématurément deux minutes plus tôt après la chute de Pierre Gasly au deuxième virage de Degner. L’Alpine était 19ème, avec seulement la Williams de Logan Sargeant derrière lui.

Le pilote Alpine Pierre Gasly fait lever le drapeau rouge, mettant fin aux essais 2 après qu’un blocage l’ait envoyé directement dans les barrières.



De retour aux avant-postes, Carlos Sainz, vainqueur du GP de Singapour, était à une demi-seconde de la référence de Verstappen en quatrième position, de peu devant George Russell en cinquième position.

Mais Lewis Hamilton a connu des difficultés dans la deuxième Mercedes et a terminé 14e sur la feuille de temps avec son deuxième tour lancé en pneus tendres, après avoir commis une erreur lors de sa première tentative.

Damon Hill, double vainqueur du GP du Japon et champion du monde 1996, a déclaré : « Cela pourrait être une course plus serrée qu’elle ne l’est en qualifications, d’après ce qu’il semble pour le moment.

« Lewis est généralement fort le samedi et pendant la course. Il est absent pour le moment mais il reviendra. »

Kevin Magnussen commençait à franchir les virages un et deux lorsqu’il a rencontré une Ferrari de Carlos Sainz et a dû reculer.



Sergio Perez est également resté bien à la dérive de Verstappen dans la deuxième Red Bull, encore une fois à plus d’une seconde de son coéquipier en neuvième position.

Le Mexicain s’est retrouvé derrière l’Aston Martin de Fernando Alonso, la Williams d’Alex Albon et la McLaren d’Oscar Piastri, avec 0,17 seconde pour couvrir ces trois pilotes.

Valtteri Bottas a complété le top 10 pour Alfa Romeo, devançant Lance Stroll qui était de retour dans l’Aston Martin vendredi après avoir raté la course du GP de Singapour.

Seulement trois dixièmes de seconde ont couvert Alonso en sixième position et Hamilton en 14e position, ce qui suggère que les qualifications de samedi seront marquées par une bataille très disputée pour atteindre la Q3.

Feuille de temps de la deuxième séance d’entraînement du GP japonais Conducteur Équipe Temps 1. Max Verstappen Taureau Rouge 1:30.688 2. Charles Leclerc Ferrari +0,320s 3. Lando Norris McLaren +0,464s 4. Carlos Sainz Ferrari +0,549s 5. Georges Russell Mercedes +0,640s 6. Fernando Alonso Aston Martin +0,804s 7. Alex Albon Williams +0,867s 8. Oscar Piastri McLaren +0,974s 9. Sergio Pérez Taureau Rouge +1,022s 10. Valtteri Bottas Alfa Romeo +1,051s 11. Promenade de Lance Aston Martin +1,083s 12. Esteban Ocon Alpin +1,106s 13. Nico Hülkenberg Haas +1,109s 14. Lewis Hamilton Mercedes +1,141s 15. Liam Lawson AlphaTauri +1,453s 16. Zhou Guanyu Alfa Romeo +1,477s 17. Kevin Magnussen Haas +1,481s 18. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.490s 19. Pierre Gasly Alpin +1,491s 20. Logan Sargent Williams +1,632s

Qu’ont dit les pilotes après vendredi à Suzuka ?

Max Verstappen a déclaré que la RB19 de Red Bull était « à nouveau agréable à conduire » après avoir rebondi après la déception du GP de Singapour avec un vendredi dominant à Suzuka.



Max Verstappen : « C’était vraiment bien aujourd’hui. Dès le premier tour, la voiture était à nouveau agréable à conduire. Il semble que nous ayons eu une bonne journée sur des relais courts et longs. »

« Il semble que tout soit un peu serré derrière moi entre Ferrari et McLaren. Nous y verrons. En fin de compte, nous nous concentrerons uniquement sur nous-mêmes et essaierons d’optimiser nos performances. Si nous faisons cela, je suis Je suis convaincu que nous nous battrons pour la pole. »

Le pilote McLaren Lando Norris revient sur une séance d’essais difficiles et admet que se battre pour la pole pourrait être un pas de trop au Japon.



Lando Norris : « Le rythme a été plutôt bon, probablement l’un des moments les plus proches de Red Bull et du peloton de tête un vendredi, donc encourageant du point de vue du rythme. »

« Mais la voiture se sent plutôt bien partout. Mais je pense que c’est le cas pour la majorité, je pense que son adhérence est très faible. Je ne pense pas que ce soit juste nous en particulier, c’est juste une poignée. »

« Pour nous, si nous pouvons juste essayer de calmer un peu les choses, rétablir l’équilibre, je pense que nous pourrons passer une bonne journée (samedi).

Sergio Pérez: Ce matin, nous étions un peu déséquilibrés de notre côté. Je pense que nous avions une assez bonne compréhension de la direction que nous devons prendre.

« Certes, les choses s’annoncent bien mieux que le week-end dernier, ce qui est positif. J’attends avec impatience les qualifications car la dégradation semble être assez élevée autour de cet endroit, surtout avec les températures chaudes auxquelles nous nous attendons.

« Je crois que nous serons forts demain et dimanche. »

Que s’est-il passé lors de la première pratique ?





Image:

Max Verstappen n’a jamais quitté le haut de la feuille de temps lors de la première pratique



Dès l’heure d’ouverture de vendredi matin, Verstappen et Red Bull avaient rapidement posé un jalon inquiétant pour montrer qu’ils seraient de retour en tête à Suzuka.

Verstappen a clairement exprimé ses intentions pour ce week-end dès le départ en étant le premier homme en piste lorsque le feu vert s’est allumé et en ne quittant jamais le haut de la feuille des temps. Il était 1,7 seconde plus rapide que quiconque lors de son premier effort de la journée.

Son temps de 1:31.647 en pneus tendres à mi-séance s’est avéré être le meilleur de la première heure, et il avait six dixièmes de seconde d’avance sur le reste du peloton.

Sainz, vainqueur de la course à Singapour, était le pilote le plus proche de Verstappen, mais la Ferrari était deuxième à 0,626 seconde.

McLaren a attendu la toute fin de la séance pour rouler en pneus tendres, Norris se classant troisième, à sept dixièmes de Verstappen et de peu devant l’autre Ferrari de Leclerc.

Ted Kravitz et Bernie Collins examinent de plus près les changements apportés aux sols Red Bull et Ferrari à l’approche du Grand Prix du Japon



Perez n’a pas pu se rapprocher de son coéquipier Red Bull Verstappen malgré ses efforts en pneus tendres au même moment et était 1,396 seconde plus lent en 11e position. Cependant, le Mexicain utilisait l’ancien parquet de Red Bull tandis que Verstappen faisait tester une édition mise à jour pour la première fois à Singapour.

Ni Hamilton ni Russell n’ont chaussé les pneus tendres dans la première heure et les deux pilotes Mercedes ont terminé respectivement 16e et 13e.

Yuki Tsunoda a donné à ses supporters locaux de quoi se réjouir en plaçant son AlphaTauri à la cinquième place et à moins d’une seconde de la référence de Verstappen.