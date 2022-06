GP du Canada: Max Verstappen vise une première victoire à Montréal alors que Charles Leclerc et Sergio Perez visent des retours

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit qu'il a beaucoup de respect pour son partenaire de première ligne Fernando Alonso, mais dit qu'il ne courra pas à 40 ans comme l'Espagnol !

Alors que Max Verstappen cherche à remporter une première victoire au GP du Canada, une grille confuse derrière lui a assuré que la première course de Montréal depuis 2019 sera pleine d’action.

Une combinaison d’une séance de qualification humide et des problèmes de moteur de Charles Leclerc a vu l’ordre hiérarchique habituel changer, le pilote Ferrari partant de la rangée arrière après avoir pris une nouvelle unité de puissance pour la course.

Le seul élément sans surprise de l’action palpitante de samedi a été la performance suprême de Max Verstappen, qui a vu le leader du championnat du monde sceller la pole position.

Fernando Alonso rejoint Verstappen en première ligne, mais c’est probablement l’Espagnol placé directement derrière lui sur la grille, Carlos Sainz de Ferrari, qui représente la plus grande menace pour une cinquième victoire en six courses pour le pilote Red Bull.

Sainz, qui a eu du mal à suivre le rythme de son coéquipier Leclerc toute la saison, a l’occasion idéale de prouver sa valeur en partant de la troisième place dimanche.

Carlos Sainz a dû regretter son dernier virage lors des qualifications alors qu'il a été propulsé en pole par Verstappen et a dû se contenter d'une troisième place pour dimanche.

« Tout peut arriver », a-t-il dit. « P3 est toujours une bonne position pour commencer et nous pouvons atteindre le sommet.

« Tout dépend du temps qu’il me faudra pour dégager Fernando, si je le dégage, car il a été super rapide tout le week-end.

« L’objectif est à coup sûr de se placer derrière Max dès que possible, puis d’appliquer la pression sur le Red Bull. »

Ted Kravitz de Sky F1 revient sur une séance de qualification dramatique avant le Grand Prix du Canada.

Verstappen refuse de prendre de l’avance sur lui-même, bien qu’il ait une chance brillante d’étendre son leader du championnat du monde sur ses plus proches challengers.

« Je pense que sur les longs relais, c’était très serré entre nous et Ferrari, donc je m’attends toujours à ce que ce soit une bataille serrée », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, Charles et Checo doivent venir d’un peu plus loin, mais Carlos est proche, donc ce sera une bonne bataille à coup sûr. »

Leclerc peut-il traverser le terrain?

Armé d’un tout nouveau groupe motopropulseur, Leclerc sera un homme en mission alors qu’il entame la course sur la ligne arrière, dans le but d’empêcher Verstappen de creuser significativement l’écart de 34 points qui les sépare.

La raison pour laquelle Ferrari a choisi ce week-end particulier de prendre une pénalité sur la grille pour l’utilisation d’un nouveau moteur est qu’ils pensent que Leclerc peut encore marquer de gros points. Il existe plusieurs opportunités de dépassement sur le Circuit Gilles Villeneuve, et il ne fait aucun doute que le Monégasque les utilisera.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc dit qu'il s'était préparé à un week-end douloureux après qu'il a été confirmé qu'il prenait une nouvelle unité de puissance pour le GP du Canada.

Leclerc devra trouver le juste équilibre entre risque et récompense alors qu’il se lance dans une nouvelle expérience pour la saison 2022 : commencer ailleurs qu’au premier rang. Après quatre pole positions successives avant ce week-end qui n’ont donné aucune victoire, il espère que partir de l’autre bout de la grille pourra lui apporter la fortune dont il a tant besoin.

Sur ce qu’il décrit comme ayant été un week-end « étrange » alors qu’il a joué un rôle mineur dans les essais et les qualifications, Leclerc pense que la course limitée qu’il a effectuée était prometteuse.

« Je pense que nous avons beaucoup appris sur le long terme, ce qui est positif pour demain », a déclaré Leclerc. « Maintenant, nous devons juste continuer notre travail, continuer à nous concentrer sur nous-mêmes et j’espère que nous pourrons ramener un excellent résultat à la maison. »

Charles Leclerc a subi sa deuxième panne moteur en trois courses, lors du GP d'Azerbaïdjan le week-end dernier.

Le besoin d’un nouveau moteur a fait suite à deux abandons – tous deux en tête – au cours des trois dernières courses avec des problèmes de fiabilité, mais Leclerc insiste sur le fait qu’il a confiance dans les machines de l’équipe.

« C’est un nouveau moteur », a-t-il ajouté. « Tout est nouveau, donc je suis confiant. »

Perez en mission de rachat

L’une des voitures que Leclerc devra probablement passer s’il veut monter sur le podium est la Red Bull de Sergio Perez, après qu’un accident en Q2 a laissé le Mexicain partir 13e.

Perez a participé au GP d’Azerbaïdjan de dimanche dernier après avoir surqualifié son coéquipier au cours des week-ends de course successifs, et avec beaucoup de discussions sur ses titres de champion du monde.

Sergio Perez enfonce son Red Bull dans le mur au virage 3 pour provoquer un drapeau rouge lors de la deuxième séance de qualification du GP du Canada.

Une piètre performance dimanche à Bakou alors qu’il était dominé par Verstappen et sa mésaventure à Montréal samedi lui auront sans doute laissé un point à prouver.

Perez a clairement eu du mal dans des conditions humides, mais après s’être excusé auprès de son équipe pour « les avoir laissé tomber », il espère pouvoir redécouvrir son rythme sur le sec.

« J’espère que je pourrai récupérer et entrer dans des points forts », a déclaré Perez après les qualifications. « Je vais essayer de minimiser les dégâts et d’attaquer à partir du premier tour et de voir où nous nous retrouvons. »

Hamilton à la recherche de plus de magie montréalaise

Lewis Hamilton cherchera à empêcher Leclerc et Perez d’avancer vers l’avant, qui aura des plans sur un premier podium depuis la course d’ouverture de la saison après s’être qualifié quatrième.

Hamilton était d’une humeur bien meilleure samedi soir après avoir semblé découragé en décrivant la Mercedes comme « inconduisible » lors des deuxièmes essais vendredi.

Lewis Hamilton était de bonne humeur après s'être qualifié quatrième.

« Nous avons fait beaucoup de travail du jour au lendemain », a expliqué Hamilton. « Nous sommes allés dans deux directions différentes hier juste pour essayer d’obtenir les informations. La manière de George s’est avérée être bien meilleure, donc la voiture ne s’est pas très bien comportée tout au long de la séance, donc je pense que demain elle devrait être dans une bien meilleure position. » . »

Malgré les problèmes persistants de Mercedes avec les rebonds, qui ont fortement contribué à la publication par la FIA d’une directive technique tentant de résoudre le problème avant ce week-end, la voiture a généralement montré un rythme supérieur en course par rapport aux qualifications.

S’il est très malchanceux d’avoir la capacité de menacer Verstappen et Sainz, le septuple vainqueur du GP du Canada visera sans aucun doute un retour sur la tribune.

« Nous sommes dans une excellente position », a-t-il ajouté. « Alors j’espère que je pourrai au moins essayer de tenir la position. »

GP du Canada, grille provisoire

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Fernando Alonso, alpin

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Lewis Hamilton, Mercedes

5) Kevin Magnussen, Haas

6) Mick Schumacher, Haas

7) Esteban Ocon, Alpin

8) George Russel, Mercedes

9) Daniel Ricciardo, McLaren

10) Zhou Guanyu, Alfa Roméo

11) Valtteri Bottas, Alfa Roméo

12) Alex Albon, Williams

13) Sergio Pérez, Red Bull

14) Lando Norris, McLaren

15) Pierre Gasly, AlphaTauri

16) Sébastien Vettel, Aston Martin

17) Lance Stroll, Aston Martin

18) Nicholas Latifi, Williams

19) Charles Leclerc, Ferrari

20) Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Regardez toute l’action du Grand Prix du Canada de dimanche en direct à partir de 17h30 sur Sky Sports F1.