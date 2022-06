GP du Canada : Max Verstappen retient Carlos Sainz pour sceller sa première victoire à Montréal

Max Verstappen a remporté le GP du Canada

Max Verstappen a résisté à Carlos Sainz dans une bataille palpitante pour remporter la première victoire de sa carrière en GP du Canada dans une course pleine d’action à Montréal.

Une voiture de sécurité tardive sur le circuit Gilles Villeneuve a organisé une finale captivante, mais Verstappen a superbement défendu Sainz – malgré des pneus plus anciens – pour s’assurer qu’il étendait considérablement son avance au championnat du monde.

Lewis Hamilton a réussi à trouver du rythme dans sa Mercedes pour décrocher un premier podium depuis la course d’ouverture de la saison, tandis que son coéquipier George Russell suivait en quatrième position.

Charles Leclerc a récupéré pour terminer cinquième après être parti de la dernière ligne après avoir pris une nouvelle unité de puissance pour la course, tandis que les espoirs de championnat de Sergio Perez ont subi un coup dur car une panne de boîte de vitesses précoce l’a fait abandonner.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.