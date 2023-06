GP du Canada : Max Verstappen gagne à nouveau pour donner la 100e victoire à Red Bull et égaler le décompte d’Ayrton Senna

Max Verstappen a offert à Red Bull sa 100e victoire en F1 avec une autre victoire éclair au Grand Prix du Canada.

Verstappen a prolongé son avance au championnat du monde à 69 points en remportant sa sixième victoire de la saison et sa 41e au total, le plaçant à égalité avec Ayrton Senna au cinquième rang du classement de tous les temps en F1.

Fernando Alonso est revenu sur le podium avec une deuxième place, Lewis Hamilton complétant les trois premiers.

Hamilton avait initialement devancé Alonso au départ de la ligne, mais l’Espagnol a récupéré la deuxième place après une période de voiture de sécurité causée par George Russell heurtant le mur.

Max Verstappen a conservé la tête au début du Grand Prix du Canada, tandis que Lewis Hamilton a dépassé Fernando Alonso dans le premier tour pour se hisser à la deuxième place.

Alonso étant invité à lever et à rouler en roue libre en raison d’un problème de frein arrière pendant une grande partie de la seconde moitié de la course, Hamilton s’est rapproché à moins d’une seconde et demie de son ancien rival dans les derniers tours, mais n’a pas pu arracher la deuxième place.

La marge de victoire de Red Bull a également été la plus faible de toute la saison, Alonso terminant à 9,5 secondes de Verstappen.

Ayant d’abord pensé que son contact avec les barrières mettait fin à la course, Russell avait réalisé une belle remontée pour remonter huitième avant de devoir abandonner au 55e tour sur un problème de freins.

Charles Leclerc, Carlos Sainz et Sergio Perez ont tous gagné des positions en restant à l’écart pendant la période de la voiture de sécurité et sont rentrés quatrième, cinquième et sixième après avoir commencé respectivement 10e, 11e et 12e.

Ferrari a ordonné à Sainz de ne pas attaquer Leclerc tandis que Perez avait du mal à faire pression sur les deux voitures rouges après avoir perdu dans une bataille du premier tour avec Sainz.

George Russell est entré en collision avec les barrières alors qu'il était forcé de retourner en boitant vers la voie des stands dans sa Mercedes

Alex Albon a offert à Williams son meilleur résultat depuis le Grand Prix de Belgique 2021 en terminant septième de la FW45 fortement améliorée, repoussant le défi d’Esteban Ocon d’Alpine dans les dernières étapes.

Lando Norris est arrivé neuvième sur la route, mais a été rétrogradé à la 13e place du classement final après s’être vu infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir conduit trop lentement derrière la voiture de sécurité.

En conséquence, Lance Stroll a été propulsé à la neuvième place de sa course à domicile, Valtteri Bottas complétant le top 10.

Résultat du GP du Canada

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Fernando Alonso, Aston Martin

3) Lewis Hamilton, Mercedes

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Carlos Sainz, Ferrari

6) Sergio Pérez, Red Bull

7) Alex Albon, Williams

8) Esteban Ocon, Alpin

9) Lance Stroll, Aston Martin

10) Valtteri Bottas, Alfa Roméo

