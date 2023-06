GP du Canada: Charles Leclerc dit que c’est «inquiétant» Ferrari ne connaît pas les raisons de se sentir «vraiment mauvais» en voiture

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz abordent les difficultés récentes de l’équipe et ce qu’ils doivent faire pour s’améliorer à l’avenir

Charles Leclerc admet qu’il est « inquiétant » que Ferrari ne connaisse pas les raisons des problèmes de voiture qui ont conduit à sa sortie de Q1 lors des qualifications du GP d’Espagne.

Leclerc s’est qualifié 19e à Barcelone après avoir été gâché par des problèmes de conduite, notamment dans les virages à gauche.

Ferrari a changé tout l’arrière de sa voiture avant la course – dans laquelle Leclerc a terminé 11e – mais le Monégasque a révélé avant le GP du Canada de ce week-end qu’ils n’avaient pas réussi à trouver une cause à ses problèmes.

« Les qualifications à Barcelone ont été très particulières et je pense que je n’étais pas le seul à avoir du mal. Nous devons comprendre ces choses et pour l’instant nous n’avons pas les raisons », a déclaré Leclerc jeudi.

« C’est un peu plus inquiétant et c’est là que nous devons pousser et essayer d’en comprendre les raisons car évidemment le sentiment était vraiment mauvais. »

Le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, avait réussi à placer sa Ferrari au premier rang en Espagne, mais il a terminé le Grand Prix cinquième après que le manque de rythme de course de Ferrari ait de nouveau relevé la tête.

Ferrari n’a qu’un seul podium en 2023 et est quatrième du championnat des constructeurs, déjà à 187 points du leader Red Bull. Leclerc se retrouve quant à lui septième du championnat des pilotes avec seulement 42 points.

La Scuderia était considérée comme prétendante au titre en pré-saison, et Leclerc a exhorté l’équipe à apporter des mises à jour au SF23 sous-performant aussi rapidement que possible.

« Globalement, je pense que toute l’équipe n’est pas satisfaite des performances que nous montrons en ce moment en piste et c’est très loin des attentes en ce début de saison », a déclaré Leclerc.

« Pour l’avenir, nous devons juste continuer à pousser, essayer d’apporter des améliorations aussi rapidement que possible et régulièrement, ce qui est notre objectif maintenant d’essayer de réduire l’écart avec les gars devant et également de réduire l’écart, en particulier en termes de rythme de course.

« Même si j’ai eu beaucoup de mal lors des qualifications le samedi, le dimanche n’a pas été génial non plus – et si nous regardons Carlos, il a passé un excellent samedi, puis dimanche, nous avons encore eu du mal avec le rythme de course. C’est là que nous essayons de pousser en ce moment. »

Leclerc a réitéré qu’il avait toujours confiance dans le projet de Ferrari, en disant : « Ce qui me donne confiance, c’est qu’il y a une direction claire de l’endroit où nous voulons travailler et nous améliorer et c’est ce qui me fait croire au projet. »

Leclerc ne s’attend pas à des miracles ce week-end

Les problèmes de Leclerc en Espagne sont survenus le premier week-end où Ferrari a effectué ses principales améliorations sur la SF23, et bien qu’il pense que l’équipe aura une meilleure performance à Montréal sur une piste qui devrait mieux convenir à sa voiture, le joueur de 25 ans n’est pas s’attendant à d’énormes progrès.

« Sur cette piste, nous n’avons rien de nouveau, donc je ne pense pas que nous aurons des miracles. Mais nous devons simplement essayer de maximiser notre package, mieux comprendre ce package, configurer la voiture afin de la maximiser. » .

« En Espagne, nous étions assez facilement par la fenêtre, puis nous perdions beaucoup de performances. Nous avons beaucoup appris et nous sommes presque sûrs que nous serons dans un meilleur endroit pour ce week-end, mais je ne pense pas que ce sera un grand pas. avant.

« L’année dernière [when Ferrari finished second and fifth) we were in a very different situation. We expect Aston Martin to be very strong this weekend, we expect Red Bull to be very strong this weekend, we struggle to understand where Mercedes will be compared to us.

« We have to focus on ourselves, try to maximise our package. It’s a very challenging track and with the weather, we don’t really know which side it’s going to go. We’ll just focus on ourselves and see what we can do. »

