GP du Canada 2023 : Quand regarder les entraînements, les qualifications et le Grand Prix de Montréal en direct sur Sky Sports F1

Retour sur certains des moments les plus dramatiques qui se sont déroulés au Grand Prix du Canada

La Formule 1 se rend à Montréal pour le Grand Prix du Canada alors que Max Verstappen cherche à égaler le total de 41 victoires d’Ayrton Senna.

La victoire de Verstappen ou de Sergio Perez serait également la 100e de Red Bull en F1, ce pourrait donc être un week-end historique pour l’équipe basée à Milton Keynes.

Mercedes, Aston Martin et Ferrari voudront cependant retarder la fête Red Bull et le Canada a l’habitude de vomir des moments incroyables.

En 2019, Sebastian Vettel a reçu une pénalité controversée de cinq secondes pour avoir rejoint la piste de manière dangereuse lors de la coupe de la deuxième chicane, donnant la victoire à Lewis Hamilton.

Daniel Ricciardo a remporté sa première course lors d’un GP canadien classique en 2014 et qui peut oublier 2011, lorsque la performance remarquable de Jenson Button l’a vu remporter la victoire dans le dernier tour de la course du siècle.

Le mur des champions n’a pas réclamé trop de pilotes ces dernières années, mais la course de 1999 restera dans les mémoires pour les champions du monde Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve frappant le mur à la sortie du dernier virage.

Il y a douze mois, Fernando Alonso avait réalisé une qualification époustouflante pour s’aligner sur la première ligne de la grille aux côtés de Verstappen à Montréal et l’histoire pourrait se répéter ce week-end.

Damon Hill et Rachel Brookes de Sky F1 discutent des chances de Mercedes de défier les Red Bulls pour des victoires en course cette saison

Verstappen a 53 points d’avance sur son coéquipier Red Bull Perez au championnat des pilotes, avec Alonso encore 18 points plus loin.

Chaque session de Montréal est en direct sur Sky Sports F1.

Les qualifications commencent à 21h le samedi, avec une montée en puissance à partir de 20h.

La préparation du Grand Prix de dimanche commence à 17h30 avant l’extinction des feux à 19h.

Top 10 du championnat Pilotes après sept manches Conducteur Équipe Points 1) Max Verstappen Redbull 170 2) Sergio Pérez Redbull 117 3) Fernando Alonso Aston Martin 99 4) Lewis Hamilton Mercedes 87 5) George Russel Mercedes 65 6) Carlos Sainz Ferrari 58 7) Charles Leclerc Ferrari 42 8) Lancer la promenade Aston Martin 35 9) Esteban Ocon Alpin 25 10) Pierre Gasly Alpin 15

Le top cinq du championnat constructeurs après sept manches Équipe Points 1) Red Bull 287 2) Mercedes 152 3) Aston Martin 134 4) Ferrari 100 5) Alpin 40

Sky Sports F1Calendrier du GP du Canada en direct

vendredi 16 juin

18h : Canadian GP Practice One (la session commence à 18h30)

19h45 : Le Salon de la F1

21h45 : 2e entraînement du GP du Canada (la séance commence à 22h00)

samedi 17 juin

17h15 : 3e entraînement du GP du Canada (la session commence à 17h30)

20h : préparation des qualifications du GP du Canada

21h : Qualification GP du Canada

23h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 18 juin

17h30 : préparation du Grand Prix du GP du Canada dimanche

19h : LE GRAND PRIX CANADIEN

21h : Réaction du Chequered Flag Canadian GP

22h : Carnet de notes de Ted

