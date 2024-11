GP du Brésil : Lando Norris « pas fier » de sa victoire au sprint via les ordres d’équipe

Lando Norris a déclaré qu’il n’était pas fier d’avoir remporté la course de sprint de samedi au Grand Prix du Brésil après que McLaren ait ordonné à son coéquipier Oscar Piastri de quitter la tête à deux tours de la fin.

McLaren a décidé d’échanger ses voitures afin de maximiser les chances de Norris dans sa bataille pour le titre avec Max Verstappen. Après avoir pris la pole position devant Norris, Piastri a mené les 21 premiers tours de la course avant que le mur des stands ne lui ordonne de céder la position au 22e tour sur 24.

« Je ne suis pas fier de gagner une course comme je l’ai fait aujourd’hui », a déclaré Norris. « Je travaille dur pour aller faire un meilleur travail en qualification [for Sunday’s Grand Prix] plus tard et je me suis mis dans une meilleure position pour la course.

« Nous voulons l’éviter autant que possible, mais en même temps, nous nous y engageons, nous devons travailler ensemble en équipe. On nous dit quoi faire, nous avons un patron. Nous faisons de notre mieux. nous pouvons nous entraider. »

Au début, il semblait que Norris s’attendait à ce que l’échange ait lieu plus tôt dans la course, et au septième tour, il a contacté l’équipe par radio pour dire : « Je ne suis pas sûr de ce que je fais ici, mon pote. Je pensais que nous en avions parlé. »

Au tour 16, l’ingénieur de Norris lui a dit qu’un échange aurait lieu dans le dernier tour, mais ce plan a été abandonné au tour 22 après que le Haas de Nico Hulkenberg s’est arrêté sur le bord de la piste et qu’il est devenu clair qu’un VSC serait déployé pour le récupérer.

L’échange a été effectué avec succès devant le VSC – en vertu duquel les dépassements sont interdits – garantissant que Norris a marqué huit points tandis que Verstappen, qui a terminé troisième dans l’attente d’une enquête, a marqué six points.

Lando Norris et Oscar Piastri se félicitent après la course sprint du GP du Brésil. Lars Baron – Formule 1/Formule 1 via Getty Images

« Nous avons évoqué de nombreux scénarios différents », a déclaré Norris à propos des plans de McLaren avant la course. « C’était difficile de faire ça beaucoup plus tôt parce que les gars derrière étaient assez proches.

« Je pense qu’il n’y avait qu’un tour, mais c’est toujours difficile de planifier cela et de l’exécuter. Je pense donc que nous avons fait le meilleur travail possible, nous avons gagné, les deux voitures là-haut. »

« Bien sûr le [Virtual] Voiture de sécurité mise en place [us] un peu menacé et nous avons eu de la chance de ne pas avoir à le faire par la suite. Mais il y a toujours ces risques au début, au milieu et à la fin de la course. Ce n’est jamais une chose simple. Nous l’avons donc planifié et nous l’avons bien exécuté. »