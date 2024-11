GP du Brésil F1 – Heure de départ, comment regarder, grille de départ et chaîne de télévision

En raison de perturbations météorologiques, le calendrier du GP du Brésil a été mis à jour. Les qualifications ont été décalées à dimanche matin, tandis que la course aura lieu plus tôt que prévu pour éviter les fortes pluies prévues plus tard dans la journée.

Mise à jour : à quelle heure commence le Grand Prix du Brésil ?

Le GP du Brésil débutera à 12h30 heure locale (-3 GMT) sur l’Autodromo Jose Carlos Pace (Circuit d’Interlagos). L’heure de départ a été avancée de 90 minutes en raison de la météo.

Date : dimanche 03 novembre 2024

12h30 heure locale / 15h30 GMT / 16h30 CET / 17h30 SAT / 18h30 EAT / 10h30 ET / 07h30 PT / 02h30 AEDT (lundi) / 00h30 JST ( Lundi) / 21h00 IST

Mise à jour : horaires des séances du Grand Prix du Brésil de Formule 1 2024 dans différents fuseaux horaires

Session GMT CET ET TP AEDT JST IST FP1 14h30 15h30 10h30 07h30 01h30¹ 23h30 20h00 Sprint Q 18h30 19h30 14h30 11h30 05h30¹ 03h30¹ 00:00¹ Sprint 14h00 15h00 10h00 07h00 01h00¹ 23h00 19h30 Qualité 10h30 11h30 05h30 02h30 21h30 19h30 16h00 Course 15h30 16h30 10h30 07h30 02h30¹ 00:30¹ 21h00

Comment puis-je regarder le Grand Prix du Brésil ?

La Formule 1 est diffusée en direct dans presque tous les pays du monde.

Europe:

Autriche – Servus TV / ORF

Belgique – RTBF / Telenet / Play Sports

Croatie – Sport Club

République tchèque – AMC

Danemark – TV3+ / TV3 Sport / Viaplay

Estonie : Viaplay

Finlande – Viaplay

France – Canal+

Allemagne – Ciel

Grèce – ANT1 / ANT1+

Hongrie – M4

Italie – Ciel

Pays-Bas – Viaplay / Viaplay Xtra

Norvège – V sport 1 / V sport + / Viaplay

Pologne – Viaplay

Portugal – Télévision sportive

Espagne – F1 DAZN

Suède – Viaplay / V sport motor / TV 10

Suisse – SRF / RSI / RTS

Royaume-Uni – Sky Sports F1

Amériques:

États-Unis – ESPN+/ESPNU

Canada-RDS/RDS2/TSN/Noovo

Amérique latine – ESPN

Asie:

Chine – CCTV / Shanghai TV / Chaîne de télévision du Guangdong / Tencent

Inde – FanCode

Japon – Fuji TV / DAZN

Malaisie – beIN SPORTS

Indonésie- beIN SPORTS

Singapour – beIN SPORTS

Thaïlande – beIN SPORTS

Vietnam – K+

Océanie:

Australie – Fox Sports / Foxtel / Kayo / Network Ten

Nouvelle-Zélande – Ciel

Afrique:

Puis-je diffuser le Grand Prix du Brésil de F1 ?

Les téléspectateurs peuvent s’abonner à F1 TV dans certains pays pour diffuser la course sur l’appareil de leur choix.

Sky Sports et Movistar proposent également leur propre service de diffusion en direct au Royaume-Uni et en Espagne respectivement.

Grand Prix F1 du Brésil – Grille de départ (provisoire) :