GP d’Italie : Carlos Sainz et Charles Leclerc envisagent les efforts de l’équipe Ferrari pour refuser à Max Verstappen une victoire record

Carlos Sainz, « optimiste et positif », déclare qu’il tentera de garder les Red Bulls à distance après avoir décroché la pole à Monza

Le duo Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc affirment qu’ils devront travailler ensemble pour avoir une chance de priver Max Verstappen de Red Bull d’une 10e victoire consécutive record lors du Grand Prix d’Italie de dimanche.

Sainz a devancé Verstappen et Leclerc lors d’une finale passionnante de qualification samedi, les tifosi se réjouissant de Ferrari prenant la première et la troisième place lors de la course à domicile de l’équipe.

Si dominer Verstappen sur un tour était un exploit admirable dans une saison que Red Bull a complètement dominée, leur refuser la victoire un dimanche pour la première fois en 2023 est un défi bien plus grand.

La RB19, au moins entre les mains de Verstappen, a évolué dans une ligue différente du reste du peloton en termes de course, lui permettant d’égaler le record de Sebastian Vettel de neuf victoires consécutives en Grand Prix.

Interrogé sur ses chances de convertir la pole en victoire, Sainz a répondu : « Je ne sais pas. Ma réponse honnête est qu’en ce moment, ma logique et mon esprit logique me disent que Red Bull devrait être très rapide demain et très difficile à battre. en course, mais j’ai été optimiste tout le week-end, j’ai été positif et cela a fonctionné pour moi jusqu’à présent, donc je vais continuer à être optimiste et positif pour demain.

« Nous devrons travailler en équipe et donner le meilleur de nous-mêmes.

« C’est une bonne opportunité demain, mais pour être réaliste, Red Bull devrait être plus rapide. Nous allons juste essayer de leur rendre la vie aussi compliquée que possible et remporter la victoire. »

Leclerc espère pouvoir dépasser Verstappen au départ pour aider Ferrari à remporter ce qui serait une victoire célèbre.

« Nous avons fait de très bons départs, donc j’espère qu’au départ nous pourrons les dépasser et ensuite nous pourrons attaquer avec Carlos pour repartir et finir premier et deuxième – ce serait incroyable », a déclaré le Monégasque.

« Mais de manière réaliste, ils semblent toujours très forts en course, les Red Bulls.

« Nous aurons pas mal de pression, mais s’il y a une opportunité, nous la saisirons. »

Avec le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, partant cinquième derrière George Russell de Mercedes, Ferrari aura probablement un avantage stratégique en tête.

Après avoir décroché la pole lors de sa première course à domicile en tant que directeur de l’équipe Ferrari, Frédéric Vasseur a déclaré : « C’est toujours un avantage d’avoir deux voitures dans le top trois pour la stratégie, on peut jouer un peu. »

« Je pense que ce sera bien plus une question de rythme que de stratégie pure, mais la stratégie semble essentielle. »

Verstappen : je suis seulement là pour gagner

Comme cela a été le cas lors des rares occasions où il a raté la pole cette saison, Verstappen semblait serein et confiant.

« Ils ont été rapides sur un tour, mais je ne sais pas à quel point ils seront rapides en course, mais c’est sûr que nous devons passer.

« Avec leur vitesse de pointe, ça va bien sûr être un peu plus difficile à dépasser, mais au final, si nous prenons soin de nos pneus, cela ne devrait pas poser de problème.

Lorsque Verstappen a remporté sa course à domicile devant ses fans néerlandais extrêmement passionnés le week-end dernier, il a été dit, avec bonne humeur, que tout pilote qui oserait le battre aurait du mal à quitter Zandvoort.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était confronté à un problème similaire en battant potentiellement Ferrari à domicile ce dimanche, le leader du championnat du monde a offert une réponse révélatrice.

« Non, je ne pense pas comme ça », a-t-il déclaré. « Je suis seulement là pour gagner, ensuite nous découvrirons ce qui se passera en sortant de la piste.

« Les fans soutiennent bien sûr Ferrari et veulent voir une voiture rouge gagner, mais ils sont également sensés ici, ce ne sont pas des voyous. »

